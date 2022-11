Les nouveaux aspirateurs Stratos de Shark sont déjà en vente pour le Black Friday

Shark fabrique certains des aspirateurs les plus fiables du marché, avec un bon équilibre entre prix abordable et fonctionnalité. Sa nouvelle gamme Stratos est la plus avancée à ce jour, avec trois nouvelles fonctionnalités pratiques conçues pour lutter contre les pires passages à l’aspirateur.

Mieux encore, même s’ils ne sont disponibles que depuis octobre, certains des aspirateurs Stratos seront réduits pour la saison des ventes, dont deux sont déjà en vente chez Currys et Shark.

Nouvelles fonctionnalités pour la gamme Stratos

Il existe plusieurs modèles dans la nouvelle gamme – à la fois sans fil et avec fil – avec un mélange des trois nouvelles fonctionnalités :

Technologie Clean Sense IQ : Ceci n’est disponible que sur les modèles sans fil. L’aspirateur ajuste automatiquement la puissance d’aspiration lorsque le capteur détecte plus de poussière et de saleté. Il augmentera également automatiquement la puissance lors du passage d’un sol dur à un tapis ou à une moquette.

Technologie anti-odeur : Les modèles compatibles sont livrés avec une cartouche pour neutraliser les odeurs dans la poubelle. La cartouche ne laissera pas d’odeur sur vos tapis ou sols, mais elle combattra cette odeur de moisi indéfinissable à l’intérieur de l’aspirateur. Les cartouches coûtent 6,99 £ chez Shark (bien que nous ne les trouvions pas encore sur le site) et devraient durer environ six mois.

Le requin est célèbre pour son technologie anti-enveloppement capillaire, ce qui fait une énorme différence si quelqu’un dans votre foyer a les cheveux longs. Le rouleau anti-cheveux repensé des aspirateurs Stratos est doté d’ailettes en caoutchouc en spirale conçues pour casser les poils et les enrouler dans la poubelle.

Certains des nouveaux aspirateurs ont également un joint anti-allergène, conçu pour piéger 99,9 % de la poussière à l’intérieur de l’aspirateur, ainsi que les meilleures caractéristiques de Shark à ce jour, y compris les phares à LED et le bâton Flexology, qui crée un joint dans la baguette, donc vous pouvez passer l’aspirateur sous les tables et les canapés sans vous baisser. Les modèles sans fil se replient également pour un rangement facile.

Le compromis est que les modèles sans fil sont un peu plus lourds que leurs prédécesseurs (ainsi que les modèles Dyson comparables) à environ 4,1 kg. Cela ne fera pas beaucoup de différence pour la plupart des gens, mais vous voudrez peut-être en exclure un comme cadeau de Noël pour un parent âgé.

Obtenez jusqu’à 130 £ de réduction sur une nouvelle Stratos pour le Black Friday

Currys offre déjà une économie de 30 % – soit 130 £ – sur le Shark Stratos Anti-Hair Wrap Plus Pet Pro AZ913UKT, ramenant le prix à 299 £ contre 429 £.

Le requin Stratos NZ860UKT Requin

L’AZ913UKT est un aspirateur filaire, avec un cordon de 8 m de long et une capacité de 1,3 litre. Il est doté d’une section amovible pour le nettoyage à la main et de rouleaux de nettoyage en duo, optimisés pour les sols durs et les tapis. Comme son nom complet l’indique, c’est un bon achat pour les propriétaires d’animaux, car il est doté de fonctionnalités pour lutter contre la fourrure, les squames et les odeurs.

Il est doté d’un joint anti-allergène et de la technologie de cartouche anti-odeur. Il est également doté de phares à DEL pour éclairer la poussière et les poils d’animaux et faciliter encore plus le nettoyage des coins sombres. Vous pouvez acheter le NZ860UKT, qui a les mêmes caractéristiques mais est disponible dans un coloris or rose (photo ci-dessus) au lieu de bleu, pour la même remise de requin.

Vous pouvez également obtenir 100 £ de réduction sur l’aspirateur sans fil Shark Stratos Anti Hair Wrap Plus Pet Pro IZ420UKT: il est en vente pour 449,99 £, contre 549,99 £ chez Currys.

Requin

Ce nettoyeur sans fil possède toutes les nouveautés : la nouvelle tête de nettoyage anti-cheveux, la cartouche anti-odeur et la technologie Clean Sense IQ. Il est livré avec deux batteries lithium-ion amovibles que vous pouvez échanger et recharger pour vous donner 120 minutes de temps de nettoyage (c’est le temps d’exécution maximum, en mode Eco, sans outil motorisé). Si Currys se vend, vous pouvez également l’acheter chez Shark avec la même réduction de 100 £.

Êtes-vous prêt pour la saison des soldes ? Vous pouvez parcourir toutes les meilleures offres dans notre section dédiée au Black Friday.