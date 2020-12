C’est logique – ces gens donnent le ton aux émissions que nous aimons et nous les accueillons souvent chez nous.

Si les médias sociaux sont une indication, les téléspectateurs ne craindraient pas non plus que l’acteur LeVar Burton reprenne le « Jeopardy! » barre.

En voici quelques autres qui ont été amenés en tant que remplaçant ou nouvel hôte, avec parfois des résultats mitigés:

Tyra Banks sur « Dancing With the Stars »: Il y a eu une surprise quand il a été annoncé de manière inattendue en juillet que Tom Bergeron ne reviendrait pas dans la salle de bal pour la dernière saison de « Dancing With the Stars ». La co-animatrice Erin Andrews était également absente.

Bergeron était un incontournable du spectacle de danse compétitif depuis 15 ans.

Banks a pris un départ un peu cahoteux lorsqu’elle a annoncé que le mauvais couple était en sécurité pendant la compétition.

Matt Lucas sur « The Great British Bake Off »: Lucas, qui est surtout connu pour son émission de croquis «Little Britain», a mieux réussi en tant que nouveau co-animateur de l’émission culinaire très populaire.

Il a remplacé Sandi Toksvig – et les téléspectateurs et les critiques auraient été charmés par lui, même si ses compétences en pâtisserie sont discutables.

« Je suis heureux de manger les gâteaux, mais je ne suis pas un grand boulanger », a récemment déclaré Lucas à NPR.

Trevor Noah sur « The Daily Show »: Il y avait un doute il y a cinq ans quand il a été annoncé que Trevor Noah prendrait la relève de Jon Stewart.

Depuis, le funnyman sud-africain a plus que fait sien « The Daily Show ». En fait, il est difficile de se rappeler qu’il n’y a jamais eu de résistance à ce que Noah se mette à la place de Stewart.

Comedy Central a bien fait.

Larry Wilmore sur « The Nightly Show with Larry Wilmore »: Comedy Central n’a pas eu autant de succès avec celui-ci.

Le spectacle de Wilmore a pris le relais lorsque Stephen Colbert est parti pour remplacer David Letterman sur « The Late Show ».

Présenté comme un spin-off de « The Daily Show », le spectacle de Wilmore n’a jamais vraiment pris son envol. Le réseau l’a annulé après deux saisons.

La sélection d’un nouvel hôte peut être très aléatoire. Mais quand cela fonctionne, cela peut apporter un élément au spectacle dont nous ne savions même pas qu’il avait besoin.

Pour votre week-end

Trois choses à surveiller:

‘Selena: la série’

J’attendais cette série depuis que Netflix a annoncé le projet en 2018.

L’actrice de « The Walking Dead » Christian Serratos incarne la célèbre chanteuse Tejano Selena Quintanilla-Pérez, qui était sur le point de devenir célèbre lorsqu’elle a été abattue à l’âge de 23 ans en mars 1995.

Mais l’amour pour la star s’est poursuivi au fil des ans et la nouvelle série est sûre de trouver un public lorsqu’elle commencera à diffuser vendredi.

‘Big Mouth’ Saison 4

Ce n’est pas exactement une série animée pour les enfants.

La star Nick Kroll et le gang jettent un regard irrévérencieux sur la puberté via un groupe d’élèves de septième année qui peuvent vous faire sentir à la fois nostalgique et amusé. C’est une émission qui n’hésite pas à faire des blagues sur divers sujets tabous, y compris la religion et les parties féminines.

La saison quatre commence également à diffuser sur Netflix vendredi.

‘Les Hardy Boys’

En grandissant, j’ai adoré lire les mystères de «Nancy Drew» et «The Hardy Boys».

Maintenant, Hulu apporte ce dernier au petit écran.

« The Hardy Boys » sera centré sur Frank Hardy (joué par Rohan Campbell), 16 ans, et son frère Joe (interprété par Alexander Elliot), 12 ans. Ils « sont obligés de déménager de la grande ville à la ville natale de leurs parents, Bridgeport, pour le été », où ils restent chez une tante et se retrouvent impliqués dans une enquête impliquant leur père.

Il commence à diffuser vendredi.

Deux choses à écouter:

S’il y a jamais eu une année pour les podcasts, c’est 2020.

L’un de mes préférés en ce moment est une affaire de meurtre qui est une obsession de la culture pop depuis des décennies.

«C’était simple: les meurtres de Betty Broderick» suit l’histoire de Broderick, qui a été accusé du meurtre de son ancien mari et de sa nouvelle épouse dans leur lit en 1989.

La véritable affaire de crime a lancé deux téléfilms à vie et est devenu le sujet de la deuxième saison de la série télévisée «Dirty John», avec Amanda Peet dépeignant Broderick.

Le podcast a été lancé par le Los Angeles Times.

Un autre grand est « Armchair Expert with Dax Shepard », où l’acteur amène une variété d’invités qui deviennent vraiment réels sur eux-mêmes et la vie en général.

Et Shepard ne se dispense pas de la transparence.

Il a utilisé son podcast pour rendre public le fait qu’il avait rechuté après 16 ans d’abstinence.

Les invités récents ont inclus Hillary Clinton, Halsey et Matthew McConaughey – et les conversations ne sont jamais ennuyeuses. De plus, il y a toujours une chance que la charmante épouse de Shepard, Kristen Bell, fasse une apparition.

Une chose dont il faut parler:

Pouvons-nous s’il vous plaît simplement obtenir Snoop Dogg comme annonceur officiel pour tous les événements sportifs?

Le rappeur, qui a récemment lancé une étiquette de vin, était absolument la meilleure partie du combat d’exposition entre les boxeurs à la retraite Mike Tyson et Roy Jones Jr.

Alors que le combat s’est terminé par un match nul, le commentaire de Snoop a été déclaré vainqueur de la soirée pour un combat qu’il a décrit comme étant « comme deux de mes oncles se battant au barbecue ».

J’attends toujours la reprise de « Plizzanet Earth avec Snoop Dogg », un brillant sketch sur « Jimmy Kimmel Live! » dans lequel le rappeur raconterait des images de la nature.

Quelque chose à siroter

Une énorme plate-forme s’accompagne d’une grande responsabilité.

Cardi B a appris cela pendant Thanksgiving après avoir tweeté qu’elle avait beaucoup de famille chez elle pour les vacances.

Il y a eu un contrecoup immédiat après que la rappeuse du « WAP » a écrit qu’elle avait eu « douze enfants et 25 adultes pendant les vacances. C’était allumé. »

Ce n’est pas la meilleure idée au milieu d’une pandémie mondiale alors que de nombreuses personnes se plaignaient de ne pas pouvoir voir leur famille pour des raisons de sécurité.

Cardi B s’est excusée sur Twitter: « Désolé, mon mal n’essayait pas de faire du mal à personne. Je venais d’avoir ma famille chez moi pour la première fois et ça me sentait tellement bien et m’a élevé. J’ai dépensé tellement d’argent pour chaque1 testé mais ça valait le coup. Je n’essayais pas d’offenser n ° 1. » Mais le mal était fait.

Ce n’est pas la première célébrité que j’ai vue qui ne reste pas exactement dans une petite bulle pendant cette crise de Covid-19. C’est un bon rappel, cependant, que la renommée signifie qu’il y a plus de regards sur vous à tout moment – et qu’il y a plus d’opportunités d’influencer les gens, que ce soit en bien ou en mal.

Les stars doivent être particulièrement conscientes de cela dès maintenant.

Revenez ici jeudi prochain pour tous les derniers événements de divertissement qui comptent.