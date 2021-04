Cet article fait partie de notre nouvelle série, Courants, qui examine comment les progrès rapides de la technologie transforment nos vies. Avec peu de vols et encore moins de passagers, la pandémie de coronavirus a déclenché une vague de défis pour les compagnies aériennes. Certains ont cessé leurs activités et d’autres survivent à peine alors que le volume mondial de passagers oscille autour de 50% des niveaux de 2019. Sans passagers pour les remplir, les compagnies aériennes ont retiré leurs anciens appareils plus rapidement que d’habitude. Les plus de 1400 avions stationnés en 2020 qui pourraient ne pas retourner en service représentent plus de deux fois plus d’avions que ce qui serait habituellement mis à la retraite en une seule année, selon une prévision aéronautique sur 10 ans par le cabinet de conseil en affaires, Oliver Wyman. Le résultat sera une flotte plus moderne, indique le rapport. Dans une observation à moitié pleine, David Marty, responsable du marketing des solutions numériques chez Airbus, a noté que les avions restant dans les flottes des compagnies aériennes sont des avions plus jeunes, plus économes en carburant, avec moins d’émissions de dioxyde de carbone.

La nouvelle technologie des moteurs et les structures et composants plus légers permettent au Boeing 787 et à l’Airbus A350 de consommer 20 à 25% moins de carburant que les avions qu’ils remplacent, selon les constructeurs.

L’autre changement important est le numérique. Chaque nouvelle génération d’avions peut collecter plus de données avec des capteurs et des circuits qui, comme un Fitbit géant, suivent la santé de l’avion du nez à la queue. Sur un vol particulier, par exemple, une compagnie aérienne peut calculer la quantité de carbone qu’elle émet et quels composants d’avion peuvent nécessiter une attention particulière à l’arrivée. À mesure que le pourcentage d’avions modernes dans les flottes de compagnies aériennes augmente, la quantité de données disponibles augmentera également. Et l’avion n’est qu’un des contributeurs au flux croissant d’informations.