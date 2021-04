Dans un Une infopublicité d’une heure qui a été diffusée depuis son siège social de la Silicon Valley, Apple a présenté un nouvel iPad haut de gamme et un ordinateur de bureau iMac basé sur de nouveaux processeurs informatiques qu’Apple fabrique maintenant. La société a également déclaré qu’elle était en train de repenser son application de podcast, qui est en concurrence avec des entreprises comme Spotify, pour permettre aux créateurs de facturer leurs émissions. Et il a révélé l’AirTag, un disque de 29 $ qui se fixe sur des porte-clés ou des portefeuilles afin qu’ils puissent être retrouvés en cas de perte.

L’avocat général de Tile, ainsi que des dirigeants d’Apple, de Google, de Spotify et de la société de rencontres Match Group, devraient témoigner mercredi à une audience du Sénat sur le pouvoir de marché et le contrôle d’Apple et de Google sur les applications mobiles.

Tile a accusé Apple de pratiques anticoncurrentielles depuis qu’Apple a commencé à travailler sur un produit concurrent. L’année dernière, l’avocat général de Tile a témoigné au Congrès que, peu de temps après que des informations selon lesquelles Apple travaillait sur des gadgets similaires aient fait surface, Apple a retiré les appareils de Tile de ses magasins et leur a rendu plus difficile le travail avec les iPhones.

« Nous pensons qu’il est tout à fait approprié que le Congrès examine de plus près les pratiques commerciales d’Apple », a déclaré M. Prober.

Apple a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années pour son contrôle strict sur son App Store, y compris la pratique d’Apple de forcer les applications à utiliser son système de paiement, ce qui lui permet de percevoir une commission allant jusqu’à 30% sur de nombreuses ventes d’applications.

Cette politique a alimenté une activité de plusieurs milliards de dollars, mais a également apporté des maux de tête à la réglementation Apple, y compris l’audition de mercredi et les combats législatifs dans plusieurs États. Le mois prochain, Apple devrait faire face à un procès contre Epic Games, le fabricant de Fortnite, qui poursuit Apple pour ses politiques de l’App Store.

Dans le cadre de ses annonces de mardi, Apple a annoncé la refonte de son application de podcast, qui propose désormais des millions d’émissions, contre 3000 lorsque Apple a lancé le service il y a 16 ans. À partir du mois prochain, les créateurs pourront vendre des abonnements à leurs podcasts, a déclaré Apple. On ne savait pas si Apple allait réduire ces ventes, mais telle a été son approche lors de son entrée dans de nouvelles industries, y compris dans les applications, la musique et les actualités.

Le service d’abonnement mettra Apple en concurrence encore plus directe avec Spotify, qui travaille sur ses propres abonnements de podcast. Spotify a été l’un des principaux critiques d’Apple ces dernières années. L’activité du service de musique dépend de la capacité d’atteindre les auditeurs via les iPhones, ce qui met l’entreprise au caprice d’Apple. Spotify a déposé des plaintes antitrust contre Apple en Europe et s’est plaint de la société auprès des régulateurs américains.

Apple a également présenté une série d’iMac plus minces, plus rapides et plus colorés. Les ordinateurs de bureau, qui ont des écrans de 24 pouces, varient de 1 300 $ à 1 700 $. Apple a également dévoilé son nouvel iPad Pro, sa tablette haut de gamme, avec un écran plus net, des vitesses plus rapides et la possibilité de se connecter aux réseaux sans fil 5G. L’iPad coûtera entre 800 $ et 1100 $.

Les autres annonces d’Apple mardi comprenaient une mise à jour de sa carte de crédit de marque qui permettrait aux conjoints de créer du crédit ensemble, et des améliorations de ses appareils Apple TV, telles qu’un nouveau processeur à distance et plus rapide qui rendra la lecture vidéo plus fluide.