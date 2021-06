« Les nouveaux arrivants ne peuvent jamais gouverner Bollywood », déclare Mahika Sharma à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Sunshant Singh Rajut | Nouvelles des gens

New Delhi: À l’occasion du premier anniversaire de la mort de l’acteur Sushant Singh Rajput, ses fans, sa famille et ses amis n’arrivent toujours pas à accepter sa disparition prématurée.

L’actrice Mahika Sharma, qui était une amie du défunt acteur, a déclaré à Zee News que son ami avait perdu la vie à Bollywood. Selon elle, sa mort reste encore un mystère et nous donne une leçon que l’homme ordinaire ne peut pas gouverner Bollywood.

« C’est une histoire triste qui ne se termine pas sur une note heureuse. Le monde s’est avéré fou et étrange. Cela fait un an depuis la mort de mon ami et toujours, nous ne sommes pas rendus justice. Nous attendons toujours son cas de mort mystérieux pour être résolu et les faits à révéler. L’histoire complète de sa mort inhabituelle nous donne une leçon pour ne pas rêver grand à Bollywood. Il s’est avéré être un fait que les nouveaux arrivants ne peuvent jamais gouverner Bollywood. Ils peuvent simplement être limités à l’industrie de la télévision « , dit Mahika.

Mahika, qui est connu pour avoir joué dans des films de Bollywood comme « Chalo Dilli » et « Mr Joe B. Carvalho », n’a toujours pas accepté le fait que la star de « Chhichhore » n’est plus.

« Cela me fait un choc quand on me rappelle que la SSR n’est plus. Son visage souriant vient devant mes yeux et me rend si ému. Il n’a jamais fait de mal à personne. C’était une personne si innocente. C’est triste que nous n’avons pas réussi à lui rendre justice. Mais rien dans ma main, je peux juste me tenir aux côtés de sa famille et de ses proches et attendre que justice soit faite. »

Même après un an, l’affaire de la mort de Sushant Singh Rajput n’est toujours pas résolue. La demande de justice pour le défunt acteur est à la mode sur les réseaux sociaux avant son premier anniversaire de mort aujourd’hui.

Rajput a été retrouvé mort dans son appartement loué à Bandra le 14 juin 2020.