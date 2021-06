Les nouveaux cas de COVID chutent considérablement ; l’école d’été sera emballée

Plus d’enfants que jamais pourraient être dans les salles de classe pour l’école d’été cette année pour compenser l’apprentissage perdu après que les districts scolaires américains ont mis en œuvre des programmes d’enseignement en ligne pendant la pandémie qui étaient souvent inefficaces.

Aux États-Unis, plus d’enfants que jamais pourraient être dans les salles de classe pour les cours d’été cette année pour compenser l’apprentissage perdu pendant l’épidémie, qui a provoqué des perturbations monumentales dans l’éducation.

Les districts scolaires du pays étendent leurs programmes d’été et offrent des primes pour faire participer les enseignants. Dans le cadre du dernier programme fédéral de secours en cas de pandémie, l’administration Biden exige des États qu’ils consacrent des milliards de dollars aux programmes d’été.

Le département américain de l’Éducation a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir combien d’étudiants s’inscriraient. Mais il est presque certain que le nombre dépassera les 3,3 millions estimés qui sont allés à l’école d’été obligatoire ou facultative en 2019 avant la pandémie.

Aja Purnell-Mitchell a laissé ses trois enfants décider de retourner à l’école pendant les vacances d’été. Tous voulaient partir. Purnell-Mitchell a vu une litanie de points positifs dans la décision.

« Les faire revenir, les aider à socialiser avec leurs amis, peut-être rencontrer de nouvelles personnes et, bien sûr, ramasser les choses qui leur manquaient sur Zoom », a déclaré la mère du comté de Durham, en Caroline du Nord.

Aussi dans l’actualité :

►Le centre médical de l’Université du Nebraska exigera des professeurs, du personnel et des étudiants qu’ils documentent s’ils ont été vaccinés contre le COVID-19 à partir du 21 juin. rapporté samedi.

►Le révérend James Altman, le prêtre catholique de La Crosse, Wisconsin, qui a été invité à démissionner en raison de ses remarques controversées sur la politique et la pandémie, a collecté plus de 640 000 $ auprès de partisans conservateurs pour se défendre. Altman refuse les demandes de l’évêque de se retirer.

►À partir du 9 juin, les touristes américains vaccinés pourront visiter la France sans quarantaine, à condition de présenter un test PCR négatif à leur arrivée.

►Un tiers des 559 000 emplois ajoutés à l’économie américaine en mai se sont produits dans les restaurants et les bars, un signe encourageant pour les travailleurs du secteur des loisirs et de l’hôtellerie durement touchés.

►La chaîne de vente au détail Walmart a annoncé qu’elle fermerait ses portes pour la deuxième année consécutive le jour de Thanksgiving en guise de « merci aux employés pour leur travail pendant la pandémie de COVID-19 ».

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,3 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 597 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 173 millions de cas et plus de 3,7 millions de décès. Plus de 138 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 41,6% de la population, selon le CDC.

Les cyclistes nus de Philly doivent encore se masquer

Vous pouvez laisser votre masque – tout le reste s’enlève.

C’est le plan jusqu’à présent pour les participants au Philly Naked Bike Ride de cette année, qui devrait revenir le 28 août après son annulation en 2020 en raison de la pandémie. L’exigence de masque fait partie des restrictions précédentes de Philadelphie sur les coronavirus.

La ville a levé la plupart d’entre eux cette semaine, citant une augmentation des vaccinations et une diminution des cas. Mais les organisateurs de manèges disent qu’ils n’ont pas parlé depuis que les changements ont été mis en place, donc pour l’instant ils s’en tiennent à leurs directives de masque initiales.

Les participants à la randonnée se rassemblent généralement dans un parc pour se déshabiller avant de monter sur leur vélo pour promouvoir la positivité corporelle et la sécurité à vélo et protester contre la dépendance aux combustibles fossiles.

Dans de nombreux pays de la région Asie-Pacifique, la part des personnes vaccinées jusqu’à présent est inférieure à 10 %. Cela inclut des endroits comme la Thaïlande et Taïwan qui ont initialement réussi à éviter les épidémies massives initiales mais qui sont maintenant aux prises avec leurs pires poussées.

Les nouveaux cas tombent aux niveaux observés pour la dernière fois avant la déclaration de pandémie

Les nouveaux cas de coronavirus à l’échelle nationale sont tombés à environ 15 000 par jour en moyenne, tandis que les décès ont chuté à environ 430 par jour – des niveaux jamais vus depuis que l’Organisation mondiale de la santé a fait la déclaration de pandémie le 11 mars 2020. Nouvelle-Angleterre, où plus de 60% des résidents ont reçu au moins une dose du vaccin, a connu certaines des baisses les plus marquées des hospitalisations, des décès et de la propagation dans la communauté.

« La dernière année et demie a été comme traverser une tornade ou quelque chose de terrible », a déclaré Kerry LaBarbera, une infirmière des urgences du Boston Medical Center. « Vous vous accrochez à la vie chère, puis vous la dépassez et c’est comme : « Qu’est-ce qui vient de se passer ? » »

Les responsables de la santé du Colorado ont déclaré que les dossiers d’hospitalisation montrent que les vaccins préviennent les maladies graves dans l’État, même si la pandémie continue de faire rage parmi les personnes non vaccinées.

« Nous avons examiné cela en profondeur », a déclaré le Dr JP Valin, directeur clinique de SCL Health, à la Colorado Public Radio. « 95 % des patients hospitalisés depuis février ne sont pas vaccinés. »

La Californie prévoit une grande réouverture, mais l’urgence restera

Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré qu’il prévoyait de maintenir la déclaration d’urgence de la Californie, mais la réouverture tant attendue de l’État est toujours prévue pour le 15 juin. Newsom cite la propagation continue des variantes de COVID-19, ainsi que les écarts dans les taux de vaccination, comme justification du maintien la déclaration d’état d’urgence en place.

« Cette maladie n’a pas été éteinte. Elle n’a pas disparu; cela ne prend pas les mois d’été », a déclaré Newsom.

Newsom a initialement décrété l’état d’urgence en mars 2020, un pouvoir qui lui a été conféré par la California Emergency Services Act. Les lois d’intervention en cas de crise ont également permis à Newsom de publier au moins 58 décrets, modifiant ou suspendant les lois existantes.

Le GOP vise à relancer les attaques de Fauci après la publication d’un trésor de courrier électronique

Avec la publication d’une mine d’e-mails du Dr Anthony Fauci la semaine dernière, les attaques politiques contre le plus grand expert du gouvernement du pays en matière de maladies infectieuses ont pris de l’ampleur. Sur les chaînes d’information conservatrices, le conseiller pandémique du président Joe Biden a été mis au pilori sans fondement comme un menteur qui a induit le peuple américain en erreur sur les origines de COVID-19 pour protéger le gouvernement chinois. Il n’y a aucune preuve d’actes répréhensibles, mais les appels républicains à sa démission se sont multipliés, tout comme les demandes de nouvelles enquêtes sur les origines du virus.

Les e-mails récemment publiés par le médecin, qui couvrent les premiers jours de la pandémie et ont été obtenus par BuzzFeed News et The Washington Post, ne montrent aucune preuve d’une quelconque dissimulation de l’origine du virus. En effet, bon nombre des discussions reflètent la science à l’époque. Mais de nombreux républicains, dont l’ancien président Donald Trump, ont saisi les e-mails comme preuve d’un complot visant à masquer la source du virus.

« Compte tenu de ce que nous savons maintenant, je ne sais pas comment quiconque peut avoir confiance qu’il doit rester dans une position de confiance et d’autorité publiques », a déclaré le sénateur républicain Josh Hawley du Missouri, un espoir présidentiel potentiel qui appelle à la démission de Fauci. et une enquête complète du Congrès.

New York éliminera la règle du masque d’intérieur pour les écoles et le camp

New York prévoit d’éliminer lundi sa règle de masque d’intérieur pour les écoles et les camps quel que soit le statut de vaccination COVID-19. Les directives actuelles du CDC pour les écoles K-12 recommandent d’exiger « l’utilisation cohérente et correcte de masques faciaux bien ajustés avec une filtration appropriée par tous les élèves, enseignants et personnel ».

Pour les camps de jeunes, le CDC « encourage fortement le port de masques à l’intérieur pour les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées » et dit que « les gens n’ont pas besoin de porter de masques » à l’extérieur, quel que soit leur statut vaccinal.

Dans une lettre au chef du CDC, le Dr Howard Zucker, commissaire à la santé de l’État, a déclaré que l’État encouragerait l’utilisation de masques d’intérieur par les étudiants, les campeurs et le personnel non vaccinés. Mais par souci de cohérence, l’État n’exigerait pas de masques d’intérieur dans les écoles ou les camps.

