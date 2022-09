Les nouveaux AirPods Pro d’Apple sont désormais disponibles pour la livraison et le retrait en magasin

Les nouveaux AirPods Pro de deuxième génération d’Apple sont désormais disponibles pour la livraison et le retrait en magasin, avec une suppression active du bruit améliorée et de nouvelles fonctionnalités supplémentaires, notamment des mises à niveau vers le mode Transparence, le contrôle tactile pour la lecture multimédia et les réglages du volume, et plus encore.

Les écouteurs offrent 1,5 heure de temps d’écoute supplémentaire par rapport à la première génération, pour un total allant jusqu’à six heures avec la suppression active du bruit. Les clients peuvent désormais recharger les AirPods Pro avec un chargeur Apple Watch, en plus d’un chargeur MagSafe, d’un tapis de charge certifié Qi ou du câble Lightning.

Les AirPods Pro de deuxième génération sont livrés avec un étui de charge nouvellement conçu, résistant à la sueur et à l’eau, et comprend une boucle de lanière. Avec Precision Finding, les utilisateurs d’un iPhone compatible U1 peuvent localiser leur étui de chargement avec des instructions guidées. Le boîtier de charge dispose également d’un haut-parleur intégré pour produire des tonalités plus fortes.

Avec le contrôle tactile sur AirPods Pro, un léger balayage vers le haut ou vers le bas sur la tige permet des réglages rapides du volume. Appuyez sur la tige pour changer la musique, répondre aux appels téléphoniques, et plus encore, ou dites « Dis Siri » pour faire des demandes mains libres. Le capteur de détection de peau intégré amélioré active ou désactive la lecture avec plus de précision et offre une meilleure autonomie de la batterie.

Les AirPods Pro (2e génération) sont maintenant disponibles à la commande pour 249 $ (US).

