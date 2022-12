Les nouveaux chatbots pourraient changer le monde. Pouvez-vous leur faire confiance ?

Ce mois-ci, Jeremy Howard, chercheur en intelligence artificielle, a présenté un chatbot en ligne appelé ChatGPT à sa fille de 7 ans. Il avait été publié quelques jours plus tôt par OpenAI, l’un des laboratoires d’IA les plus ambitieux au monde. Il lui a dit de demander au robot de discussion expérimental tout ce qui lui passait par la tête. Elle a demandé à quoi servait la trigonométrie, d’où venaient les trous noirs et pourquoi les poules incubaient leurs œufs. A chaque fois, il répondait dans une prose claire et bien ponctuée. Lorsqu’elle a demandé un programme informatique capable de prédire la trajectoire d’une balle lancée dans les airs, cela lui a également été donné. Au cours des jours suivants, le Dr Howard – un scientifique des données et professeur dont le travail a inspiré la création de ChatGPT et de technologies similaires – en est venu à voir le chat bot comme un nouveau type de tuteur personnel. Il pourrait enseigner à sa fille les mathématiques, les sciences et l’anglais, sans oublier quelques autres leçons importantes. Principal d’entre eux : Ne croyez pas tout ce qu’on vous dit. “C’est un plaisir de la voir apprendre comme ça”, a-t-il déclaré. « Mais je lui ai aussi dit : ne te fie pas à tout ce que ça te donne. Il peut faire des erreurs.

OpenAI fait partie des nombreuses entreprises, laboratoires universitaires et chercheurs indépendants travaillant à la création de robots de discussion plus avancés. Ces systèmes ne peuvent pas exactement discuter comme un humain, mais ils semblent souvent le faire. Ils peuvent également récupérer et reconditionner des informations à une vitesse que les humains n’auraient jamais pu. Ils peuvent être considérés comme des assistants numériques – comme Siri ou Alexa – qui sont mieux à même de comprendre ce que vous recherchez et de vous le donner.

Image Jeremy Howard, chercheur en intelligence artificielle, a demandé à sa jeune fille d’utiliser un système de chatbot à intelligence artificielle de pointe. Le crédit… David Kelly pour le New York Times