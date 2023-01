Les nouveaux arrivants ukrainiens au Canada célèbrent le Noël orthodoxe

Au cours d’une année remplie d’immenses pertes pour de nombreux Ukrainiens, ce Noël orthodoxe a pris un nouveau sens pour ceux qui ont été forcés de fuir le pays déchiré par la guerre.

Près d’un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ceux qui ont pu échapper à la guerre n’oublient pas leur culture et leurs coutumes alors qu’ils s’enracinent au Canada.

Pour le couple marié Alla Panchenko et Veronica Mykoliachuk, qui ont fui l’Ukraine avec leurs enfants en 2022, leur premier Noël au Canada se passera à Lethbridge, en Alberta. à côté d’une table de dîner de plats traditionnels faits maison.

La région de Lethbridge, dans le sud de l’Alberta, a accueilli 200 Ukrainiens et des groupes communautaires locaux ont organisé plusieurs événements pour accueillir les nouveaux arrivants dans leur nouvelle maison.

“Je n’ai jamais rencontré des gens aussi merveilleux, incroyables et incroyables qui veulent juste partager et faire, pour nous, une nouvelle maison”, a déclaré Mykoliachuk à CTV News Calgary.

La nouvelle arrivante Olesia Chychkevych et sa famille se sont installées à Winnipeg après avoir fui l’Ukraine en juillet. En se rassemblant dans leur église locale et en cuisinant des plats ukrainiens traditionnels, Chychkevych a déclaré à CTV News Manitoba qu’il n’était pas difficile de maintenir les célébrations en vie même après toutes les épreuves qu’ils ont endurées.

“Toutes les traditions ne sont pas sur papier; elles sont dans nos cœurs”, a déclaré Chychkevych. “C’est pourquoi ce n’est pas difficile. Partout où nous viendrons, nous garderons vivantes nos traditions nationales car c’est très important pour nous.”

À Ottawa, les Canadiens d’origine ukrainienne se sont réunis à la cathédrale orthodoxe ukrainienne de l’Assomption de la Sainte Vierge pour prier pour les membres de la famille qui n’ont pas pu échapper à la violence.

Inna Hapon, arrivée au Canada le 21 décembre, passera son premier Noël sans sa famille, toujours en Ukraine.

“Chaque jour, nous sommes simplement inquiets de la situation en Ukraine, vérifiant comment elle se passe et comment elle se sent”, a déclaré Hapon à CTV News Ottawa. « Mon mari est toujours là, mes parents. Pour l’instant ils ne pouvaient pas partir [the] pays.”

Les chrétiens orthodoxes, qui sont principalement peuplés dans les pays d’Europe de l’Est, suivent le calendrier julien et célèbrent Noël le 7 janvier. Bien qu’il soit de tradition d’observer la fête la première semaine du nouvel an, il y a eu plus de soutien pour suivre le calendrier grégorien. date civile du 25 décembre depuis l’invasion de la Russie.

En février 2022, l’Église orthodoxe ukrainienne a mis fin à ses liens avec le patriarcat de Moscou et a destitué le patriarche Kirill, évêque orthodoxe de Russie, en tant que chef du culte public. Alors que l’Église orthodoxe ukrainienne s’est éloignée de ses relations avec la Russie, certaines agences de sécurité ukrainiennes pensent que l’Église pourrait toujours être fidèle au patriarche de Moscou.

De retour en Ukraine, la cathédrale Lavra de Kyiv, vieille de 1000 ans, a accueilli des centaines de personnes sur le site de pèlerinage pour un service historique. Le gouvernement ukrainien a repris la cathédrale du patriarcat de Moscou pour organiser un service en langue ukrainienne pour la première fois en trois décennies.

Des soldats ukrainiens en uniforme ont chanté des chants de Noël tout au long du service et l’évêque en chef de l’Église orthodoxe ukrainienne, Sergey Petrovich Dumenko, a délivré un message d’espoir au milieu de la guerre.

“Ceux qui nous ont retenus en captivité n’ont pas pu endurer nos réalisations et notre succès”, a déclaré Petrovich. “La méchanceté et l’envie du diable les ont incités à faire la guerre, mais ils sont sûrs d’être vaincus. Après tout, la vérité est de notre côté.”

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné un cessez-le-feu de 36 heures pour observer la fête, mais des responsables ukrainiens ont signalé samedi des bombardements dans les régions de Dnipropetrovsk et de Zaporizhzhia.



Avec des fichiers de CTV News Calgary, CTV News Winnipeg, CTV News Ottawa et Associated Press.