Les nouveaux avantages professionnels deviennent des niches

Pendant plusieurs années, les travailleurs avaient le pouvoir supérieuret dans les négociations d’emploi. La pénurie de main-d’œuvre a incité les employeurs à augmenter les salaires, à renforcer les primes et à élargir leurs avantages sociaux pour attirer les talents.

Mais même dans un ralentissement du marché du travail, les avantages géniaux ne sont pas susceptibles de disparaître. La rétention des talents est désormais une priorité opérationnelle majeure, supérieure même au chiffre d’affaires et réduisant les coûts opérationnels, selon une enquête 2023 par le cabinet de conseil Gallagher.

Les employeurs considèrent souvent les nouveaux avantages sociaux comme un bon moyen de recruter des talents :beaucoup attirent l’attention—et retenir les travailleurs, aussi. Beaucoup les considèrent comme un moyen de signaler leur engagement envers les valeurs de l’entreprise et leur investissement dans le bien-être des employés. Voici quelques-uns des avantages sociaux les plus insolites actuellement sur le marché.

Absent du bureau

🗓 Pré-PTO

La société hôtelière SevenRooms offre des vacances à toutes les nouvelles recrues avant de partir. franchir la porte. Les deux premières semaines d’embauche de chaque nouvel employé, quelle que soit l’ancienneté, est un congé payé.

« Nous voulons que les nouveaux membres de notre équipe soient enthousiastes à l’idée de rejoindre SevenRooms et mentalement rafraîchis dans leur nouveau rôle », a déclaré un représentant de l’entreprise à Quartz. De plusevenRooms exige que les travailleurs prennent cinq jours consécutifs de prise de force au cours du premier et du second semestre de l’année. Les employés de longue date devraient prendre 10 jours consécutifs deux fois par an.

🏝 Escapades insulaires

L’année dernière, la société britannique Yolk Recruiting a emmené ses 55 employés dans un complexe tout compris sur l’île espagnole de Tenerife pour un long week-end. Personne n’était censé travailler : ils ont mis en place des messages vocaux pour récupérer les appels lorsque l’équipe était absente, et tout le monde a affiché un message d’absence du bureau.

« Notre personnel a traversé de nombreux hauts et bas et différentes structures de travail, du télétravail complet à l’hybride et inversement, mais leur travail acharné n’a pas faibli », déclare James Cheetham, responsable marketing du groupe de l’entreprise. « Le voyage à Tenerife était un grand merci pour les deux années précédentes et tout [we] atteint après la pandémie.

Tous dans la famille

💍 Bonus de mariage

La plateforme d’engagement des employés Reward Gateway offre 1 500 $ aux employés qui sont légalement mariés. On appelle ça la prime de mariage.

🐣 Bonus bébé

Pour les travailleuses de l’application de santé pour femmes Flo, un nouvel ajout à la famille signifie une prime en espèces. Pour inciter les parents à rester dans l’entreprise, les entreprises proposent « primes bébé » ou des paiements en espèces au retour du congé parental. Les employés de Flo reçoivent 5 000 $ s’ils reviennent d’un congé parental dans les 12 mois suivant l’arrivée de l’enfant.

Chez Medela, une entreprise qui fabrique des tire-lait, les travailleurs reçoivent 500 dollars, et dans l’entreprise de télématique Geotab, les travailleurs reçoivent 2 000 dollars.

👴🏽 Congé des grands-parents

Des entreprises comme Fannie Mae, Booking.com et SentinelOne étendent leurs programmes de congé familial pour inclure les grands-parents. La société de cybersécurité SentinelOne offre à ses employés cinq jours de salaire congé « de grand-ternité » prendre soin d’un nouveau petit-enfant.

La famille à fourrure aussi

🐾 Congé de paternité et primes

Les lieux de travail acceptant les animaux gagnent en popularité, et il ne s’agit pas simplement de permettre aux travailleurs d’amener leurs animaux de compagnie au bureau. En 2023, Nationwide Insurance s’est associé à FUMune communauté d’amoureux des chiens, pour former le Meilleurs lieux de travail pour animaux de compagnie. Le partenariat a été lancé par une conférence d’une journée visant à promouvoir les pratiques de travail respectueuses des animaux de compagnie ; l’organisation rapporte que 100 cadres étaient présents.

Lorsque les employés adoptent un nouvel animal de compagnie, les employés de l’entreprise de bacs à litière robotisés Whisker ont une journée pour accueillir leur nouveau copain à la maison. Pendant ce temps, Reward Gateway offre 250 $ aux employés qui adoptent un animal de compagnie dans un refuge, et les travailleurs peuvent demander cet avantage jusqu’à deux fois par an.

🐶 Congé de deuil pour animaux de compagnie

Whisker propose également une journée de congé de deuil payé pour pleurer la mort d’un animal de compagnie. «Nous traitons les animaux de compagnie comme des membres importants de la famille», déclare Jacob Zuppke, PDG et président.

Pour le bien-être, pour l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ou simplement pour le plaisir

🧘‍♀️ Thérapie à la kétamine

Dans le cadre de ses bienfaits en matière de bien-être mental, le fabricant de savon Dr. Bronner’s offre désormais à ses employés accès à une thérapie assistée par la kétamine à travers son programme de soins de santé. La kétamine est une drogue psychédélique parfois utilisée dans le traitement de la dépression et de l’anxiétéparfois en tandem avec programmes de rétablissement pour toxicomanie.

🏄‍♀️ Cours de surf et paddleboard

S’il n’était pas assez agréable de vivre et de travailler à la plage, les employés de la société de technologie financière nCino, située dans la ville balnéaire de Wilmington, en Caroline du Nord, peuvent prendre des cours de surf et essayer le paddleboard au sein de l’entreprise.

Zedrick Applin, directeur du DEI de l’entreprise, affirme que son objectif est de garder les employés heureux et en bonne santé. « Étant donné la proximité de nCino avec Wrightsville Beach, il est facile pour les employés de participer à ces activités, puis de se rendre au travail. Nous proposons également des douches à [the office].»

🎧 DJ d’un jour

Sur la plateforme de marketing vidéo Wistia, les employés peuvent jouer au DJ du jour sur la radio interne de l’entreprise. Inscrivez-vous simplement pour un créneau horaire et jouez à ce que vous voulez. Certains travailleurs, comme Wistia responsable des médias sociaux Frank Emanuele, parlez à l’antenne, aussi : « Les vendredis avec Frank » est un segment populaire.

✍️ Tatouages ​​gratuits, avec une prise d’entreprise

Dans la chaîne de pizza ZaLat Pizza, basée au Texas, les travailleurs peuvent se faire tatouer gratuitement, si c’est le cas. un tatouage ZaLat.

La vraie raison pour laquelle les entreprises offrent des avantages farfelus

Bien sûr, il est peu probable que des avantages hors du commun comme le congé parental pour animaux de compagnie et les vacances pour tout le personnel soient le meilleur moyen de conserver d’excellents employés. Selon à Gallup, alors que les salaires et les avantages sociaux étaient la raison la plus courante pour laquelle les travailleurs ont quitté leur emploi en 2022, les personnes interrogées ont déclaré que ce n’était pas la principale raison pour laquelle ils ont quitté leur emploi ; l’engagement, la culture et l’équilibre travail-vie personnelle importaient davantage. Mais les avantages sociaux décalés sont un moyen pour les employeurs de signaler leurs priorités et leurs caprices.