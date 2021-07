Les nouveaux cas de coronavirus en Afrique du Sud atteignent des niveaux records

La semaine dernière, le président Cyril Ramaphosa a renforcé les restrictions pour tenter de réduire la propagation du virus, notamment en prolongeant un couvre-feu nocturne, en interdisant la vente d’alcool, en fermant de nombreuses écoles et en arrêtant les déplacements à destination et en provenance de Gauteng, la province la plus peuplée du pays qui comprend Johannesburg et la capitale, Pretoria. Gauteng représente plus de 60% des nouveaux cas et les autorités craignent que d’autres provinces et villes ne suivent bientôt.