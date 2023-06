Les nouveaux clients de Chewy peuvent économiser 20 $ sur la première commande d’articles essentiels pour animaux de compagnie totalisant 50 $ ou plus

Les animaux de compagnie sont un merveilleux ajout à la famille, mais ils peuvent aussi représenter beaucoup de travail – et s’en occuper coûte également beaucoup de monnaie. À l’heure actuelle, vous pouvez éviter de vous rendre à l’animalerie et vous faire livrer tous vos articles essentiels directement à votre porte, tout en économisant de l’argent. Chewy offre beaucoup aux nouveaux clients : vous pouvez obtenir 20 $ de réduction sur votre premier achat Chewy de plus de 49 $, ainsi que la livraison gratuite. Utilisez simplement le code promotionnel NEWCHEWY à la caisse. Cette offre est disponible jusqu’au 20 juin.

Peu importe ce dont vous avez besoin, Chewy devrait pouvoir vous aider. L’entreprise a beaucoup de nourriture, de friandises, de jouets, de lits pour animaux de compagnie, d’articles pour la maison et plus encore pour un certain nombre de types d’animaux de compagnie, y compris chiens, chats, poisson, des oiseaux, lapins et reptiles. Cette offre est parfaite pour ceux d’entre vous qui ont besoin de s’approvisionner en produits essentiels pour garder leurs animaux propres et bien nourris. Mais Chewy propose également un certain nombre d’articles sur lesquels vous voudrez peut-être faire des folies, comme mangeoires automatiques pour animaux de compagnie et caméras d’intérieur pour animaux de compagnie. Assurez-vous de magasiner la sélection complète d’articles de Chewy afin de pouvoir gâter vos animaux de compagnie avec tout ce dont ils ont besoin en ce moment.

