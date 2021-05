Les nouveaux chargeurs GaN de 2e génération d’Anker sont plus petits et plus efficaces

Anker est de retour avec sa deuxième génération de chargeurs GaN (nitrure de gallium), avec l’option 30W disponible à la commande sur Amazon et sur le site Web d’Anker à partir de ce matin.

Si vous n’étiez pas familier, les chargeurs GaN originaux d’Anker étaient déjà très petits mais très puissants. Avec ces modèles mis à jour, Anker a en quelque sorte trouvé un moyen de les rendre encore plus petits et de mieux réguler la température. Toutes les bonnes choses. Selon Anker, cela a été fait en améliorant les puces et la disposition interne des appareils, conduisant à cette nouvelle ligne de Nano II chargeurs. Chaque chargeur dispose d’un port USB C, ainsi que de la technologie PowerIQ 3.0, qui permet la prise en charge de la charge ultra rapide de Samsung.

En fin de compte, il y aura une option 30W, 45W et 65W. Pour l’instant, seul le 30W est à gagner, au prix de 29,99 $.

Si vous avez besoin de cette nouvelle qualité GaN gen-2, suivez le lien ci-dessous.