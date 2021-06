Les nouveaux cas quotidiens de Covid aux États-Unis n’atteindront jamais zéro

Les États-Unis n’auront « jamais zéro » nouveau cas quotidien de Covid, a déclaré lundi le Dr Scott Gottlieb à CNBC.

« Nous aurons toujours un certain niveau de propagation », a déclaré l’ancien chef de la FDA, prédisant que les infections deviendront endémiques, ce qui signifie qu’elles resteront présentes dans la population américaine. La grippe saisonnière, par exemple, est une maladie respiratoire endémique.

Les commentaires de Gottlieb surviennent alors que les inquiétudes augmentent au sujet de la variante delta de Covid, découverte pour la première fois en Inde et qui fait maintenant des ravages au Royaume-Uni. stratégies de santé.

Sur « Squawk Box », Gottlieb a déclaré que même si la propagation de la variante delta continuera d’augmenter aux États-Unis, la réponse aux nouveaux cas pourrait ne pas suivre le modèle utilisé dans d’autres parties du monde. Il a cité Israël comme exemple. Ce pays, qui a été acclamé pour le succès de son déploiement de vaccins, a récemment rétabli son mandat de masque d’intérieur, moins de deux semaines après la première levée.

« Israël est un mauvais indicateur en termes de ce qu’ils font par rapport à notre situation ici, car Israël vise vraiment une situation où il veut zéro Covid », a déclaré Gottlieb, qui siège au conseil d’administration du fabricant de vaccins Covid Pfizer. « Nous n’allons pas essayer de réduire ce nombre à zéro cas par jour » aux États-Unis

« Israël essaie de réduire à zéro cas par jour, c’est pourquoi vous les voyez prendre des mesures différentes des nôtres », a-t-il ajouté. « Hong Kong essaie de l’empêcher complètement d’entrer, c’est pourquoi ils sont interdiction de voyager. »

Bien qu’il ait prédit que les États-Unis auront une « infection persistante », Gottlieb a déclaré que la nature des cas, à la fois en termes d’échelle et de géographie, variera considérablement par rapport aux premiers stades de la pandémie, qui est définie comme une épidémie devenue mondiale.

« Je ne pense pas que nous allons avoir une situation comme celle de l’hiver dernier, où il y a 200 000 cas par jour. Je pense que nous parlons de dizaines de milliers de cas, peut-être, par jour, ici aux États-Unis alors qu’il commence à s’installer à travers le pays », a déclaré Gottlieb, qui a dirigé la Food and Drug Administration de 2017 à 2019 dans l’administration Trump.

Le jour le plus élevé d’infections aux États-Unis était de 300 462 le 2 janvier. selon les données de l’Université Johns Hopkins. Le plus grand nombre de décès de Covid aux États-Unis en une journée était de 4 475 le 12 janvier.

Contrairement au début de cette année, les épidémies les plus importantes sont désormais probablement « hautement régionalisées », a-t-il ajouté, s’appuyant considérablement sur le pourcentage d’une population locale qui a été vaccinée « Il y a une partie du pays qui va être largement imperméable à un beaucoup de propagation, et d’autres parties du pays qui sont plus vulnérables. »

Les États-Unis enregistrent en moyenne un peu moins de 12 000 nouveaux cas de coronavirus par jour, au cours des sept derniers jours, selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins. Ce chiffre est stable par rapport à il y a une semaine. La moyenne sur sept jours des nouveaux décès quotidiens de Covid signalés aux États-Unis est de 306, soit une augmentation de 9 % par rapport à il y a une semaine.

Environ 46% de la population américaine est entièrement vaccinée contre Covid, tandis que 54% ont reçu au moins une dose, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Surtout, environ 78% des Américains âgés de 65 ans et plus ont été complètement vaccinés et près de 88% ont reçu au moins une dose.

Gottlieb a déclaré que même si les États-Unis connaissent la propagation d’un nouveau coronavirus, « cela représente beaucoup moins d’impact qu’il y a un an, car davantage de personnes vulnérables qui vont être plus sensibles à cette infection sont désormais protégées par la vaccination ».