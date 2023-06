Les nouveaux clients peuvent retirer 70 $ de réduction sur un abonnement ButcherBox et obtenir du bœuf haché gratuit pendant un an

La fête des pères est ce week-end, et si vous voulez gâter papa mais que vous n’avez pas encore trouvé le cadeau parfait, pensez à lui souscrire à ButcherBox. L’entreprise expédie des coupes de viande de qualité supérieure directement à votre porte (ou à celle de votre père), ce qui vous évite un voyage au magasin et garde votre stock pour vos barbecues d’été. À l’heure actuelle, ButcherBox est offrant aux nouveaux clients 70 $ de rabais (35 $ de rabais pendant deux mois) ainsi que du bœuf haché gratuit dans chaque boîte pendant un an. Aucun code promotionnel n’est nécessaire et vous pouvez profiter de cette offre jusqu’au 18 juin.

ButcherBox reste l’un des meilleurs services de livraison de viande. Il offre une grande variété de coupes de première qualité comme des steaks de faux-filet, du filet mignon, du saumon et plus encore – même du bison – ainsi que des favoris de tous les jours comme des filets, des ailes et des côtes levées. La pléthore d’options permet à chacun de trouver facilement quelque chose qu’il aime et d’éviter complètement le voyage chez un boucher local. Inscrivez-vous simplement et faites vos sélections, et ButcherBox expédiera votre commande sous vide et congelée directement à votre porte. Et la livraison est gratuite. ButcherBox vous permettra également de personnaliser votre calendrier de livraison en fonction de vos besoins.

L’entreprise propose du bœuf 100% nourri à l’herbe, du poulet fermier sans antibiotiques ni hormones et du porc élevé en plein air de race patrimoniale et est fière de ses produits élevés sans cruauté. Entre la qualité de la viande, la commodité du service et les économies disponibles en ce moment, c’est une bonne affaire.