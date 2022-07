Les nouveaux chargeurs compacts GaNPrime d’Anker produisent jusqu’à 150 W

Grâce à Nitrure de gallium (GaN) technologie, les chargeurs sont devenus plus puissants tout en diminuant en même temps. Le dernier exemple de cette tendance est la nouvelle gamme de avec la technologie GaN 3 de nouvelle génération qui, selon la société, est encore plus économe en énergie. Les produits GaNPrime sont jusqu’à 53% plus petits que les chargeurs d’ordinateurs portables en silicium, explique Anker, et avec leur puissance de sortie accrue, “un seul appareil GaNPrime peut charger jusqu’à quatre ou même six appareils en même temps, selon le chargeur”.

La plupart des nouveaux chargeurs GaNPrime sont disponibles dès maintenant, y compris le mais le sera expédié en août. Bien que j’aime les chargeurs eux-mêmes, je ne peux pas dire que je suis fan de la façon dont les produits sont nommés, ce qui est un peu déroutant lorsque vous tenez compte des modèles de la génération précédente avec des noms similaires.

J’ai reçu les premiers échantillons du chargeur 737 et du chargeur 747 et mon opinion rapide sur eux est que la grande chose que GaN 3 – ou GaNPrime, comme l’appelle Anker – fournit une puissance de sortie maximale accrue jusqu’à 150 W avec un peu meilleure efficacité énergétique lors de la conversion de l’alimentation AC en DC (93,6 % contre 92 % pour le GaN 2). Vous obtenez également des avantages de taille. Par exemple, le nouveau semble de taille similaire à celle d’Anker (85 $), ou du moins pas beaucoup plus gros. Pendant ce temps, le chargeur 737 (120 W) ne semble être qu’environ 20 à 25 % plus costaud que celui d’Anker. (60 $), qui utilise la technologie GaN 2. (Le nouveau utilise GaN 3 mais semble similaire en taille au 65W 737).

Anker



Anker met en évidence quelques autres fonctionnalités clés. Le premier est PowerIQ 4.0, qui donne aux nouveaux chargeurs la capacité de détecter quel appareil vous avez connecté au chargeur et de distribuer une puissance de charge optimale à chaque appareil tout en donnant la priorité à l’appareil avec le niveau de batterie le plus bas. Deuxièmement, Anker vante Active Shield 2.0, une fonction de détection de chaleur qui surveille les températures tout en chargeant plus fréquemment que la génération précédente.

Voici un aperçu de la gamme complète de chargeurs avec prix et disponibilité.