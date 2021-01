MediaTek a dévoilé ses premiers chipsets 6 nm, les Dimensity 1200 et 1100, pour les téléphones haut de gamme. Des puces de nouvelle génération pour les mid-rangers sont également en route, rapporte DigiTimes, qui s’insère dans les lignes Dimensity 800 et 700.

Ceux-ci utiliseront un nœud plus mature de TSMC, 10 nm ou 12 nm. L’accent avec ces puces sera mis sur l’efficacité énergétique, la connectivité 5G sous-6, ainsi que les performances multimédias et de jeu.

Nous verrons comment cela se passe alors que même le Dimensity 700 de base est fabriqué sur le nœud 7 nm de TSMC (N7). MediaTek utilise le nœud 12 nm de TSMC pour la série Helio G, y compris les offres économiques telles que Helio G35 et G25.

Quoi qu’il en soit, MediaTek devrait d’abord introduire la nouvelle puce Dimensity 700, à un moment donné au cours du trimestre d’avril à juin. La nouvelle puce Dimensity 800 sera présentée au MWC 2021, qui est actuellement prévu du 28 juin au 1er juillet (bien sûr, ces dates peuvent changer en fonction de l’évolution de la situation en Europe).

L’année dernière, il y avait des rumeurs sur un Dimensity 600 qui devait sortir au troisième trimestre. Cependant, cela ne s’est jamais concrétisé et on n’a plus entendu parler d’une puce de la série 600 depuis.

