Les nouveaux arrivants alimentent un boom commercial africain à Thunder Bay, en Ontario.

Alors que la communauté africaine se développe à Thunder Bay, la ville du nord-ouest de l’Ontario accueille une nouvelle génération d’entreprises d’inspiration africaine – avec au moins trois ouvertures cet automne.

Le restaurant africain de Thunder Bay, qui a ouvert ses portes début septembre, connaît déjà une demande massive pour les plats ouest-africains.

Nkiru-Denky Okpulor, qui dirige le restaurant, a déclaré qu’il n’y avait pas beaucoup de nourriture africaine disponible lorsqu’elle a déménagé pour la première fois à Thunder Bay.

« Mon mari et moi avons vu cela comme un grand écart étant donné qu’il y avait des Africains ici. »

Le restaurant est spécialisé dans les plats d’Afrique de l’Ouest. Okpulor a déclaré que leurs plats les plus populaires comprennent la soupe egusi, l’igname pilée, le riz Jollof et la soupe au poivre de poisson-chat.

Okpulor a déclaré que pour de nombreuses personnes, l’accès à la nourriture africaine est nourrissant à la fois physiquement et spirituellement. « La nourriture est un élément de culture que nous emportons avec nous partout où nous allons. »

Un autre nouveau restaurant, qui devrait ouvrir ses portes ce mois-ci au Goods & Co Market, est Na’madam’s African Cuisine, qui prévoit de servir des plats camerounais comme le fufu et les poulets à la sauce aux arachides.

REGARDER | Découvrez une autre entreprise apportant des saveurs africaines à Thunder Bay: Rencontrez le propriétaire de l’entreprise qui apporte des saveurs et des produits africains à Thunder Bay Vidéo en vedetteDenkyMax African Food Market, situé au nord de Thunder Bay, vise à apporter des saveurs et des produits familiers aux personnes venues d’Afrique et des Caraïbes, mais s’efforce également de faire découvrir de nouveaux aliments à tout le monde.

Les statistiques indiquent une croissance des immigrants africains

Les données du recensement ne montrent pas exactement combien d’immigrants africains vivent dans le district de Thunder Bay, mais suggèrent que la population est en croissance. En 2021, les immigrants africains représentaient environ 1,7 pour cent de la population de la ville, alors qu’en 2016, ils représentaient 1,3 pour cent.

Un peu plus de 9 000 immigrants vivent à Thunder Bay, représentant près de 9 pour cent de sa population, selon les derniers chiffres de Statistique Canada. Environ la moitié de ces nouveaux arrivants viennent d’Europe, tandis que le reste est réparti entre l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud et centrale.

Les immigrants et autres nouveaux arrivants sont un élément essentiel pour l’avenir de l’économie de Thunder Bay, selon un rapport de 2020 d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Il note que la main-d’œuvre locale et la base d’entrepreneurs vieillissent rapidement et que la constitution d’un vivier de talents serait essentielle pour l’avenir de la région.

Le rapport suggère également que chaque tranche de 100 nouvelles familles immigrantes ayant un revenu familial moyen générerait plus de 9 millions de dollars en dépenses familiales.

Le gouvernement fédéral fait également pression pour que l’immigration soit un élément clé de son plan économique.

L’énoncé économique de l’automne dernier indique : « L’immigration est au cœur de notre identité canadienne, tout en étant également un moteur clé de la croissance économique du Canada », et vise à voir 1,45 million de nouveaux résidents permanents dans ce pays au cours des trois prochaines années.

Un Thunder Bay « plus multiculturel »

Sharon Bon, propriétaire du studio Dame Más Dance, qui a ouvert ses portes en 2020, a déclaré qu’elle avait vu la communauté africaine croître de façon exponentielle pendant son séjour à Thunder Bay.

« Il y a eu presque une explosion du nombre d’Africains venant à Thunder Bay, ce que je trouve formidable, et qui ouvrent des entreprises », a déclaré Bon. « Je suis heureux de voir Thunder Bay devenir de plus en plus multiculturelle, comme le Toronto du Nord. »

Sharon Bon, propriétaire du studio Dame Más Dance, se dit fière d’avoir amené la Kizomba à Thunder Bay. (Michelle Allan/CBC)

Dame Más Dance enseigne la danse africaine et latine.

Bon a déclaré que même si de nombreuses personnes à Thunder Bay n’avaient jamais entendu parler de la Kizomba, une danse angolaise, ses cours sont devenus si populaires qu’elle devra probablement trouver un studio plus grand.

« Nous essayons de faire notre part pour élargir les connaissances sur la Kizomba », a déclaré Bon. « Nous sommes très fiers d’avoir amené cette danse à Thunder Bay. »

De la scène culinaire aux arts et à la culture, a déclaré Bon, les entreprises proposant des offres africaines profitent non seulement à la communauté africaine, mais à la ville entière. La majorité des clients qu’elle reçoit ont peu ou pas de lien avec l’Afrique : ils sont simplement impatients d’essayer quelque chose de nouveau.

« Cette entreprise m’apporte tellement de joie et me permet de me connecter à tant de personnes différentes. »

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-Noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Being Black in Canada, un projet de CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.