Les nouveaux clients peuvent obtenir 1 mois de Sling TV pour aussi peu que 15 $

De nos jours, il est facile d’accéder aux sports et à d’autres contenus de qualité grâce à la pléthore de services de streaming facilement disponibles, ce qui signifie que les fans de sport et autres téléspectateurs soucieux de leur budget peuvent réduire leurs abonnements au câble coûteux une fois pour toutes. Bien qu’il existe plusieurs différents services de streaming sportif là-bas vaut le détour, l’un de nos favoris offre actuellement beaucoup pour les nouveaux abonnés. En ce moment, lorsque vous souscrivez à un forfait Orange ou Bleu auprès de Sling TV, vous obtenez votre premier mois pour 15 $. Ou prenez un plan combiné pour 30 $. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de vous inscrire rapidement si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Avec cette offre, vous pouvez obtenir votre premier mois de Sling TV pour seulement 15 $ si vous vous inscrivez à un forfait Orange ou Blue d’entrée de gamme. Les deux plans coûtent généralement 40 $ par mois et sont livrés avec une sélection différente de chaînes. Sling recommande le plan Orange pour les fans de sport et les familles, et il comprend des chaînes comme ESPN et ESPN2. Si vous êtes principalement intéressé par le football, Sling recommande le plan Blue, qui vous donne accès à des chaînes comme Fox Sports 1 et Fox (sur certains marchés). Sling propose également un forfait orange et bleu combiné pour que vous n’ayez pas à choisir. C’est généralement 55 $ par mois, mais en ce moment, vous pouvez obtenir votre premier mois pour 30 $. Après le premier mois de service, votre abonnement reviendra au prix mensuel habituel. Sling offre également une variété de modules complémentaires afin que vous puissiez personnaliser votre plan avec plus de canaux.