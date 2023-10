Les nouveaux accessoires Deep Earth PS5 de Sony sont maintenant disponibles en précommande

La populaire console PlayStation 5 de Sony a certainement un design saisissant : l’ancien rédacteur en chef de CNET, Dan Ackerman, l’a comparée aux « conceptions architecturales organiques de Santiago Calatrava ». Mais la façade blanche et unie peut être un peu fade au goût de certaines personnes. Si vous cherchez à ajouter une touche de couleur à votre configuration de jeu, vous voudrez peut-être vous procurer une coque de console de la nouvelle collection Deep Earth, devenue disponible en précommande ce matin.

La collection Deep Earth présente trois nouvelles couleurs métalliques : rouge volcanique, bleu cobalt et argent sterling. Il y a housses de console disponible pour les versions complètes et numériques de la PS5, avec toutes les variantes au prix de 60 $. Il existe également des couleurs assorties pour le Manette sans fil DualSense, qui sont également disponibles en précommande à 75 $, soit 5 $ de plus que les variantes de base blanches ou noires. Les accessoires rouges et bleus commenceront à être expédiés le 3 novembre, mais vous devrez attendre le 26 janvier si vous souhaitez mettre la main sur les nouvelles variantes argentées.

Et si vous souhaitez ajouter d’autres accessoires à votre configuration de jeu Sony, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de toutes les meilleures offres PlayStation pour de bonnes affaires sur les casques, les disques de stockage et plus encore.