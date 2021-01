DEUX des nouveaux arrivants de The Cabins ont déjà joué dans The Bachelor et Blind Date.

Clinton, 24 ans, peut sembler familier aux téléspectateurs car il participait à Blind Date de Paul O’Grady en 2018.

La star de la télévision en herbe a été taquinée comme « un power-lifter de Manchester » qui cherchait l’amour dans l’émission de match-making.

À l’époque, il était confronté à un majordome dans le buff et un ostéopathe qui étaient tous en lice pour aller à un rendez-vous avec Geordie fille Cali.

Mais le beau Clinton est resté célibataire et il est maintenant inscrit à la nouvelle émission à succès d’ITV2, The Cabins.

Clinton dit: «Je me suis inscrit à The Cabins parce que c’est une nouvelle expérience pour moi et j’espère que je rencontrerai la fille de mes rêves.

«J’aimerais un rendez-vous amusant, excitant et peut-être quelque chose de différent, que je n’ai jamais fait auparavant.

«Je préfère les dates tout simplement naturelles. Il y a un bain à remous là-bas, alors j’espère que nous pourrons nous détendre, prendre un verre et apprendre à nous connaître.

Pendant ce temps, April avait encore plus de temps d’antenne alors qu’elle concourait pour le cœur du rugbyman gallois Gavin Henson dans la série 4 de l’émission de télé-réalité The Bachelor.

En 2011, April a été vue en train de pleurer lors d’un cocktail dans l’émission quand elle a réalisé qu’elle n’avait pas eu la chance de courtiser Gavin et s’est sentie « exclue » du groupe.

La nouvelle arrivée des Cabins en avril est la vedette de la série 4 de The Bachelor UK

Elle a dit que cela lui rappelait d’être l’étrange à l’école et d’avoir été victime d’intimidation.

Le créateur de mode du Hertfordshire s’est rendu en demi-finale mais Gavin a ensuite couronné Carianne vainqueur. Ils sont sortis ensemble pendant trois mois, avant qu’elle ne le claque et le spectacle en disant que c’était « vraiment faux ».

April est maintenant créatrice de vêtements de mariée et l’ancienne Mme Great Britain dit à propos de The Cabins: «Je fais un travail terrible de datation.

«Je ne trouve personne qui me convienne, alors j’ai pensé laisser à certains professionnels le soin de voir s’ils pouvaient essayer.

«J’espère pouvoir trouver quelqu’un avec qui je pourrai enfin m’installer. J’ai 31 ans maintenant et le temps passe. Je ne rajeunis pas. En pensant à des choses comme me marier et avoir des bébés, je ne veux pas avoir 70 ans quand je me marierai enfin – pour le moment, c’est comme ça que ça se passe.

Ryan, un mannequin de Winchester qui vit actuellement à Londres, est également prêt à dormir dans The Cabins ce soir.

Ryan, 30 ans, dit: «J’adore le concept de passer 24 heures avec quelqu’un, de ne pas savoir qui est cette personne et d’être surpris par quelqu’un que vous aimez ou détestez. J’ai déjà fait des rencontres en ligne. Avec les applications, vous devez déjà connaître quelqu’un, vous devez le connaître à travers les images, cela élimine tout cela. C’est plonger dans le mystère de l’inconnu.

«Je recherche quelqu’un avec qui je me plais vraiment et avec qui je clique, nous partageons tous les deux le même sens de l’humour et, également, quelqu’un qui m’attire physiquement, c’est important.

La bombe blonde Katarina, 26 ans, de Burnley le rejoint et admet qu’elle est prête à s’amuser dans la série.

Le consultant modèle déclare: «J’espère que cette nouvelle façon de sortir ensemble m’aidera à trouver un véritable amour qui durera plus d’un an. J’ai une malédiction de relations qui durent un an.

«J’aimerais passer un moment assez détendu car je sais qu’il y a un bain à remous là-bas. Si la relaxation ne va pas se produire parce que je vais me retrouver avec une personne qui n’est pas très détendue, qui est très énergique, peut-être assez jeune, alors il s’agira de la rendre aussi amusante que possible, beaucoup de jeux. »

The Cabins continue tous les soirs à 21h sur ITV2 et est disponible pour rattraper le retard Hub ITV.