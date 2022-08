Les nouveaux candidats Emoji seront bientôt approuvés : méduse, oie, cœur turquoise et plus encore

Une oie, un orignal, une méduse, un cœur turquoise, un hochement de tête et une paire de maracas font partie des nouveaux emoji qui pourraient être en route vers votre téléphoner. La mise à jour Emoji 15.0 inclut tous ces candidats et plus encore, et elle pourrait arriver sur les appareils dès cet automne.

Plus tôt cet été, le site Web de référence emoji Emojipedia a publié des exemples de conceptions pour chaque candidat emoji qu’Unicode, la norme mondiale de messagerie, pourrait approuver pour une utilisation généralisée en septembre. (Voici à quoi ils ressemblent.)

Tous les candidats ne sont pas garantis d’être approuvés par Unicode. S’ils le sont, ils peuvent avoir un aspect légèrement différent une fois Pomme et Google ajoutez-les à leurs plateformes, Keith Broni d’Emojipedia a écrit dans un article de blog. La plupart des candidats emoji de ces dernières années ont fait les listes de mise à jour finales, a ajouté Broni.

Une fois qu’Unicode aura finalisé la liste en septembre, le déploiement des nouveaux emoji sur les appareils peut encore prendre un certain temps. Emojipedia a publié un calendrier provisoire pour le déploiement :

Septembre : La version finale d’Emoji pourrait sortir.

Octobre à décembre : Google et Android pourraient commencer à prendre en charge les nouveaux emoji.

Janvier à octobre 2023 : La majorité des plateformes ajouteront la prise en charge des emoji, notamment Twitter, Facebook, Apple et Samsung.

Pour en savoir plus sur les prochaines versions technologiques, voici les nouvelles fonctionnalités iPhone incluses dans la bêta iOS 16 et voici ce qu’il faut savoir sur le nouveau système d’exploitation Android 13. Plus, voici comment iOS 16 et Android 13 pourraient changer l’avenir des smartphones.