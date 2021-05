Les nouveaux chargeurs sans fil Sweet de Nimble contiennent du silicone recyclé

Agile, le fabricant d’accessoires mobiles qui a programmé le recyclage dans son ADN, a présenté cette semaine deux nouveaux chargeurs sans fil – le Pad sans fil Apollo et Pad double sans fil Apollo Duo. Le nom de ce dernier est un peu redondant dans mon livre, mais ces gens essaient d’éliminer les déchets électroniques, alors je vais laisser tomber.

Les deux sont disponibles dès maintenant, avec l’Apollo Wireless Pad offrant une vitesse de charge sans fil de 15 W, un alignement magnétique intégré au corps de votre téléphone et une surface de charge antidérapante en silicone 100% recyclé. Ce nouveau chargeur est au prix de 49 $. Le plus gros chargeur, l’Apollo Duo Wireless Dual Pad, présente toutes les mêmes choses, sauf qu’il peut charger deux appareils simultanément. Vous pouvez l’obtenir pour 79 $. Les deux options sont livrées avec les adaptateurs muraux nécessaires pour alimenter les chargeurs.

Bien que je réalise que ces prix ne conviennent peut-être pas à tout le monde, vous pouvez au moins vous sentir bien quant à la destination de votre argent et à la qualité du produit que vous recevez. J’utilise des produits Nimble dans ma maison et j’ai beaucoup apprécié leurs performances, et j’aime l’idée d’avoir un produit fabriqué à partir de ce qui était autrefois entièrement autre chose. C’est juste cool.