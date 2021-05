Les nouveaux comptes d’investissement pour adolescents peuvent générer une facture fiscale surprise

Le but de la taxe pour les enfants est de décourager le transfert de revenus entre les parents et les enfants, explique Dan Herron, CFP basé à San Luis Obispo, en Californie et comptable public certifié chez Elemental Wealth Advisors.

Dans le passé, les parents investissaient par l’intermédiaire de leurs enfants pour payer moins d’impôts sur ce revenu. Mais l’IRS a réprimé cette pratique en créant la taxe pour les enfants.

Voici comment cela fonctionne. Disons qu’un parent dépose de l’argent sur un compte pour que son enfant de 13 ans commence à investir.

Sans emploi après l’école, l’enfant passe de nombreuses heures à faire du commerce et gagne 5 000 $ en investissant cette année-là.

Bien qu’il n’y ait pas de taxes sur le premier 1 100 $, l’enfant paiera des taxes sur le deuxième 1 100 $ à un taux spécial pour enfants.