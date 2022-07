Les nouveaux arrivants ukrainiens au Canada peinent à joindre les deux bouts

Toronto –

Sabina Abilova et Andrii Koziura sont assis à la table du dîner dans leur appartement au sous-sol, ordinateurs portables ouverts, à la recherche d’emplois qui pourraient les aider à payer le loyer du mois prochain.

Les nouveaux arrivants ukrainiens sont arrivés à Toronto il y a quelques semaines à peine, cherchant à échapper au conflit dans leur pays, et ont épuisé leurs économies face au coût élevé de la vie dans la ville.

“Les prix ici sont assez élevés”, déclare Abilova, 28 ans, dans une interview. “Si nous ne trouvons pas d’emploi, nous ne pourrons pas rester ici longtemps.”

Le coût du logement s’avère être l’un des principaux problèmes pour les nouveaux arrivants ukrainiens qui arrivent dans le cadre d’un programme fédéral spécial annoncé en mars qui leur permet de travailler ou d’étudier au Canada pendant trois ans.

Abilova et Koziura étaient en vacances en Argentine lorsque la Russie a commencé à envahir l’Ukraine en février. Le couple a décidé de faire une demande pour venir au Canada puisque la sœur d’Abilova vivait déjà à Toronto, étant arrivée en tant qu’étudiante il y a huit ans.

Être approuvé dans le cadre du programme a été relativement facile, mais obtenir des informations et du soutien sur des questions comme le logement, le transport en commun et l’emploi a été difficile, dit Abilova.

“En Ukraine, nous avions une vie plutôt bonne et normale et maintenant nous devons aller chercher de l’aide partout, demander de l’aide, des réductions et tout et ce n’est pas une bonne situation”, dit-elle.

“C’est difficile parce que je ne m’attendais pas à ce que le Canada soit comme ça.”

Abilova et Koziura vivent maintenant dans un appartement de deux chambres au sous-sol dans l’ouest de Toronto avec la mère d’Abilova et son frère de 13 ans, qui avaient déjà des visas de visiteur pour le Canada avant le début de la guerre.

Ils paient 2 000 dollars de loyer par mois et comptent actuellement sur leurs économies pour payer leurs dépenses, explique Koziura.

Le couple a demandé un paiement mensuel de soutien social de 600 $ au gouvernement de l’Ontario et un paiement unique de 3 000 $ au gouvernement fédéral tout en cherchant un emploi, dit-il.

Koziura, 27 ans, dit qu’il travaillait auparavant comme chef de produit logiciel en Ukraine et espère trouver un emploi dans son domaine.

“Notre plan initial était de venir ici, d’y rester quelques mois et de décider où nous allions rester, à quel point il est facile de rester au Canada, et nous n’avons pas encore réussi à trouver un emploi”, dit-il.

“La situation avec la guerre est assez délicate. Nous ne savons pas quand elle se terminera. Et nous ne savons pas quels sont nos plans à long terme. Allons recevoir la citoyenneté ici… allons-nous rentrer chez nous ?”

Ihor Michalchyshyn, directeur exécutif du Congrès ukrainien canadien, affirme que le logement est le défi numéro un auquel sont confrontés les nouveaux arrivants ukrainiens, en particulier en Ontario.

Les agences d’établissement de réfugiés financées par le gouvernement fédéral ne sont techniquement pas autorisées à aider les nouveaux arrivants ukrainiens à se loger, car ceux qui arrivent dans le cadre du programme spécial ne sont pas reconnus comme réfugiés, dit-il.

“Ils n’ont pas accès aux mêmes, disons, suites complètes ou services complets qu’un réfugié de n’importe où aurait”, dit-il.

“Nous pourrions les appeler des réfugiés, (mais) ils ne sont pas techniquement, légalement aux yeux des agences financées par le gouvernement, des réfugiés.”

Son organisation et le Conseil ontarien des agences au service des immigrants ont écrit le mois dernier au ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, pour lui demander d’autoriser les agences d’établissement à utiliser les fonds fédéraux pour soutenir les frais de logement des nouveaux arrivants ukrainiens.

Michalchyshyn dit que son organisation a également fait pression pour un soutien du revenu pour les nouveaux arrivants ukrainiens.

Une porte-parole de Fraser affirme que le gouvernement fédéral a un programme qui offre aux nouveaux arrivants ukrainiens une aide financière ponctuelle de 3 000 $ par adulte et de 1 500 $ par enfant.

“Ces fonds aideront les ressortissants ukrainiens et les membres de leur famille à répondre à leurs besoins fondamentaux, tels que le transport et le logement à plus long terme, lorsqu’ils arrivent dans des communautés à travers le Canada et trouvent un emploi”, a écrit Aidan Strickland dans un communiqué.

« Nous reconnaissons que les grands centres urbains du Canada font actuellement face à des difficultés pour obtenir des logements temporaires cet été, ainsi qu’à des problèmes de logement tant du point de vue de l’abordabilité que de la disponibilité.

Janet Dench, directrice exécutive du Conseil canadien pour les réfugiés, affirme que le programme spécial pour les Ukrainiens a l’avantage d’être ouvert à un nombre illimité de personnes, mais ne s’accompagne pas du soutien que les réfugiés parrainés par le gouvernement reçoivent généralement.

“D’un point de vue politique, cela a l’avantage d’être très rapide et d’être ouvert”, a-t-elle déclaré dans une interview.

“Les gens (ukrainiens) peuvent être ‘d’accord, eh bien, nous viendrons au Canada et nous pourrons répondre à tous nos besoins’, mais ils n’étaient pas nécessairement informés ou ne se rendaient pas compte que tout ce qu’ils obtenaient était un travail permis et un visa de visiteur. Ils ne bénéficient pas de tout un système de soutien. »

Michalchyshyn, du Congrès ukrainien canadien, affirme que la situation du logement pour les nouveaux arrivants ukrainiens est plus difficile en Ontario que dans les autres provinces. Le prix de location mensuel moyen d’un appartement d’une chambre à Toronto était de 2 133 $ en juin, selon les données de Rentals.ca, comparativement à 1 538 $ à Montréal et 1 669 $ à Halifax.

« Probablement plus de 60 % des (Ukrainiens) au Canada arrivent à Toronto, dans la RGT, puis… ont du mal à trouver un logement, quel qu’il soit », dit-il.

Des groupes communautaires ukrainiens, y compris des églises et des agences et organisations communautaires, tentent de trouver des familles d’accueil, des appartements vides et des places dans des refuges d’urgence, dit-il.

“Il y a juste une très forte demande et une très faible disponibilité”, dit-il.

Le ministre du Travail de l’Ontario, Monte McNaughton, qui est responsable de l’immigration, affirme que son ministère travaille avec d’autres ministères et municipalités pour soutenir ces Ukrainiens.

“Certes, c’est un défi”, dit-il dans une interview.

“Nous travaillons avec nos partenaires municipaux… pour identifier l’inventaire de logements afin que ces personnes aient un abri sûr et un endroit sûr ici en Ontario.”

Selon le gouvernement fédéral, 55 488 Ukrainiens sont arrivés au Canada entre le 1er janvier et le 26 juin.

Le gouvernement affirme avoir reçu 343 283 demandes dans le cadre du nouveau programme pour les Ukrainiens entre le 17 mars et le 28 juin, et 146 461 ont été approuvées.



– avec des fichiers de Holly McKenzie-Sutter.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 10 juillet 2022.