Les nouveaux « coups de pouce nocturnes » d’Instagram visent à réduire le temps passé par les adolescents sur l’application

Instagram introduit de nouveaux coups de pouce nocturnes pour les comptes adolescents afin de limiter leur temps sur l’application, la société annoncé jeudi. Les nouveaux coups de pouce nocturnes apparaîtront lorsque les adolescents auront passé plus de 10 minutes sur Instagram dans des endroits comme Reels ou DM tard dans la nuit. L’avis rappellera aux adolescents qu’il est tard et les encouragera à fermer l’application et à s’endormir.

Les adolescents commenceront à voir un avis indiquant « Il est temps de faire une pause ? » suivi du message « Il se fait tard. Pensez à fermer Instagram pour la nuit. Le réseau social a déclaré à TechCrunch dans un e-mail que les nudges apparaîtraient après 22 heures. Les nudges nocturnes seront affichés automatiquement et ne pourront pas être désactivés, ce qui signifie que les adolescents ne peuvent pas choisir de les voir ou non. Bien entendu, les adolescents ont la possibilité de simplement ignorer le coup de pouce et de continuer à utiliser l’application.

TikTok a déployé une fonctionnalité similaire en mars dernier qui rappelle également aux utilisateurs quand il est temps de quitter l’application et de s’endormir.

Les nouveaux coups de pouce nocturnes rejoignent les autres fonctionnalités d’Instagram visant à réduire le temps passé par les adolescents sur son application. L’application dispose déjà d’une fonctionnalité « Prendre une pause » qui affiche aux adolescents des rappels en plein écran pour qu’ils prennent des pauses régulières sur Instagram, et d’une fonctionnalité « Mode silencieux » qui permet aux adolescents de désactiver les notifications et d’informer les autres qu’ils ne sont pas disponibles pendant un certain temps.

La semaine dernière, Meta a annoncé qu’elle allait automatiquement limiter le type de contenu que les adolescents peuvent voir sur Instagram et Facebook. Les comptes pour adolescents ne pourront automatiquement pas voir de contenus préjudiciables, tels que des publications sur l’automutilation, la violence graphique et les troubles de l’alimentation.

Les nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les adolescents surviennent alors que Meta est confrontée à une pression réglementaire pour faire davantage pour protéger les enfants. L’entreprise doit témoigner devant le Sénat sur la sécurité des enfants le 31 janvier. Des dirigeants de X (anciennement Twitter), TikTok, Snap et Discord témoigneront également. Les membres du comité devraient faire pression sur les dirigeants des entreprises sur l’incapacité de leurs plateformes à protéger les enfants en ligne.

En outre, plus de 40 États poursuivent Meta en justice, alléguant que les applications de l’entreprise contribuent aux problèmes de santé mentale des jeunes utilisateurs. Meta a également reçu une autre demande officielle d’informations (RFI) de la part des régulateurs de l’Union européenne qui recherchent plus d’informations sur la réponse de l’entreprise aux problèmes de sécurité des enfants sur Instagram.

L’annonce d’aujourd’hui intervient un jour après que TechCrunch a rapporté que des documents internes de Meta sur la sécurité des enfants révélaient que Meta commercialisait non seulement intentionnellement ses applications auprès des enfants, mais qu’elle était également consciente de la quantité importante de contenu inapproprié et sexuellement explicite partagé entre adultes et mineurs.