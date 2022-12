Les nouveaux chatbots pourraient changer le monde. Pouvez-vous leur faire confiance ?

Au fur et à mesure que les gens testaient le système, il leur demandait d’évaluer ses réponses. Étaient-ils convaincants ? Étaient-ils utiles ? Étaient-ils véridiques ? Ensuite, grâce à une technique appelée apprentissage par renforcement, il a utilisé les évaluations pour affiner le système et définir plus précisément ce qu’il ferait et ne ferait pas.

“Cela nous permet d’arriver au point où le modèle peut interagir avec vous et admettre quand c’est faux”, a déclaré Mira Murati, directrice de la technologie d’OpenAI. “Il peut rejeter quelque chose qui est inapproprié, et il peut contester une question ou une prémisse incorrecte.”

La méthode n’était pas parfaite. OpenAI a averti ceux qui utilisent ChatGPT qu’il “peut parfois générer des informations incorrectes” et “produire des instructions nuisibles ou un contenu biaisé”. Mais la société prévoit de continuer à affiner la technologie et rappelle aux personnes qui l’utilisent qu’il s’agit toujours d’un projet de recherche.

Google, Meta et d’autres sociétés traitent également des problèmes de précision. Meta a récemment supprimé un aperçu en ligne de son chat bot, Galactica, car il générait à plusieurs reprises des informations incorrectes et biaisées.

Les experts ont averti que les entreprises ne contrôlent pas le sort de ces technologies. Des systèmes comme ChatGPT, LaMDA et Galactica sont basés sur des idées, des documents de recherche et du code informatique qui circulent librement depuis des années.

Des entreprises comme Google et OpenAI peuvent faire avancer la technologie à un rythme plus rapide que d’autres. Mais leurs dernières technologies ont été reproduites et largement diffusées. Ils ne peuvent pas empêcher les gens d’utiliser ces systèmes pour diffuser des informations erronées.

Tout comme le Dr Howard espérait que sa fille apprendrait à ne pas faire confiance à tout ce qu’elle lisait sur Internet, il espérait que la société apprendrait la même leçon.