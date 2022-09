Les nouveaux AirPods Pro 2 d’Apple sont exactement ce à quoi nous nous attendions : pratique

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

Les AirPods Pro (2e génération) – ou AirPods Pro 2, comme tout le monde les appellera probablement – ​​sont officiels. Apple vient de dévoiler ses derniers véritables écouteurs sans fil à suppression de bruit dans le cadre de son événement iPhone 14 “Far Out”. Ils sont disponibles en précommande vendredi et seront expédiés à partir du 23 septembre pour 249 $ (249 £, 399 AU $).

Les nouveaux AirPods Pro suivent le modèle original de suppression du bruit qui a fait ses débuts en octobre 2019. Ils sont alimentés par la nouvelle puce H2 d’Apple, qui offre plus de puissance de traitement tout en étant plus économe en énergie, selon Apple. La nouvelle puce, associée à de nouveaux pilotes à faible distorsion, permet un son amélioré qui devrait offrir une meilleure clarté et profondeur. La suppression du bruit est également améliorée – Apple affirme que les nouveaux AirPod ont “double” la suppression du bruit des AirPods Pro d’origine.

Apple/Capture d’écran par Sarah Lord/CNET Les précommandes pour le modèle AirPods Pro 2022 commencent le 9 septembre, les premiers ensembles de nouveaux écouteurs commençant à être expédiés le 23 septembre.

Mes premières impressions pratiques

J’ai eu la chance d’essayer les AirPods Pro 2 pendant un temps limité lors de l’événement de lancement dans la zone de démonstration bruyante, avec des centaines de personnes autour de moi. La suppression du bruit semble améliorée, même si elle n’a pu étouffer que le vacarme dans la pièce. J’ai également pensé que les écouteurs semblaient plus propres et plus clairs que les AirPods Pro d’origine tout en écoutant quelques pistes sur les téléphones de démonstration iPhone 14 d’Apple. (Je n’ai pas pu utiliser les écouteurs avec mon propre iPhone et les pistes que j’utilise normalement pour tester les écouteurs.)

Je pense qu’il est vraiment important d’obtenir un joint étanche pour obtenir une suppression du bruit et une qualité sonore optimales. Apple n’a pas changé la conception de ses embouts auriculaires – avec les AirPods d’origine, j’utilise les embouts de grande taille et j’utilise également des embouts en mousse tiers – mais il inclura désormais un quatrième embout auriculaire extra-petit pour ceux qui ont petites oreilles.

Certaines personnes espéraient que les nouveaux AirPods Pro seraient capables de diffuser des pistes Apple Lossless via le sans fil. Apple n’a rien mentionné à ce sujet, mais il est possible que certaines fonctionnalités soient révélées ultérieurement. Avec les AirPods Pro d’origine, par exemple, Apple n’a introduit Spatial Audio que des mois après leur sortie.

Sur le front de l’audio spatial, Apple affirme que les AirPods Pro disposent désormais d’un audio spatial personnalisé qui crée une expérience d’écoute plus personnalisée pour vos oreilles. Le mode de transparence est également amélioré et s’adapte au bruit ambiant que vous rencontrez, et il y a une nouvelle fonction audio spatiale personnalisée ainsi que des commandes de balayage tactile sur les tiges à ajouter aux commandes de pincement.

La durée de vie de la batterie est désormais de six heures sur une seule charge (au lieu de cinq), et le boîtier vous offre quatre charges supplémentaires. De plus, le boîtier dispose désormais d’un haut-parleur intégré, ce qui lui permet de jouer des sons à utiliser avec la fonction Find My de précision d’Apple.

Alors que certaines personnes peuvent être déçues qu’Apple n’ait pas fait plus pour améliorer la conception des AirPods Pro 2 (il y a quelques ajustements dans la configuration du microphone et quelques autres petites améliorations, y compris les évents), les AirPods Pro 2e génération sont en grande partie ce à quoi je m’attendais qu’ils soient : des AirPods Pro au meilleur son avec une meilleure suppression du bruit, une meilleure autonomie de la batterie et un étui de chargement sans fil avec des fonctionnalités améliorées.

J’aurai beaucoup plus à dire à leur sujet dans mon examen complet – restez à l’écoute – dans lequel je les comparerai à d’autres meilleurs écouteurs antibruit, y compris Les nouveaux écouteurs QuietComfort II de Bose qui ont également été dévoilés aujourd’hui.

Principales caractéristiques des AirPods Pro 2

Même design que les précédents AirPods Pro

Alimenté par la puce Apple H2

Son amélioré avec de nouveaux pilotes à faible distorsion

Amélioration de la suppression du bruit (Apple indique le double de la quantité d’ANC)

Mode de transparence adaptative

Audio spatial personnalisé

Le boîtier de charge a maintenant un haut-parleur intégré sur le fond qui lui permet de jouer un son en utilisant la fonction Precision Find My

6 heures de capacité de batterie intégrée (1 heure de plus que les AirPods Pro d’origine) avec 24 heures supplémentaires dans le boîtier de charge

Commandes de balayage tactiles ajoutées pincer les commandes sur les tiges

pincer les commandes sur les tiges Peut maintenant charger avec le chargeur Apple Watch ainsi que les chargeurs sans fil Qi

La lanière peut être connectée à l’étui (lanière non incluse)

Prix : 249 $, 249 £, 399 AU$

Date d’expédition : 23 septembre (disponible en précommande le 9 septembre)

