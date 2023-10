Les nouveaux chèques du Brexit coûteront 330 millions de livres sterling par an aux entreprises britanniques

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Les nouveaux contrôles aux frontières post-Brexit qui devraient entrer en vigueur en 2024 coûteront aux entreprises britanniques au moins 330 millions de livres sterling par an, a admis le gouvernement de Rishi Sunak.

Des formalités administratives supplémentaires concernant les produits alimentaires, animaux et végétaux importés de l’UE devaient être introduites progressivement à partir d’octobre – mais elles ont été repoussées par crainte que les coûts supplémentaires n’aggravent l’inflation.

Un ministre du Cabinet conservateur a révélé le coût annuel attendu dans une réponse à un haut député travailliste, à la suite des avertissements de l’industrie, cela entraînerait une hausse des prix et conduirait certaines petites entreprises à la faillite.

La baronne Lucy Neville-Rolfe a déclaré : « Cela dépendra grandement de la manière dont les entreprises adapteront leurs modèles commerciaux et leurs chaînes d’approvisionnement pour intégrer les nouveaux régimes de contrôle. »

« Nous estimons ces nouveaux coûts du modèle à 330 millions de livres sterling par an. [per annum] globalement, pour toutes les importations de l’UE », a-t-elle écrit dans la lettre adressée à Stella Creasy, présidente du Mouvement travailliste pour l’Europe.

Les ministres ont été accusés d’avoir géré le déploiement de manière « absolument chaotique » après que la décision de retarder le nouveau modèle ait été annoncée début août.

Le gouvernement a annoncé un retard de trois mois dans la délivrance des certificats sanitaires requis pour les importations, qui entreront désormais en vigueur le 31 janvier. Les contrôles sanitaires et phytosanitaires (SPS) sur les produits alimentaires, animaux et végétaux à risque moyen entrent en vigueur le 30 avril.

Une nouvelle taxe pouvant aller jusqu’à 43 £ par envoi importé s’accompagne de frais distincts pour les agents en douane et les inspections SPS en cours de route.

Douvres a connu des perturbations lors de plusieurs vagues de contrôles post-Brexit (PENNSYLVANIE)

Le ministre du Cabinet Office a déclaré qu’« environ la moitié » du coût annuel de 330 millions de livres sterling était imputable aux certificats sanitaires d’exportation – mais a déclaré que cela représentait une « économie » pour les entreprises de 520 millions de livres sterling par rapport aux plans initiaux de contrôle.

Mais Mme Creasy a insisté sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’une « économie », ajoutant : « Les entreprises britanniques aux prises avec les formalités administratives aux frontières pour importer des produits alimentaires n’auront que peu de choix concernant ces frais, ce qui signifie qu’il est probable que les consommateurs britanniques devront payer la facture », a-t-elle déclaré.

Shane Brennan, directeur général de la Cold Chain Federation, a déclaré au Temps Financier: « C’est dommage qu’il ait fallu si longtemps pour l’admettre franchement. Ce qui n’est pas inclus dans cette estimation initiale, c’est le coût de la confusion, des retards dans les délais et de l’incertitude persistante.

Cela survient alors que le secrétaire d’État de l’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a déclaré lors de la conférence des conservateurs à Manchester qu’il y avait trop de « pessimisme » sur les questions du Brexit – insistant sur le fait que les perspectives économiques de la province étaient « incroyablement prometteuses ».

M. Heaton-Harris en est aux « dernières étapes » des pourparlers avec le DUP, alors qu’il tente de persuader le parti unioniste d’accepter l’accord-cadre de Windsor avec l’UE et de rétablir le partage du pouvoir avec le Sinn Fein à Stormont.

Le ministre a déclaré dimanche lors de la conférence : « Il y a toujours eu beaucoup de pessimisme autour de ce sujet depuis trop longtemps. En réalité, les perspectives économiques de l’Irlande du Nord sont incroyablement prometteuses.»

Des éléments cruciaux de l’accord-cadre de Windsor entre le Premier ministre et Bruxelles entrent en vigueur dimanche, notamment le système de voies vertes et rouges pour la circulation des marchandises entre la Grande-Bretagne et le NI.

M. Heaton-Harris a déclaré que 1 600 nouvelles entreprises avaient adhéré à notre nouveau programme de marché intérieur, affirmant que « plus de commerçants que jamais souhaitent faire des affaires en Irlande du Nord ».