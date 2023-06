Les nouveaux contrôles du Brexit aggraveront l’inflation des prix alimentaires, prévient l’industrie

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

La dernière vague de formalités administratives post-Brexit pourrait faire grimper les prix des denrées alimentaires et aggraver la crise de l’inflation en Grande-Bretagne, ont averti les dirigeants de l’industrie.

L’industrie britannique des produits frais a déclaré que les entreprises pourraient être contraintes de répercuter les coûts supplémentaires des taxes imposées sur les importations alimentaires et agricoles en provenance de l’UE qui devraient être introduites à partir d’octobre.

Le Fresh Produce Consortium (FPC) – représentant 650 membres dans les secteurs des fruits, légumes, fleurs coupées et plantes frais – a écrit au gouvernement au sujet de l’impact des contrôles frontaliers imminents.

L’organisme a déclaré qu’il s’attendait à « des coûts supplémentaires, des retards et des perturbations » de la nouvelle bureaucratie sur les produits frais qui « contribueraient de manière significative à l’inflation des consommateurs » et entraîneraient un gaspillage alimentaire accru.

Alors que Rishi Sunak subit une pression croissante pour maîtriser une inflation obstinément persistante, son chancelier Jeremy Hunt rencontrera les régulateurs cette semaine pour leur demander de pousser les entreprises à répercuter la baisse des prix de gros sur leurs consommateurs.

Mais les dirigeants du secteur alimentaire s’inquiètent de plus en plus du coût supplémentaire des contrôles sur les importations qui devraient être introduits progressivement à partir d’octobre 2023 dans le cadre de l’accord de sortie de Boris Johnson avec Bruxelles.

Nigel Jenney, le directeur général du FPC, a critiqué les projets du gouvernement de faire face à une série de changements post-Brexit – arguant qu’une « solution frontalière très inefficace » signifierait des coûts supplémentaires répercutés sur les consommateurs.

« Le modèle logistique hautement efficace largement adopté par notre secteur pour livrer rapidement une gamme complexe de marchandises hautement périssables à plusieurs clients sera compromis à un coût supplémentaire considérable », a-t-il déclaré.

M. Jenny a ajouté: « La stratégie frontalière britannique sera directement responsable de l’inflation alimentaire au Royaume-Uni. »

Les supermarchés ont connu des pénuries de certains fruits et légumes frais (PENNSYLVANIE)

Les chefs d’entreprise craignent que les autorités portuaires ne soient pas préparées à la mise en œuvre d’une série de contrôles post-Brexit, y compris des certifications sanitaires sur certains produits animaux, végétaux et alimentaires de l’UE qui devraient intervenir en octobre.

Le British Retail Consortium (BRC) a précédemment averti les nouveaux contrôles qui pourraient entraîner une perturbation de la chaîne d’approvisionnement, entraînant des lacunes dans les fruits et légumes dans les supermarchés, ainsi que des coûts supplémentaires.

Une nouvelle charge pouvant aller jusqu’à 43 £ par envoi importé – décrite dans une consultation publiée par le Département de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (Defra) – s’accompagne de frais distincts pour les agents des douanes et les inspections SPS.

Les coûts supplémentaires liés à l’importation de marchandises en provenance de l’UE pourraient ajouter « des centaines de livres » au coût d’importation de chaque camion de produits, ont précédemment déclaré des chefs d’entreprise. L’indépendant.

Douvres a connu une énorme perturbation des contrôles post-Brexit (PENNSYLVANIE)

Le gouvernement a averti les chefs d’entreprise que de nouveaux contrôles sur les importations en provenance de l’UE ajouteraient environ 400 millions de livres sterling par an de coûts supplémentaires – ce qui est en baisse par rapport à une estimation initiale d’un peu plus de 800 millions de livres sterling. Le FPC a averti que l’industrie des produits frais fait face à jusqu’à 11 millions de livres sterling de coûts supplémentaires à cause de la seule nouvelle charge Defra.

Certains chefs de secteur se sont joints aux travaillistes pour demander un nouvel accord vétérinaire entre le Royaume-Uni et l’UE afin d’assouplir les barrières commerciales, car il supprimerait la nécessité de contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS) supplémentaires sur les marchandises.

Le patron du British Poultry Council, Richard Griffiths, a averti : « Plus les problèmes liés au commerce de l’UE perdurent, plus il sera difficile de les résoudre. »

Lundi, Downing Street a confirmé que M. Hunt rencontrerait les régulateurs mercredi « pour voir si nous pouvons faire plus pour garantir que les baisses de coûts soient toujours répercutées sur les consommateurs, le cas échéant ».

Mais les supermarchés ont riposté aux suggestions de profit, le British Retail Consortium affirmant qu’il y avait eu un « flux régulier de baisses de prix » par les supermarchés malgré des marges bénéficiaires « extrêmement serrées ».

En plus de la nouvelle exigence de certification sanitaire à compter d’octobre, les contrôles physiques des importations alimentaires et agricoles devraient commencer en janvier 2024, avant que de nouvelles déclarations de sécurité et de sûreté pour toutes les importations n’entrent en vigueur en octobre prochain.

Le gouvernement a déclaré que ses frais proposés de 20 à 43 £ par envoi d’importation de produits agroalimentaires étaient nécessaires dans le cadre du nouveau régime de contrôle des importations après le Brexit.

« Nous consultons actuellement le secteur et les entreprises pour nous assurer que nous adoptons l’approche la plus juste qui fonctionne pour eux, tout en facilitant la circulation des marchandises dans le pays et en protégeant notre biosécurité », a déclaré un porte-parole.