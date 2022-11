Les nouveaux chefs de comité du GOP préparent un blitz d’enquêtes

WASHINGTON (AP) – Les républicains de la Chambre promettent une surveillance agressive de l’administration Biden une fois qu’ils assumeront la majorité l’année prochaine, avec un accent particulier sur les relations commerciales du fils présidentiel Hunter Biden, l’immigration illégale à la frontière américano-mexicaine et les origines de COVID -19.

Les républicains n’auront pas suffisamment de voix pour faire avancer les priorités législatives clés s’il n’y a pas d’adhésion démocrate, mais leur surveillance des agences gouvernementales pourrait mettre les démocrates sur la défensive et freiner le soutien à l’administration Biden avant les élections présidentielles de 2024.

Certains des législateurs s’attendaient à mener ces enquêtes une fois que les républicains de la Chambre auraient choisi leurs nouveaux présidents de commission :

LE GRAND RÔLE DU POUVOIR JUDICIAIRE

Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, devrait être le prochain président du comité judiciaire de la Chambre. La Jordanie a aidé à former puis à diriger le House Freedom Caucus ultra-conservateur et a voté le 6 janvier 2021 pour s’opposer au décompte du vote électoral de la Pennsylvanie. Le président Donald Trump avait une si haute opinion de la Jordanie qu’il a remis au membre du Congrès la plus haute distinction civile du pays, la Médaille présidentielle de la liberté.

Le Comité judiciaire gère la surveillance des ministères de la Justice et de la Sécurité intérieure et des questions telles que la criminalité, l’immigration et la protection des libertés civiles. C’est généralement l’un des comités les plus partisans de Capitol Hill, mais le style combatif de Jordan se démarque même là-bas. Le comité serait le lieu où tout effort commencerait à destituer un membre de l’administration Biden, comme certains républicains l’ont proposé au secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Les demandes de renseignements de Jordan auprès de l’administration au cours des derniers mois indiquent clairement que le comité enquêtera sur l’exécution par le FBI d’un mandat de perquisition à la résidence de Trump à Mar-a-Lago. Il a également plaidé pour un examen approfondi des politiques d’immigration de l’administration Biden et des origines du COVID-19.

“Toutes ces choses doivent faire l’objet d’une enquête juste pour que vous ayez la vérité”, a déclaré Jordan aux militants conservateurs l’été dernier lors d’une conférence. “De plus, cela encadrera la course de 2024 quand j’espère et je pense que le président Trump va se présenter à nouveau et nous devons nous assurer qu’il gagne.”

LA LONGUE LISTE DE LA SUPERVISION

Le représentant James Comer, R-Ky., devrait être le prochain président du comité de surveillance et de réforme de la Chambre et a clairement indiqué que l’enquête sur le fils du président Joe Biden, Hunter, serait l’une de ses principales priorités. Les républicains affirment que leur enquête sur les relations commerciales de Hunter Biden consiste à “déterminer si ces activités compromettent la sécurité nationale des États-Unis et la capacité du président Biden à diriger avec impartialité”.

Comer a également préparé le terrain pour enquêter sur la situation à la frontière américano-mexicaine. Il a envoyé une lettre à Mayorkas demandant une série de documents et de communications concernant la politique frontalière de l’administration. “Nous ne pouvons pas supporter une autre année d’échec des politiques frontalières de l’administration Biden”, indique la lettre.

Mais ce n’est qu’une partie de l’attention du comité.

“Nous allons enquêter sur entre 40 et 50 choses différentes”, a déclaré Comer dimanche sur “Meet The Press” de NBC. « Nous avons la capacité. Nous aurons 25 membres au sein du comité, et nous allons avoir un personnel de près de 70. Nous avons donc la capacité d’enquêter sur beaucoup de choses.

Les dépenses du gouvernement fédéral en réponse à la COVID-19 seront également examinées.

«Nous pensons qu’il y a eu des centaines de milliards, voire des billions de dollars gaspillés au cours des trois dernières années, ce qui s’étend sur deux administrations, au nom de COVID.

«Nous voulons avoir des audiences à ce sujet. Nous voulons essayer de déterminer ce qui s’est passé avec les fonds d’assurance-chômage frauduleux, les fonds de prêts PPP frauduleux, une partie de cet argent qui est dépensé pour les gouvernements des États et locaux dans l’argent de relance COVID », a déclaré Comer.

L’AFGHANISTAN À L’HONNEUR

Le représentant Michael McCaul, R-Texas, devrait être le prochain président de la commission des affaires étrangères de la Chambre, qui enquêtera sur le retrait américain d’Afghanistan. McCaul a réitéré une demande à la mi-octobre pour divers documents et a ordonné au Département d’État de conserver tous les dossiers liés au retrait chaotique, qui comprenait la perte de 13 militaires américains tués lors d’un attentat suicide.

« La façon dont cela a été fait a été un tel désastre et une telle honte pour nos anciens combattants qui ont servi en Afghanistan. Ils méritent des réponses aux nombreuses questions que nous avons », a déclaré McCaul sur ABC « This Week ». Il a ajouté : « Pourquoi n’y avait-il pas de plan d’évacuation ? Comment ça s’est si mal passé ?

PLEINS FEUX SUR L’ÉNERGIE ET ​​LES TAXES

La représentante Cathy McMorris Rodgers, R-Wash., Devrait être la prochaine présidente du comité de l’énergie et du commerce, qui a la compétence la plus large de tous les comités d’autorisation du Congrès, des soins de santé à la protection de l’environnement en passant par la politique énergétique nationale. Les républicains du comité ont déjà passé des mois à enquêter sur les origines du COVID-19 et devraient poursuivre ce travail lors du prochain Congrès.

Les représentants Jason Smith, R-Mo., Adrian Smith, R-Neb., Et Vern Buchanan, R-Fla., ont exprimé leur intérêt à devenir le prochain président du House Ways & Means Committee, qui a déjà a cherché des documents liés aux dépenses du programme de secours COVID-19 de près de 1,9 billion de dollars que les démocrates ont adopté au début de l’année dernière. Le comité surveille également l’IRS, une cible fréquente de l’examen minutieux et du mépris du GOP.

AUTRES SITES CLÉS

Dirigeants probables d’autres comités importants :

— Comité de l’agriculture : Glenn Thompson, R-Pa.

— Comité des crédits : Kay Granger, R-Texas.

— Comité des services armés : Mike Rogers, R-Ala.

— Comité du budget : Lloyd Smucker, R-Pa., Buddy Carter, R-Ga., et Jodey Arrington, R-Texas, ont tous exprimé leur intérêt pour la présidence.

— Comité des services financiers : Patrick McHenry, RN.C.

– Comité de la sécurité intérieure : Dan Crenshaw, R-Texas, Mark Green, R-Tenn. Et Clay Higgins, R-La., ont tous exprimé leur intérêt pour la présidence.

– Comité du renseignement : Michael Turner, R-Ohio

— Comité des ressources naturelles : Bruce Westerman, R-Ark.

— Comité des sciences, de l’espace et de la technologie : Frank Lucas, R-Okla.

— Comité des transports et des infrastructures : Sam Graves, R-Mo.

— Comité des anciens combattants : Mike Bost, R-Ill.

Kevin Freking, Associated Press