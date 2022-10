Les nouveaux conseils pour les steaks végétaliens de Beyond Meat : leur goût et où les acheter

À la fin des années 2010, Beyond Meat a inauguré la prochaine génération de produits à base de viande à base de plantes, conquérant les consommateurs avec sa version nouvelle et améliorée du burger végétarien. Puis il a séduit Wall Street en 2019 lorsqu’il a fait ses débuts en bourse les plus réussis depuis plus d’une décennie.

Mais 2022 n’a pas été aussi clémente pour le géant de la viande d’origine végétale : dans un contexte de baisse des ventes, Beyond Meat a récemment annoncé qu’il licencierait 19 % de son personnel d’ici la fin de l’année. Le cours de son action a chuté et il a récemment déclaré à ses actionnaires qu’il prévoyait de générer moins de revenus cette année que prévu initialement, invoquant une concurrence accrue et une inflation élevée.

En réponse, Beyond Meat fait ce que font toutes les entreprises alimentaires lorsqu’elles risquent de perdre des parts de marché : elles proposent quelque chose de nouveau : le steak à base de plantes.

Ce n’est pas un faux-filet ou un T-bone, mais des “astuces” de steak – le genre de morceaux de viande destinés à être utilisés, par exemple, dans un taco, un sauté ou un sandwich. Bien qu’un certain nombre de petites startups aient des produits de type steak sur le marché, c’est le premier qui sera largement disponible et l’un des rares produits utilisant la technologie «muscle entier» (plus à ce sujet plus tard).

La semaine dernière, quelques collègues de Vox et moi-même – un mélange de végétariens et d’omnivores – avons eu l’occasion de l’essayer sous la forme d’un Philly cheesesteak à base de plantes (avec du fromage sans produits laitiers), préparé par un chef de la région de DC. Le verdict: délicieux avec des opinions divergentes sur la texture et à quel point il se rapproche du goût d’un steak de vache.

“C’est étrange”, a déclaré Libby Nelson, rédactrice en chef de Vox. «Mes parents sont du Nebraska, où ils ont beaucoup de boeuf, et j’ai une barre assez haute. Le steak semble être la seule chose sur laquelle je ne voudrais jamais devenir artificiel… mais mes premières pensées sont très pro – ils ont fait du bon travail avec ça. Elle a dit que si on ne lui avait pas dit que c’était sans viande, elle aurait pu supposer que c’était du vrai bœuf.

Li Zhou, un journaliste politique, était spongieux sur la texture : “J’ai l’impression qu’il manque un peu de dureté que vous obtiendriez du steak.” Keren Landman, journaliste spécialiste de la santé et des sciences, a accepté, même si elle aimait les « petites fibres » dans chaque bouchée.

Christian Paz, journaliste politique, a ajouté : “J’aime aussi la sensation qu’il y avait de petites poches de graisse réparties dedans, ce que j’apprécie vraiment dans un sandwich à la viande ordinaire – le sentiment que ce n’est pas que de la viande maigre. , qu’il y a une différence de texture à l’intérieur lorsque vous mordez un morceau.

Jonquilyn Hill, un producteur de podcast, a déclaré que ce n’était pas suffisant pour lui faire croire qu’il s’agissait de vrai bœuf : « C’est très bon, mais en tant que personne qui mange de la viande, ce n’est évidemment pas de la viande. Je pense que c’est la texture. Quand je pense au steak, je pense toujours à m’asseoir et à utiliser un couteau et une fourchette. … Cela ressemble plus à la viande utilisée pour les cheesesteaks Philly que vous obtiendriez de la section congélateur.

Les réactions m’ont rappelé à quel point les attentes peuvent changer ce que nous pensons de la nourriture. Cuite seule, la viande végétale a-t-elle exactement le même goût que la viande animale qu’elle est censée reproduire ? Presque jamais. Mais lorsqu’il est utilisé dans un plat avec de l’huile, des épices et des légumes, et mis sur un lit de riz ou entre deux morceaux de pain, il est beaucoup plus difficile de dire s’il est à base de plantes ou d’animaux, d’où le commentaire “étrange” de Nelson.

Une grande partie de nos perceptions de la nourriture sont basées sur la façon dont nous nous attendons à ce qu’elle goûte, c’est pourquoi les gens – même les chefs professionnels – peuvent facilement être trompés en pensant qu’ils mangent de la viande animale alors qu’il s’agit vraiment de viande végétale. L’infériorité perçue de la viande végétale pourrait être un obstacle plus important à sa croissance que son goût réel. (Cela, et le prix – sur Instacart, un paquet de 10 onces de pointes de steak Beyond Meat coûte 7,99 $, ou 80 cents l’once, contre 69 cents l’once pour de vrais conseils de steak à faible coût – une différence de coût de 16 pour cent.)

À partir d’aujourd’hui, les conseils sur les steaks Beyond Meat seront disponibles dans plus de 5 000 magasins Kroger et Walmart ainsi que dans certains magasins Albertsons (Safeway, Vons, Jewel-Osco) et Ahold (Giant, Stop & Shop). Il est également disponible pour les distributeurs alimentaires, il pourrait donc bientôt apparaître sur les menus des restaurants.

Étant donné que le bœuf est de loin l’aliment le plus intensif en carbone, toute part de marché que les pointes de steak Beyond Meat peuvent saisir représentera une victoire pour l’environnement – et un steak composé de protéines de fèves et de gluten de blé est clairement une victoire pour le bien-être animal. En matière de nutrition, il y a un débat de longue date sur la question de savoir si la viande à base de plantes est plus saine que la viande animale, mais les conseils de steak Beyond Meat fournissent une nutrition comparable à la vraie chose. Beyond Meat marque un point pour avoir zéro cholestérol mais perd un point pour la teneur élevée en sodium : 300 milligrammes pour les 55 milligrammes de sodium dans une portion de 3 onces de steaks tranchés Steak-Umm.

Ce qui sépare les pointes de steak de la plupart des offres de viande à base de plantes, c’est qu’elles sont fabriquées avec la technologie «muscle entier», ce que certains sur le terrain appellent le «Saint Graal» de la viande à base de plantes. La plupart de la viande à base de plantes que vous avez essayée est fabriquée à l’aide de la technologie «hacher et former» – en prenant essentiellement un tas d’ingrédients et en les écrasant ensemble, c’est pourquoi la plupart des produits du secteur imitent la viande hachée dans des hamburgers ou des pépites. Le muscle entier, en revanche, est censé imiter des coupes entières de viande comme le steak, ce qui lui donne la texture plus fibreuse que certains de mes collègues ont remarquée.

La catégorie végétale peut-elle reprendre feu ?

Dans de nombreux coins des médias, l’excitation suscitée par l’aube de la viande à base de plantes s’est transformée en prédictions de sa disparition – ou du moins, elle reste une niche.

Il ne fait aucun doute que la viande végétale a du mal au service au volant. De nombreux essais de viandes à base de plantes dans des franchises de restauration rapide et des chaînes de restaurants ont échoué, y compris certains de Beyond Meat. Et certaines des plus grandes entreprises de viande traditionnelles au monde ont perdu la foi : JBS ferme son usine de fabrication au Colorado, tandis que Maple Leaf Foods réduit ses opérations végétariennes.

Mais il y a aussi des points lumineux. Les ventes au détail de Gardein’s et Impossible Foods sont en hausse, et les conglomérats alimentaires Nestlé et ADM sont plus optimistes que jamais sur les aliments à base de plantes, affirmant que la demande des consommateurs et le potentiel de croissance restent solides. Malgré plusieurs lancements ratés de restauration rapide végétalienne aux États-Unis, comme McDonald’s Beyond Meat McPlant et Impossible Foods’ sausage topping chez Little Caesars, l’industrie croit toujours en sa promesse : Taco Bell teste un produit carne asada avec Beyond Meat, tandis que Burger King est tester un impossible sandwich au poulet.

La véritable préoccupation porte sur les données de vente des épiceries. Les ventes de viandes végétales dans les supermarchés américains stagnent en effet, avec aucune croissance des ventes en 2021 et une légère baisse de septembre 2021 à septembre 2022, selon une analyse des données de l’IRI par le cabinet d’études de marché 210 Analytics. Le nombre d’unités vendues a diminué de 11 % au cours de cette période.

Mais le contexte est critique : les ventes de produits d’épicerie à base de viande à base de plantes ont bondi de 45 % en 2020, les consommateurs achetant des produits d’épicerie en panique et cuisinant beaucoup plus que la normale. Le ralentissement de 2021 et 2022 n’est pas nécessairement une stagnation – il n’était tout simplement pas possible de maintenir cette croissance de 45 %. À plus long terme, les ventes d’épiceries de viande à base de plantes ont augmenté de 19% de 2019 à 2021.

Beyond Meat, en particulier, attribue ses performances à une concurrence accrue. Lors de son lancement, il disposait à lui seul d’une grande partie de l’allée de la viande à base de plantes; ce n’est plus le cas. L’inflation élevée est un autre coupable, ce qui peut inciter les consommateurs à réduire leurs coûts en revenant à la viande animale. Elle a tendance à être moins chère que la viande végétale en raison, en grande partie, du simple fait que le prix de la vraie viande est artificiellement bas en raison d’un manque de réglementations en matière de travail, d’environnement et de bien-être animal.

Anne-Marie Roerink de 210 Analytics m’a dit par e-mail que le manque d’achats répétés pourrait être un problème encore plus important pour l’industrie de la viande végétale : “[T]La volonté d’essayer de la viande végétale est très élevée depuis des années, mais nous ne constatons pas vraiment un deuxième ou surtout un troisième taux d’achat. Et c’est de là que vient l’essentiel de la pression.

Si la stagnation se poursuit, le secteur sera en difficulté, mais les données sur les ventes d’une année sur l’autre pour une tranche du marché, en particulier au milieu d’une pandémie, ne peuvent que nous en dire long sur la santé à long terme d’une industrie en plein essor.

Et les États-Unis ne sont pas le centre de l’univers sans viande. Alors que le McPlant (fabriqué avec Beyond Meat) a échoué aux États-Unis, McDonald’s se dit «ravi» de la demande des clients pour le McPlant en Irlande, où il s’agit d’un élément de menu permanent (ainsi que chez McDonald’s au Royaume-Uni, en Autriche et au Pays-Bas). Beyond Meat propose également des éléments de menu permanents avec Pizza Hut au Canada, en Europe et en Amérique latine.

Selon Innova Market Insights, une société d’études de marché, les ventes de viande d’origine végétale devraient croître de 10 à 15 % au Royaume-Uni, en Allemagne, en Chine et aux Pays-Bas de 2021 à 2023.

Beyond Meat pourra détenir une niche dans la catégorie sans viande puisqu’il aura le seul produit de steak à base de plantes largement disponible, mais il pourrait bientôt avoir une concurrence sérieuse, comme Impossible Foods dit qu’un filet mignon à base de plantes est en chemin.

Alors que les conseils de steak Beyond Meat ne satisferont pas les envies d’un gros morceau de steak, un faux-filet ou un T-bone Beyond Meat peut être en préparation. “Depuis le début, nous disions que si vous entrez dans une boucherie ou si vous allez au rayon viandes d’un commerce de détail, tout ce que vous y voyez, [we have] des projets sur lesquels nous travaillons ou sur lesquels nous prévoyons de travailler », déclare Dariush Ajami, directeur de l’innovation chez Beyond Meat.

Roerink affirme qu’une telle innovation sera essentielle pour maintenir et accroître la part de marché : « Je pense que nous sommes beaucoup trop tôt dans le cycle d’innovation de la viande végétale pour les déclarer terminées, comme je le vois dans de nombreux titres. Il y a encore beaucoup de nouveaux acteurs, produits et ingrédients qui entrent dans cet espace et, surtout, [there’s a] prise de conscience que les articles actuels doivent offrir une meilleure liste d’ingrédients plus propres et un meilleur goût. Cela signifie que ces entreprises continueront d’innover.

Et compte tenu de la soif sans fin des consommateurs américains pour la nouveauté au rayon des épiceries et des fast-foods, ils feraient mieux.