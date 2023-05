Les nouveaux Chargers OC Kellen Moore cherchent à apporter de l’explosivité à l’attaque de Los Angeles

Eric Williams Écrivain NFC Ouest

Lorsque Brandon Staley a quitté le coordinateur offensif Joe Lombardi et a embauché Kellen Moore cette intersaison, l’entraîneur-chef à l’esprit défensif des Chargers de Los Angeles y a vu une chance de s’aligner plus étroitement sur le chef d’orchestre de son attaque.

Staley est un admirateur de l’ancien OC des Cowboys de Dallas depuis des années. Après tout, l’attaque explosive de Dallas a donné des crises à Staley lorsqu’il a été coordinateur défensif des Rams de Los Angeles.

Qu’est-ce que Staley aime le plus chez Moore? Sa capacité d’adaptation lorsque les joueurs chutent en raison d’une blessure, y compris lorsque les Cowboys sont allés 4-1 avec le quart remplaçant Cooper Rush l’an dernier.

« Quand je suis devenu coordinateur défensif pour la première fois, ils avaient un problème de tacle droit », a déclaré Staley à FOX Sports lors des réunions des propriétaires de la NFL plus tôt cette année. « Terence Steele commençait, et ils étaient un peu blessés sur la ligne O, et j’ai vu [Moore] vraiment naviguer dans ce processus. Embarquer un récepteur recrue dans CeeDee Lamb et voir ce qu’il a fait avec ces trois récepteurs dans [Michael] Gallup, [Amari] Cooper et CeeDee, ainsi que les deux bouts serrés de [Dalton] Schultz et [Blake] Jarvin. Et puis le travail qu’il a fait avec Zeke [Ezekiel Elliott] et [Tony] Têtard. Je pensais juste que c’était une couverture aussi difficile que je devais affronter dans la NFL.

« Et puis le voir se transformer au fil des ans. … Un bon entraîneur est capable de comprendre. Il fait face à des blessures au receveur. Ils ont joué cinq matchs avec un quart-arrière remplaçant, et ils sont allés 4-1. Et ils étaient à deux pas d’aller au match de championnat NFC, donc je pense juste que ce gars a fait ses preuves. Comment il dirige, comment il enseigne, nous voyons des choses très similaires de cette façon. Je pense que la façon dont il crée est excitante pour moi. »

L’innovation et la créativité ont toujours été au cœur de Moore en tant que joueur de football. Il a grandi autour du jeu, portant un bloc-notes pour concevoir des jeux en tant que garçon de balle. Moore est le fils du légendaire entraîneur de football du lycée Tom Moore, qui a remporté quatre titres d’État en 23 saisons à Prosser High dans une petite ville nichée le long de la rivière Yakima à l’est des Cascades dans l’État de Washington.

Ces équipes Prosser étaient connues pour leur attaque sans caucus et leur jeu rapide, utilisant des concepts étendus pour créer de grands jeux contre des équipes plus talentueuses de plus grandes écoles de la région de Seattle.

Kellen Moore a emmené cette philosophie avec lui à Boise State, où il a terminé 50-3 en tant que quart-arrière partant et a aidé les Broncos à tuer des géants du football universitaire comme la Géorgie et l’Oregon.

« Je pensais que mon père avait fait du très bon travail pour avoir une vision claire », a déclaré Kellen Moore à FOX Sports. « Je pensais que c’était toujours le problème avec le football de Prosser Mustang – tout le monde était toujours sur la même longueur d’onde. Il a toujours fait un très bon travail pour rendre le jeu propre et simple, tout en étant créatif et amusant. C’est toujours un exercice d’équilibre pour nous tous. »

Après quatre saisons en tant qu’OC pour les Cowboys, Moore est maintenant chargé de créer une vision claire et des bases pour une attaque de Los Angeles qui est devenue stagnante malgré l’un des meilleurs jeunes QB de la ligue à Justin Herbert.

Les Cowboys ont récolté en moyenne 391 verges et 27,7 points par match à l’époque de Moore en tant que coordinateur offensif et meneur de jeu de l’équipe, n ° 2 de la NFL pendant cette période.

Plus important encore pour les Chargers, les Cowboys se sont classés au 7e rang pour la course (126,6 verges par match) au cours de cette période. Gérer efficacement le ballon a été une lutte pour les Bolts – l’une des raisons pour lesquelles ils n’ont pas réussi à conserver une avance de 27-0 lors de la ronde des jokers de l’AFC lors d’une superbe défaite sur la route contre les Jaguars de Jacksonville.

Les Chargers n’ont récolté en moyenne que 89,6 verges au sol par match la saison dernière, n ° 30 de la ligue.

Tous deux originaires du nord-ouest du Pacifique, Moore et Herbert ont déjà une connexion, travaillant ensemble dans une publicité télévisée pour un groupe automobile avec le secondeur des Cowboys Leighton Vander Esch.

« L’aspect commercial, c’était plutôt drôle, juste la façon dont tout s’est passé en moins de 12 mois », a déclaré Moore. « Nous avons passé du temps à faire des publicités et à nous amuser, puis voilà que nous nous connectons ici après la saison.

« Il a été formidable de travailler avec lui. Ce fut une transition vraiment amusante, juste apprendre à le connaître personnellement. Et puis essayer de construire cette chose ensemble de manière offensive. »

Moore a joué la saison 2014 en tant que QB remplaçant avec les Lions de Detroit sous la direction de Lombardi en tant que coordinateur offensif, il connaît donc l’attaque de LA et conservera les concepts qui ont réussi pour Herbert dans le passé.

« Avec Justin, chaque fois que vous avez un quart-arrière qui a joué à un très haut niveau, certaines routes qu’il peut aimer que nous n’ayons pas courues à Dallas, ou je n’ai pas couru – quelque chose avec lequel il est peut-être plus à l’aise – continuons à assurez-vous de le souligner », a déclaré Moore. « Par exemple, Keenan [Allen] et Justin se sentent bien l’un pour l’autre sur certains de ces itinéraires de choix, alors comment en tirer parti ? Gérald [Everett] en dirigea quelques-uns. Austin [Ekeler] en dirigea quelques-uns. Et ce n’est qu’un exemple de ‘Ne perdons pas ça.' »

Herbert apprend sa sixième infraction différente en huit saisons, remontant à son passage à l’université de l’Oregon, il est donc essentiel pour Moore de créer une transition en douceur.

Un autre domaine d’intérêt pour les Chargers est d’être explosif dans des ensembles à trois récepteurs. Les Bolts ont ajouté une autre arme dans le produit TCU Quentin Johnston au premier tour du repêchage de cette année. À 6 pieds 3 pouces et 210 livres et avec une vitesse de 4,5 secondes dans le tableau de bord de 40 verges, Johnston est un receveur de grande taille qui ajoute une menace verticale tout en offrant la possibilité de créer des jeux avec ses pieds sur les voies inférieures.

Selon Next Gen Stats, les Chargers 2022 ont exécuté 67,7% de leurs jeux sur des ensembles à trois récepteurs. Seuls les Buccaneers de Tampa Bay (70,5%) ont joué plus de pièces de ce groupe de personnel l’année dernière.

« Nous avons vraiment aimé l’élément vertical », a déclaré Moore à propos de Johnston. « Il a fait un excellent travail sur le terrain en courant avec des gens, mais surtout en attaquant le football, en montant et en faisant des jeux dans des situations contestées. Je pense qu’il a fait un travail formidable là-bas.

« Et puis je pense que ce qui s’est vraiment démarqué, c’est sa taille et son cadre et ce que vous attendez traditionnellement de cela, vous avez vu tous ces croisements peu profonds, les opportunités d’attraper et de courir, les balayages de mouches et les bulles. Tous ces trucs de joueurs de l’espace qui traditionnellement s’intègre dans le moule du récepteur de fente. Et puis vous le voyez le faire. Nous avons été vraiment excités quand vous avez vu toutes ces pièces connectées.

Bien qu’il soit un entraîneur défensif, Staley a joué le quart-arrière à l’université et, comme Moore, voit le jeu à travers l’objectif du QB-playcaller. Ce point commun a aidé à rapprocher les deux sur le plan philosophique alors que les Chargers tentent de construire une attaque qui peut tirer parti des compétences uniques d’Herbert et mener l’équipe dans une course profonde en séries éliminatoires.

« C’est la façon dont il enseigne, la façon dont il dirige », a déclaré Staley à propos de Moore. « Philosophiquement, vous êtes juste en quelque sorte aligné avec certaines personnes. La façon dont il voit le jeu et la façon dont il peut communiquer avec les entraîneurs et les joueurs pour vraiment construire une attaque, je suis tellement fan de lui depuis longtemps temps. »

Eric D. Williams a fait des reportages sur la NFL pendant plus d’une décennie, couvrant les Rams de Los Angeles pour Sports Illustrated, les Chargers de Los Angeles pour ESPN et les Seahawks de Seattle pour le Tacoma News Tribune. Suivez-le sur Twitter à @eric_d_williams .

