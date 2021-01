Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Beth Harmon, c’est toi? Les nouveautés vêtements d’Anthropologie sont totalement inspirées des années 60, plus leur modèle semble… étrangement familier. Avec ses cheveux roux et son échiquier, tu penserais qu’elle est tout droit sortie Le gambit de la reine sur Netflix.

Achetez ces produits approuvés par Beth Anthropologie nouveautés ci-dessous, à partir de chandails à col montant à pantalon à carreaux, pour basculer un look rétro. Ils sont tous deux adaptés à la taille et prêts pour l’hiver. Nous adorons les touches de couleur pour égayer les journées mornes et froides.