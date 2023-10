La légende de BIG Brother, Imogen Thomas, a accusé les candidats de cette année d’être des « faux ».

La beauté galloise, qui était présente dans l’émission en 2006, affirme que les colocataires tentent d’agir comme Nikki Grahame pour conquérir le public.

Imogen, qui est devenue la meilleure amie de Nikki, a été dévastée lorsqu’elle est décédée en 2021 après une longue bataille contre l’anorexie mentale.

Nikki est devenue l’une des colocataires les plus célèbres et était connue pour ses explosions dramatiques et ses crises de colère.

Elle était si populaire qu’elle avait son propre slogan : « Qui est-elle ?! » qui est venu après une séance de gémissements dans la salle du journal.

La responsable du NHS, Kerry, a été critiquée pour ses crises devant la caméra, beaucoup l’accusant d’être « fausse ».

S’adressant au Sun, Imogen a déclaré : « Je n’aime pas vraiment Kerry en ce moment.

« Il y a eu beaucoup de drames là-bas et j’ai l’impression qu’il y a beaucoup de larmes de crocodile.

« J’avais vraiment l’impression qu’est-ce que c’était que ça ? C’était juste un peu faux à mon goût.

La star, s’exprimant lors d’une connexion avec des sites de paris sécurisés, a déclaré : « Toute cette tâche à l’extérieur et ensuite des cris incontrôlables, je ne sais pas si c’est comme ça, parce qu’avec ma meilleure amie Nikki, quand elle et moi étions là-dedans, tout elle ce que je faisais était authentique, et j’ai l’impression que tous ceux qui entrent dans la maison maintenant essaient d’être un peu comme Nik.

Elle a ensuite accusé Hallie de jouer également devant les caméras.

Elle a dit que lorsque Hallie a subi son explosion qui a choqué ses camarades de maison, Imogen a dit que ce n’était « pas drôle ».

« Je pense qu’ils agissent ainsi parce qu’ils savaient à quel point Nik était populaire », a-t-elle poursuivi.

« Ils ont désespérément besoin de popularité et c’est tout simplement cela. Je pense qu’ils savent à quel point c’était populaire auprès de Nik et ils se disent « oh mon Dieu ». Je vais faire ça et faire une crise de colère, les gens adorent regarder des crises de colère.

Et ce n’est pas seulement Kerry et Hallie qu’Imogen s’en prend, elle n’était pas non plus fan d’Olivia.

«Je ne supportais pas Olivia la première semaine, mais elle ne va pas trop mal maintenant, pour moi. Elle le dit comme ça, elle s’est calmée », a-t-elle expliqué.

« Mais il y a eu beaucoup de choses à faire la première semaine avec elle parce qu’elle avait beaucoup à prouver et qu’elle ne voulait pas partir. »

Cela survient alors qu’Imogen a déclaré qu’elle ne pardonnerait jamais au gagnant de Big Brother, Pete Bennett, d’avoir « trahi » la mémoire de Nikki.

Elle a déclaré que Pete, 41 ans, qui était brièvement sorti avec la défunte star, cherchait à attirer l’attention lorsqu’il a partagé en ligne une photo prise de Nikki quelques heures avant sa mort.

S’adressant au Sun, Imogen, 40 ans, a déclaré : « Il n’y a pas d’amour perdu là-bas, il n’y a rien. Nous ne nous réconcilierons jamais et nous ne serons jamais amis.

Pete a insisté sur le fait que Nikki lui avait donné la permission de publier l’image qui la montrait dangereusement maigre.

Imogen a déclaré : « Il s’est juste levé à 1 heure du matin avec sa petite amie et a pris cette photo. Il n’est resté qu’une heure.

La star – s’exprimant lors d’une connexion avec SafeBettingSites – a insisté sur le fait qu’elle avait d’abord contacté Pete en privé, lui demandant poliment de retirer la photo.

Mais elle a ajouté : « Il s’en est pris à un. J’ai plein de photos de Nikki sur mon téléphone mais je ne les publierais jamais en ligne. Ça ne ressemble même pas à Nik.

« Il a ensuite décidé d’aller dans toutes les émissions de télévision et de parler d’elle et cette photo apparaissait partout.

« Ce n’était pas agréable pour sa mère, pour le reste de sa famille et pour ses amis. »