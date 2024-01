Les nouveaux couvre-feux pour les migrants à New York offrent un froid réconfort aux voisins

Métro





Les New-Yorkais vivant à proximité des centres de répit pour migrants où le couvre-feu doit entrer en vigueur mardi pensent que les nouvelles mesures valent mieux que rien, mais doutent qu’elles aient un réel effet sur les problèmes de sécurité dans leurs quartiers.

« Qu’est-ce que ça va vraiment changer ? Je veux dire, c’est New York. Vous pensez qu’ils vont imposer un couvre-feu ? » a déclaré un homme qui vit près du Judo Center sur la 35e Avenue à Astoria, Queens, l’un des quatre centres de répit pour migrants soumis au couvre-feu.

“Que vont-ils faire, les expulser, les renvoyer ?” » a ajouté le voisin, qui a demandé à rester anonyme.

Les migrants des centres de répit de la ville ont été informés lundi des nouvelles mesures, qui nécessiteront qu’ils s’enregistrent chaque soir avant 23 heures et restent à l’intérieur jusqu’à 6 heures du matin le lendemain matin.

Le couvre-feu ne s’applique pour l’instant qu’aux centres de répit – où séjournent les demandeurs d’asile en attente d’un logement de longue durée dans des refuges et des villes de tentes – mais l’administration du maire Eric Adams a déclaré que les restrictions pourraient bientôt être mises en œuvre dans d’autres logements urbains pour migrants, comme le Collectif. Hôtel Paper Factory à Astoria, à quelques pâtés de maisons du centre de judo.

Deivis Johan, un migrant vénézuélien qui vit à Astoria depuis cinq mois, ne s’inquiète pas des couvre-feux James Keivom

Des couvre-feux ont été décrétés après des semaines de plaintes de voisins concernant une « invasion » de personnes désespérées faisant du porte-à-porte pour mendier de la nourriture, de l’argent et des vêtements, parfois à toute heure de la journée.

D’autres habitants ont décrit des scènes effrayantes qui les ont fait craindre pour leur sécurité.

“Ma petite amie a été interpellée, ainsi que d’autres femmes dans le bâtiment”, a déclaré lundi le voisin du centre de judo au Post, avant de rappeler un incident au cours duquel un homme ivre, selon lui, était un résident du refuge, a pourchassé deux personnes dans leur bâtiment avant d’essayer d’enfoncer la porte. .

« Il n’arrêtait pas de tirer et de tirer. Le concierge a dû appeler les flics”, a-t-il expliqué.

Turna Rojas, une autre habitante d’Astoria, a déclaré qu’elle voyait régulièrement des foules de jeunes enfants migrants se déchaîner dans le quartier jusque tard dans la nuit.

«Je les vois à onze heures, minuit. Je parle d’enfants de deux, trois, quatre ans. Pas les adolescents. Un enfant de cet âge devrait être au lit, pas dehors dans la rue froide », a déclaré Rojas.

Certains migrants ont déclaré qu’ils ne seraient pas concernés par le couvre-feu, mais n’aiment toujours pas devoir le respecter. James Keivom

Son mari, Jamie Rojas, pense que le couvre-feu est « vraiment une bonne chose » et qu’il assurera la sécurité des migrants et du quartier, mais elle n’est pas d’accord.

« Je ne fais pas vraiment confiance au système. Mais aussi, qu’est-ce que ça va changer, vraiment ? Qu’est-ce que cela leur apportera également ? Je ne sais pas quelles sont les conditions à l’intérieur de l’hôtel. C’est peut-être pire à l’intérieur qu’à l’extérieur », a déclaré Turna Rojas.

Moe R., le surintendant des Rojas, a déclaré qu’il ne pensait pas que le couvre-feu était nécessaire.

«Je ne vois aucun crime se produire ici. Bien sûr, un peu de bruit, un peu plus de déchets, mais c’est naturel. C’est New York », a-t-il déclaré.

Les migrants lors d’une distribution de vêtements d’hiver dans le parc Tompkins Square lundi alors que les températures descendaient jusqu’aux années trente. J. Messerschmidt pour NY Post

Les autres centres de répit pour migrants comprennent le JFK Center sur North Boundary Road dans le Queens, le Stockton Center sur Stockton Street à Brooklyn et le Lincoln Manhattan Center sur Central Park North à Manhattan.

Les migrants seront autorisés à demander des dérogations au couvre-feu pour des besoins professionnels, comme la livraison de nourriture la nuit, pour des études et pour des rendez-vous juridiques ou médicaux, selon la mairie.

Le couvre-feu sera appliqué par le département de gestion des urgences de la ville de New York, qui gère les centres de répit, en utilisant un système à trois grèves.

Toute personne surprise en infraction à trois reprises dans un délai de 30 jours sera expulsée des centres.

Les migrants travaillant tard dans la nuit pour livrer de la nourriture, comme beaucoup le font pour survivre, pourront demander des exemptions du couvre-feu. James Keivom

Les migrants eux-mêmes étaient divisés sur le couvre-feu.

Deivis Johan, un migrant vénézuélien qui vit dans le quartier depuis cinq mois, conduit DoorDash tard dans la nuit et ne pensait pas qu’il serait affecté.

«Je pense que c’est une bonne chose. Je ne pense pas que cela m’affectera beaucoup et c’est plus sûr pour les enfants et les familles », a-t-il déclaré. « Je n’ai pas peur que la police me dérange lorsque j’essaie de faire mon travail. »

Maria Del Carmen, arrivée d’Équateur il y a deux mois avec ses deux enfants, n’avait pas peur que sa famille soit touchée, mais n’était toujours pas fan.

« Je ne pense pas que ce soit bon pour nous, mais si ce sont les règles qu’ils nous imposent, en tant que migrants, c’est à nous de suivre ce qu’ils disent », a-t-elle déclaré.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo