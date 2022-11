Les nouveaux ajouts à la liste des sanctions du Canada contre la Russie ont des actifs canadiens modestes, selon les données

Bien que le gouvernement fédéral ajoute à sa liste de sanctions, de nouvelles données de la GRC suggèrent – ​​et les experts disent – ​​que les récents ajouts russes à cette liste ont probablement des actifs et des activités financières modestes au Canada.

Le Canada a sanctionné 1 066 Russes et 264 entités russes depuis que la Russie a envahi l’Ukraine pour la première fois en 2014. La plupart de ces sanctions ont été introduites dans les mois qui ont suivi l’intensification de son invasion en février 2022.

Dans une mise à jour plus tôt cette semaine, la GRC a signalé qu’un total cumulatif de 290 582 385 $ CA en transactions financières a été bloqué depuis le 24 février 2022 en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) pour les personnes et entités russes sanctionnées. Un total cumulatif de 121 945 874 $ CA d’actifs a été gelé en vertu des mêmes sanctions depuis le 24 février 2022.

La Loi sur la protection des renseignements personnels empêche la GRC de révéler la nature des biens sanctionnés ou d’identifier leur provenance.

“Les chiffres nous sont communiqués par diverses institutions financières. Lorsqu’elles identifient des transactions potentielles liées à la SEMA, il leur incombe de déclarer rapidement les montants”, a déclaré un porte-parole de la GRC dans un communiqué.

“Cependant, au fur et à mesure qu’ils effectuent leur diligence raisonnable interne et leur analyse approfondie des opérations, ils peuvent corriger les chiffres pour fournir un montant plus précis.”

Le nombre de sanctions du Canada a stagné au cours de la seconde moitié de 2022, même si Ottawa a ajouté 252 personnes et 86 entités à sa liste de sanctions depuis juin .

Les sanctions interdisent à tout Canadien ou personne au Canada d’avoir un large éventail de relations d’affaires avec les personnes et entités sanctionnées. Les personnes sanctionnées sont également interdites de territoire au Canada.

Bien que le ministre des Affaires étrangères soit responsable de l’administration et de l’application de la SEMA, la GRC est responsable de la collecte d’informations sur les actifs sanctionnés.

Affaires mondiales Canada a renvoyé les questions de CBC sur les chiffres des sanctions à la GRC. Le bureau de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly n’a pas répondu aux demandes de CBC.

Andrea Charron, directrice du Centre d’études sur la défense et la sécurité de l’Université du Manitoba, a déclaré que le nombre de sanctions n’augmenterait peut-être pas parce que les Russes nouvellement sanctionnés ne font pas beaucoup d’affaires au Canada ou avec les Canadiens.

“Donc, même si nous avons beaucoup plus de noms – nous approchons de plus de 2 000 noms – il se pourrait que ces personnes n’aient en fait aucun actif ou ne se trouvent nulle part au Canada”, a déclaré Charron.

Jessica Davis, présidente de la société d’analyse du renseignement Insight Threat Intelligence, a déclaré que les Russes sanctionnés par le Canada plus tôt dans l’année avaient probablement plus d’actifs et plus de liens financiers avec le Canada que ceux sanctionnés récemment.

L’application des sanctions “difficile à vendre”

“Il n’est donc pas surprenant que, alors que nous commençons en quelque sorte à vraiment parcourir cette liste de personnes politiquement exposées et de personnes très proches du Kremlin, nous ne voyons pas vraiment grand-chose en termes d’effets supplémentaires”, dit Davis.

Davis a déclaré que le Canada pourrait également faire un meilleur travail pour appliquer ses sanctions et mettre fin aux violations des sanctions – ce qu’elle attribue en partie à la négligence politique.

“L’application des sanctions a été difficile à vendre politiquement”, a-t-elle déclaré. “C’est très difficile d’aller aux urnes sur ce genre de problème technique.”

Le manque d’enquêteurs qualifiés et d’expertise technique sur les sanctions et le contournement des sanctions parmi les banques, les entreprises et les forces de l’ordre fait également partie du problème, a déclaré Charron.

“Si vous manquez déjà de personnel, et que c’est un domaine qualifié pour pouvoir enquêter et voir ensuite si les sanctions ont été éludées, est-ce que [sanctions enforcement] tomber tout simplement au bas de la liste parce qu’on demande déjà à la police de faire beaucoup avec pas assez?”, a déclaré Charron.

Davis a déclaré que l’application de sanctions aux Russes et aux entités russes ayant peu ou pas de liens financiers avec le Canada peut toujours être utile.

Elle a déclaré que la Russie cherchait probablement à exploiter les pays avec moins de sanctions et une application des sanctions plus faible, mais de nouvelles sanctions peuvent aider à empêcher cela.

“Donc, pour le Canada, il est vraiment important que nous continuions à suivre le rythme de nos alliés internationaux, à la fois pour être perçus comme faisant le même genre de travail… mais aussi pour empêcher le Canada d’être perçu comme une juridiction faible ou d’être exploité comme un faible compétence en matière de sanctions », a-t-elle déclaré.