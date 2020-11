Les nouveaux cardinaux sont mis en quarantaine à l’hôtel du Pape avant le consistoire

Les quarantaines de 10 jours, avec des tests de COVID-19 au début et à la fin, ne sont qu’un exemple de la façon dont la cérémonie de samedi pour exalter les nouveaux cardinaux ne ressemble à rien que le Saint-Siège ait jamais vu.

“Ils m’ont dit que ce serait le cas, mais je ne pensais pas que ce serait aussi strict!” étonné le candidat cardinal Felipe Arizmendi Esquivel, archevêque à la retraite du Chiapas, au Mexique.

Lors d’une conversation Zoom avec l’Associated Press depuis sa chambre d’hôtel, Esquivel a déclaré qu’il pensait qu’il y aurait des exceptions au verrouillage pour les nouveaux cardinaux. “Non! Ici, peu importe si vous êtes un cardinal ou un pape. Le virus ne respecte personne”, a-t-il dit.

Le pape François élèvera samedi 13 membres du clergé au Collège des cardinaux, le groupe d’élite des ecclésiastiques vêtus de rouge dont la tâche principale est d’élire un nouveau pape. C’est la septième fois que François nomme une nouvelle génération de cardinaux depuis son élection en 2013, et son empreinte déplace de plus en plus l’équilibre du pouvoir de l’Europe vers le monde en développement.

Le Vatican a déclaré que deux nouveaux cardinaux ne viendraient pas à Rome pour la cérémonie, connue sous le nom de consistoire, en raison du COVID-19 et de problèmes de voyage: l’ambassadeur du Vatican à Brunei, le cardinal Cornelius Sim et l’archevêque de Capiz, Philippines, le cardinal José Advincula.

Le Vatican s’arrange pour eux, ainsi que pour tous les cardinaux qui pourraient ne pas participer, à participer à la cérémonie à distance de chez eux. Ils obtiennent leurs chapeaux de «biretta» à trois pointes d’un ambassadeur du Vatican ou d’un autre envoyé.

Pour ceux qui y ont participé personnellement, la crise de la santé publique a présenté un ensemble inhabituel de défis. L’Italie, où la pandémie a éclaté fin février, est actuellement en proie à une deuxième vague. Le Vatican lui-même est revenu à un verrouillage modifié ces dernières semaines, les musées du Vatican étant fermés et une douzaine de gardes suisses testés positifs.

Francis, 83 ans, a été critiqué pour son utilisation plutôt laxiste du masque, mais il a adhéré dans une certaine mesure aux mesures de distance sociale. Il vit également à Santa Marta, où au moins un cas positif a été signalé ces derniers mois.

Habituellement, les conseils d’église sont pleins de fêtes et de foules: les cardinaux viennent en ville avec leur famille, des amis et parfois des bienfaiteurs et des paroissiens qui peuvent voir de près les nouveaux «princes de l’église» puis assister à des réceptions et des dîners en leur honneur. Dans des circonstances normales, le consistoire serait suivi de «visites de courtoisie», où les nouveaux cardinaux saluent les bienfaiteurs et le grand public dans la grandeur de leurs propres espaces de réception dans le palais apostolique ou la salle de l’Assemblée du Vatican.

Il n’y a pas de visites de courtoisie cette année et chaque cardinal a une limite de 10 personnes pour les invités. Avant Esquivel, nul autre que son secrétaire a voyagé avec lui depuis le Mexique, il invite donc certains des prêtres de la résidence où vivent le clergé mexicain qui travaillent ou étudient à Rome.

«Nous n’avons pratiquement aucun contact avec personne. C’est un isolement total, mais c’est nécessaire », a-t-il déclaré.

Esquivel est l’un des quatre cardinaux de plus de 80 ans qui se joignent au collège en tant que membres honoraires, nommés par François pour reconnaître leur vie au service de l’Église. Les neuf autres ont moins de 80 ans et sont autorisés à voter dans un conclave pour finalement choisir le successeur de François.

Le premier pape latino-américain de l’histoire a longtemps cherché à nommer des cardinaux des «périphéries» pour montrer la nature universelle de l’Église et pour favoriser les petites communautés où les catholiques sont une minorité avec des dirigeants de premier plan.

Samedi, il y aura 128 cardinaux votants, 42% d’Europe. Le Pew Research Center note qu’en 2013, 52% du bloc en âge de voter était composé d’Européens, ce qui témoigne de la tentative de François de réduire la force des Européens en tant que bloc de vote et de donner plus de visibilité aux dirigeants d’églises d’Asie, d’Afrique et d’Amérique.

Parmi les nouveaux cardinaux en âge de voter se trouve le premier afro-américain, désigné par le cardinal Wilton Gregory, archevêque de Washington, DC

Lui aussi termine sa quarantaine à l’hôtel Santa Marta, où il a déclaré que ses repas étaient sur un plateau devant sa porte. Gregory a déclaré que s’il ne pouvait pas sortir, au moins sa nouvelle soutane rouge avait été livrée par Gammarelli, le célèbre commerçant de Rome.

Lors d’un appel téléphonique à Zoom, Gregory a expliqué qu’un tailleur ecclésiastique basé aux États-Unis avait pris ses mesures alors qu’il était encore à Washington et les avait envoyées à Gammarelli, qui a ensuite fabriqué les robes sur commande et les a expédiées à Santa Marta.

«Je les ai maintenant. Ils vont bien! »Dit-il.

Mis à part la mode, Gregory s’est dit humilié par la décision de Francis de faire de lui un cardinal et a déclaré qu’il retournerait aux États-Unis toujours en proie à la pandémie dans l’espoir que les vaccins contre le virus le seront bientôt. marchera.

“J’espère que nous pourrons les utiliser efficacement pour protéger les gens et … une fois que cette pandémie sera maîtrisée, pour envisager l’avenir avec espoir”, a-t-il déclaré.