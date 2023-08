Les nouveaux chipsets basés sur Oryon de Qualcomm auront également des variantes à 8 et 10 cœurs, pas seulement des processeurs à 12 cœurs

Nous entendons parler des nouveaux cœurs Oryon de Qualcomm depuis un certain temps maintenant – les premiers cœurs ARM hautes performances personnalisés développés par la société depuis le Kryo original. Il sera présenté dans des chipsets destinés aux appareils Windows dont le nom de code est « Hamoa ». Auparavant, nous ne connaissions qu’une conception à 12 cœurs, mais de nouvelles informations suggèrent que Qualcomm sortira de la porte avec une liste plus large.

Les numéros suivants ont été vus dans des documents internes par WinFuture: SC8350, SC8350X, SC8370, SC8370XP, ainsi que les SC8380 et SC8380XP. Les deux derniers sont les variantes originales à 12 cœurs et comprendront huit cœurs hautes performances et quatre cœurs d’efficacité.

Le SC8350 et le SC8370 auront respectivement quatre et six cœurs de performance. Cela sera complété par un nombre fixe de quatre cœurs d’efficacité. Apparemment, Qualcomm classera également les puces en fonction de la vitesse d’horloge, de sorte que certaines d’entre elles pourraient être des versions « plus » avec le même nombre de cœurs fonctionnant à des fréquences plus élevées.

Les deux variantes à 12 cœurs devraient être commercialisées sous la marque Snapdragon 8cx Gen 4 (encore une fois peut-être avec un plus là-dedans). Les autres devraient se répartir dans des séries inférieures comme les Snapdragon 8c et 7c.

Il n’est pas clair si tous ces chipsets seront lancés simultanément ou si les documents incluaient également les futures versions. Mais les nouvelles puces Hamoa devraient être présentées en octobre, peut-être lors du même événement qui apporte le Snapdragon 8 Gen 3. Les premiers appareils alimentés par Hamoa sont attendus au début de 2024.

