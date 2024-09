Les nouveaux AirPods Pro d’Apple font également office d’aide auditive. Les experts disent qu’ils changent la donne.

Les AirPods Pro 2 d’Apple seront bientôt dotés d’une nouvelle fonctionnalité destinée à une population généralement plus mature : les Américains qui souffrent de perte auditive.

Les écouteurs sans fil, conçus pour écouter de la musique en déplacement, font désormais office d’appareil médical qui, selon les médecins et les experts en audition, pourrait changer la donne. Ces appareils répondent à un certain nombre de problèmes qui dissuadent souvent les Américains de recourir à une aide auditive, à savoir la stigmatisation et le coût, ont déclaré des experts à CBS MoneyWatch.

Fin 2022, la Food and Drug Administration a annoncé que les Américains il est désormais possible d’acheter des prothèses auditives en vente librece qui rend généralement les appareils plus abordables que ceux délivrés par un médecin.

Désormais, les AirPods améliorés d’Apple pourraient offrir aux consommateurs souffrant d’une perte auditive légère à modérée une autre option, potentiellement moins coûteuse. La société a vanté les fonctionnalités à venir des écouteurs lors de la lancement technologique annuel de l’entreprise mardiy compris une fonction appelée protection auditive, un test auditif intégré et une fonction d’aide auditive en vente libre qui, selon Apple, « contribue à rendre l’accès à l’assistance auditive plus facile que jamais à un prix abordable ».

Pour l’instant, les fonctionnalités de test auditif et d’aide auditive ne sont pas encore approuvées par la FDA, a noté le géant de la technologie.

Mais les experts estiment que cette nouvelle fonctionnalité pourrait faire une différence, sachant que 1,5 milliard de personnes dans le monde souffrent de perte auditive, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Cela ne ressemble pas à une aide auditive

« La communauté des personnes qui consacrent leur vie à la santé auditive est très frustrée par le fait que la grande majorité des personnes qui pourraient bénéficier d’appareils auditifs en vente libre n’en profitent pas », a déclaré à CBS MoneyWatch le Dr Sujana Chandrasekhar, otologiste et neurotologiste de renom au Mount Sinai. « Et lorsque la perte auditive n’est pas traitée, elle est associée à l’isolement social, ce qui peut provoquer une dépression et conduire à la démence. »

Elle a comparé les appareils auditifs en vente libre aux lunettes de lecture bon marché que l’on trouve couramment dans les supérettes, mais a souligné une différence flagrante au-delà du prix : « Les gens dans la rue portent toutes sortes de lunettes cool qui sont violettes, roses, invisibles, visibles, et personne ne vous dérange quand vous les portez. Mais les appareils auditifs ont toujours ce stigmate lié à l’âge. »



Un expert en technologie examine les nouvelles technologies d’Apple avec la sortie de l’iPhone 16 Pro 04:24

Les AirPods d’Apple pourraient combler cette lacune, a déclaré le Dr Chandrasekhar.

« Ils vous font passer un test auditif et amplifient les sons qui semblent nécessaires. Et comme tout le monde se promène avec quelque chose dans l’oreille, vous n’avez pas l’impression de porter un appareil auditif. Ces appareils contournent donc tous ces obstacles », a-t-elle déclaré.

Combien coûtent-ils ?

Les AirPods apportent également sur le marché un produit d’aide auditive en vente libre nettement plus abordable. Une paire de ces appareils technologiquement sophistiqués peut coûter 3 000 $, selon Les AirPods Pro 2 coûtent 249 $. Ils sont actuellement disponibles, mais ne disposent pas encore des fonctions d’assistance auditive, qui attendent l’approbation de la FDA.

« Le prix est bien inférieur à celui de certains autres produits de qualité en vente libre, et le fait qu’il soit si grand public nous permet de savoir que lorsque vous concevez quelque chose pour tous, cela aide les personnes malentendantes », a déclaré Barbara Kelley, directrice exécutive de la Hearing Loss Association of America. « Avec l’arrivée d’Apple et la façon dont Apple fait les choses avec beaucoup d’éclat, cela attire vraiment l’attention sur la santé auditive et le traitement de la perte auditive, qui fait partie de la santé globale. »

Étant donné que les AirPods servent d’écouteurs permettant aux utilisateurs d’écouter de la musique ou de communiquer via leur iPhone, « les personnes souffrant d’une perte auditive légère peuvent faire ce premier petit pas et s’engager plus tôt sur la voie du traitement », a-t-elle noté.

Bien qu’il accueille favorablement la nouvelle, le Dr Sreek Cherukuri, spécialiste ORL basé dans l’Illinois, a souligné certains inconvénients possibles de l’incursion d’Apple dans le secteur des aides auditives.

« Au niveau social, quand vous voyez quelqu’un avec des AirPods dans les oreilles, vous ne lui parlez pas parce que vous pensez qu’il est en communication ou qu’il écoute de la musique », a-t-il déclaré à CBS MoneyWatch.

Cherukuri a également noté que les consommateurs plus âgés, qui sont les plus susceptibles d’avoir besoin d’appareils auditifs, ont tendance à avoir des conduits auditifs plus larges. Cela signifie que les AirPods pourraient ne pas leur convenir. « Ils pourraient être trop petits pour leurs conduits auditifs. »

De plus, alors que les appareils auditifs sont conçus pour durer toute la journée, les AirPods ont une durée de vie de la batterie limitée, a déclaré le Dr Cherukuri.

