Les nouveaux arrivants possibles de House GOP incluent des étrangers, des extrémistes

WASHINGTON (AP) – Au moins trois républicains candidats à la Chambre des États-Unis ont assisté au rassemblement «Stop the Steal» le 6 janvier 2021 et se sont dirigés vers le Capitole américain pendant l’insurrection pour arrêter l’élection de Joe Biden.

D’innombrables autres candidats républicains à la Chambre sont sceptiques et nient les élections de 2020 perdues par Donald Trump.

Il y a des vétérans des guerres d’Irak et d’Afghanistan, des propriétaires de petites entreprises et le groupe de républicains le plus diversifié géographiquement, racialement et culturellement à la recherche de sièges à la Chambre à l’ère moderne – dont beaucoup, comme Trump en 2016, sont de nouveaux arrivants politiques qui n’ont jamais occupé bureau élu.

Au total, les candidats à mi-mandat de la classe 2022 du House GOP comprennent une nouvelle génération d’étrangers politiques, de populistes et de certains extrémistes qui pourraient apporter une intensité à Capitol Hill. Ils constitueraient une majorité non testée et potentiellement indisciplinée si les républicains remportaient la Chambre lors des élections du 8 novembre.

“Trump inspire tout cela”, a déclaré John Feehery, un stratège républicain qui était le porte-parole de longue date de l’ancien président de la Chambre républicaine Dennis Hastert.

“Il n’y a pas beaucoup de violettes qui rétrécissent”, a déclaré Feehery à propos des candidats républicains de la Chambre. « Peu de gens essaient d’être modérés. Ce sont des guerriers pour leurs croyances.

Les républicains sont de plus en plus convaincus qu’ils prendront le contrôle de la Chambre, affrontant les démocrates sur une carte qui s’élargit. Le parti à la Maison Blanche subit traditionnellement des revers à mi-mandat du président, et les démocrates sont alourdis par les taux d’approbation en retard de Biden et le malaise des électeurs face à l’emprise de l’inflation sur l’économie.

À bien des égards, les républicains rassemblent la coalition Trump avec une alliance bien financée mais inhabituelle de candidats reflétant ses partisans : des stars médiatiques charismatiques de style Trump, des vétérans militaires « America First », des femmes, des minorités et ce qui reste des conservateurs traditionnels du GOP.

“Ce sera la classe de républicains la plus diversifiée – jamais – dans tous les sens du terme”, a déclaré Carlos Curbelo, un ancien membre du Congrès républicain de Floride. “Ce que cela signifie pour gouverner est un gros point d’interrogation.”

Certes, certains des candidats républicains à la Chambre connaissent bien les fonctions électives ou des conservateurs plus modérés qui ont gravi les échelons de la fonction publique – comme l’ancien maire de Cranston, Rhode Island, Allan Fung, le fils d’immigrés qui travaille pour renverser un siège ouvert par une retraite démocrate.

Mais la classe républicaine est susceptible d’être définie par les nouveaux arrivants de style Trump.

Le Navy SEAL à la retraite Derrick Van Orden s’est rendu à Washington le 6 janvier – bien qu’il insiste sur le fait qu’il n’a pas rejoint l’attaque de la foule contre le Capitole – et est considéré comme une étoile montante prête à vaincre Brad Pfaff pour un siège ouvert du Wisconsin longtemps détenu par les démocrates.

Cory Mills, de Floride, a attiré l’attention avec une publicité de campagne provocatrice dans laquelle l’ancien vétéran du combat, qui était également dans des opérations spéciales et est devenu conseiller de Trump au Pentagone, se vante de l’équipement anti-émeute de son entreprise qui a été utilisé sur les manifestants de Black Lives Matter et divers groupes libéraux.

Karoline Leavitt n’était pas le premier choix de son parti pour affronter le représentant démocrate Chris Pappas dans le New Hampshire, mais les électeurs républicains ont fait de l’ancien attaché de presse de la Maison Blanche de Trump, qui a remis en question les résultats des élections de 2020, leur candidat.

“C’est une négationniste qui croit que la dernière élection a été volée à Donald Trump”, a déclaré Pappas lors de leur récent débat.

Leavitt, qui a récemment déclaré lors d’un événement WMUR que Biden est, en fait, “le président légitime”, a rétorqué que Pappas avait voté avec Biden et la présidente de la Chambre Nancy Pelosi “100% du temps”.

Contrairement à la classe républicaine du Tea Party de 2010 qui est venue au Congrès pour réduire les budgets fédéraux ou aux démocrates de 2018 qui ont accédé au pouvoir sur la promesse d’une bonne gouvernance, les candidats de 2022 semblent moins unis autour d’un programme politique commun.

Au lieu de cela, ce que de nombreuses recrues républicaines partagent, c’est le rejet par Trump de l’establishment et des normes civiques, une approche très similaire à celle de la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene de Géorgie, qui transforme le parti.

À travers le pays, les candidats du GOP reflètent l’influence durable de Trump et sa volonté de faire entrer l’extrême droite dans le giron – comme on le voit dans l’État de Washington après que Joe Kent, un ancien béret vert et officier de la CIA avec une histoire de vie déchirante, a été promu au général de novembre élection sur le représentant républicain Jaime Herrera Beutler, qui a voté pour destituer Trump lors de l’attaque du 6 janvier.

“Kevin McCarthy et les républicains de MAGA ont fait des heures supplémentaires pour nommer des candidats extrémistes à travers le pays”, a déclaré CJ Warnke, directeur des communications de House Majority PAC, un groupe extérieur aligné sur Pelosi. “Nous attendons avec impatience que les électeurs rejettent leurs politiques déconnectées lors des urnes en novembre.”

Le chef du GOP de la Chambre, Kevin McCarthy, qui est sur le point de devenir le président de la Chambre si les républicains prennent le contrôle, a joué un rôle déterminant dans le recrutement de la nouvelle classe qui pourrait le porter au pouvoir.

Tirant les leçons des élections passées, McCarthy a approfondi les candidats qui reflètent mieux la diversité de l’Amérique, un revirement par rapport aux élections de 2018 qui ont laissé environ une douzaine de femmes républicaines et aucun républicain noir à la Chambre.

Parmi les titulaires républicains et autres candidats, il y a 28 candidats noirs, 33 hispaniques, 13 Américains d’origine asiatique et trois Amérindiens, selon le National Republican Campaign Committee, la branche de campagne du parti à la Chambre.

McCarthy a entretenu une relation étroite, quoique parfois difficile, avec l’ancien président. Dans un discours cet été en Caroline du Sud, il a défendu ses recrues lointaines, dont beaucoup ont été approuvées par Trump. Depuis août, McCarthy s’est rendu dans 34 États pour soutenir les candidats et les membres républicains.

“Il n’y a pas un endroit où nous n’allons pas jouer”, a-t-il juré.

Tous ces républicains ne sont pas les favoris du parti. En fait, les dirigeants ont tenté de garder certains des candidats républicains les plus extrêmes hors du scrutin.

Plus de 11 millions de dollars ont été dépensés au cours des campagnes primaires pour soutenir les candidats favoris du GOP en Virginie, au Texas, en Californie et dans d’autres États par le Conservative Leadership Fund, le groupe extérieur aligné sur McCarthy.

Le fonds de leadership a atteint son résultat préféré dans la plupart de ces courses, bien qu’il y ait eu des revers. En Caroline du Nord, Sandy Smith, stylée par Trump, a tweeté le 6 janvier : « À DC, je me bats pour Trump ! Je viens de marcher du Monument au Capitole ! – a battu le favori de la fête.

McCarthy a fait campagne tôt avec JR Majewski, un autre candidat républicain qui était au Capitole le 6 janvier. Le parti est resté avec le candidat de l’Ohio après que l’Associated Press a rapporté qu’il avait déformé son dossier militaire.

Pendant les primaires, les démocrates ont promu certains des candidats les plus d’extrême droite, aidant à élever John Gibbs, soutenu par Trump, dans le Michigan, dans une stratégie de contre-offensive controversée conçue pour éloigner les électeurs centristes et indépendants des républicains.

Mais les républicains creusent profondément dans les bastions démocrates de la Nouvelle-Angleterre, de la Floride et notamment du sud du Texas, où trois candidats latins aux postes de contrôle des frontières difficiles reflètent un remaniement spectaculaire des allégeances traditionnelles des partis, sonnant l’alarme parmi les démocrates.

“Le moment reflète où en est le parti en ce moment – ​​les républicains deviennent un parti plus largement sous tente qui fait des incursions dans tous les types de communautés”, a déclaré le porte-parole de la CLF, Calvin Moore.

“C’est tout un ensemble de nouvelles voix qui mettent en avant leur vision de ce que signifie remettre le pays sur les rails.”

Mais recruter et élire des candidats et gouverner le pays sont des compétences différentes.

Si les républicains gagnent la Chambre, “ils vont devoir enseigner à ces gars la valeur de l’ordre régulier et la valeur de travailler ensemble en équipe”, a déclaré Feehery. “Et ça ne va pas venir naturellement.”

Lisa Mascaro, Associated Press