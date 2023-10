Les nouveaux appareils Galaxy FE de Samsung et les ardoises Tab A9 bénéficient de réductions avec le Great Indian Festival d’Amazon

Il y a quelques semaines, Samsung était en train de lancer sa nouvelle série d’appareils FE et ils sont désormais disponibles via le Great Indian Festival d’Amazon. Les nouvelles ardoises Tab A9 lancées discrètement quelques jours plus tard sont également proposées.

Le Samsung Galaxy S23 apporte un appareil photo principal amélioré (capteur 50MP) et les chipsets phares de l’année dernière – un Exynos 2200 pour le marché indien. L’écran de 6,4 pouces a une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, similaire aux S23 et S23+. Le téléphone est classé IP68 et dispose d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 25 W (pas de sans fil, cependant).





Cette année, la famille FE comprend également des écouteurs TWS, les Samsung Galaxy Buds FE. Ils reprennent les bouts d’ailes des Buds et Buds+ originaux, qui offrent un ajustement plus sûr dans vos oreilles. En dehors de cela, ils disposent d’un ANC comme les Buds2, d’une connectivité multipoint et d’une autonomie de 21 heures (boîtier compris).





Cependant, si vous avez un peu d’argent, vous pouvez plutôt vous procurer le Galaxy Buds2 Pro. Ceux-ci disposent d’un ANC plus performant et d’un système de haut-parleurs à 2 voies (tweeter + woofer). De plus, le FE ne prend pas en charge l’audio 360, contrairement aux écouteurs Buds2 (si cela vous intéresse).





Il existe désormais deux tailles d’ardoises FE : la Galaxy Tab S9 FE+ mesure 12,4 pouces d’origine (identique à la Tab S7 FE), tandis que la Galaxy Tab S9 est plus petite avec un écran de 10,9 pouces. Les deux sont des écrans LCD IPS 90 Hz au lieu d’AMOLED comme sur la série principale Tab S9 et tous deux sont alimentés par l’Exynos 1380. Ils sont fabriqués en aluminium et mesurent seulement 6,5 mm d’épaisseur et prennent en charge une charge rapide de 45 W pour leurs batteries (10 090 mAh et 8 000 mAh). , respectivement).









La Galaxy Tab S7 FE originale est toujours là. Il dispose d’un écran LCD de 12,4 pouces de 2 560 x 1 600 pixels, mais avec un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz. Celui-ci utilise à la place un chipset Snapdragon (un 778G pour le modèle Wi-Fi). Le corps est également en aluminium et est encore plus fin à 6,3 mm, mais cela ne nuit pas à la batterie : il s’agit d’une cellule d’alimentation de 10 090 mAh avec une charge de 45 W, comme sur la Tab S9 FE. Celui-ci est bien sûr moins cher.





Ensuite, il y a les Samsung Galaxy Tab A9 et A9+. Ceux-ci sont plus petits, respectivement 8,7″ et 11,0″. L’A9+ dispose d’un écran LCD 90 Hz (1 920 x 1 200 px), tandis que l’A9 dispose d’un écran LCD standard 60 Hz (1 340 x 800 px). L’A9 bénéficie également du meilleur chipset, un Snapdragon 695, par rapport au Helio G99 de son frère, ainsi que d’une batterie plus grosse (7 040 mAh contre 5 100 mAh, les deux ne prenant en charge qu’une charge de 15 W).









À l’autre extrémité de l’échelle se trouvent les Samsung Galaxy Tab S9 et Tab S9 Ultra. Ceux-ci sont dotés d’écrans AMOLED 120 Hz haut de gamme (respectivement 11,0″ et 14,6″) et du produit phare Snapdragon 8 Gen 2 pour les chipsets Galaxy. Les batteries sont un peu plus grosses (8 400 mAh et 11 200 mAh) et toutes deux prennent en charge une charge de 45 W.









Samsung a récemment dévoilé le nouveau SSD portable T9, bien que l’ancien T7 soit toujours très rapide : il promet des vitesses de transfert allant jusqu’à 1 050 Mo/s. Il est également robuste avec un indice IP65 et une résistance aux chutes pour protéger vos données. Il est disponible dans des capacités comprises entre 1 To et 4 To.

Pour un disque interne, consultez le Samsung 990 Pro, un SSD NVMe avec liaison PCIe x4. Il existe en plusieurs capacités et vous pouvez l’avoir avec ou sans dissipateur thermique (en fonction de l’espace libre de l’appareil dans lequel vous souhaitez l’installer).

Pour un stockage de masse bon marché, il existe le disque 2,5 pouces, le Samsung 870 EVO. C’est assez lent (à cause du SATA), mais il est nettement moins cher que le 990 Pro, surtout dans les capacités plus élevées.

