Les nourrissons non vaccinés ont été hospitalisés avec omicron plus cet été

Les nourrissons trop jeunes pour être vaccinés ont été hospitalisés avec Covid-19 plus souvent que tout autre groupe d’âge autre que les personnes âgées pendant la vague omicron BA.5 au cours de l’été, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le CDC, dans un rapport publié jeudi, a constaté que les hospitalisations chez les nourrissons de moins de six mois ont été multipliées par onze d’avril à juillet de cette année, lorsque omicron BA.2 et ensuite BA.5 étaient les variantes dominantes en circulation.

Le taux d’hospitalisation hebdomadaire moyen chez les jeunes nourrissons au cours de cette période était d’environ 13,7 pour 100 000. C’était à peu près la même chose que les patients âgés de 65 à 74 ans à 13,8 pour 100 000. Il était plus fréquent que tous les autres enfants et adultes de moins de 65 ans, selon le rapport du CDC.

Heureusement, l’augmentation des hospitalisations chez les jeunes nourrissons n’a pas été associée à une gravité accrue. En fait, la durée du séjour à l’hôpital et la proportion d’admissions nécessitant des soins intensifs étaient en fait plus faibles pendant omicron que lorsque la variante delta était dominante, selon le rapport.

La flambée des hospitalisations chez les jeunes nourrissons était due à la forte transmission communautaire du virus pendant omicron, selon le CDC. Le seuil d’admission des jeunes nourrissons est également beaucoup plus bas que celui des enfants plus âgés. Selon le rapport, les adolescents et les adultes de moins de 65 ans avaient également plus d’immunité en raison de la vaccination, de l’infection ou des deux, ce qui a probablement réduit leurs taux d’hospitalisation.

Les auteurs du rapport ont déclaré que le taux d’hospitalisation élevé souligne l’importance pour les femmes enceintes de rester à jour sur leurs vaccins Covid, y compris de recevoir le nouveau rappel qui cible l’omicron BA.5. Les nourrissons de moins de six mois sont le seul groupe d’âge aux États-Unis inéligible pour les injections.

Deux doses de vaccin Covid administrées à la mère pendant la grossesse sont efficaces à environ 52% pour prévenir l’hospitalisation chez les nourrissons de moins de six mois, selon le CDC. Cela est probablement dû au fait que les anticorps protecteurs de la mère induits par la vaccination sont transférés au fœtus pendant la grossesse.

Le CDC et l’American College of Obstetricians and Gynecologists recommandent la vaccination Covid pour les femmes enceintes, qui essaient de tomber enceintes ou qui allaitent.

Selon le rapport, les jeunes nourrissons nés pendant la période dominante de l’omicron BA.5 peuvent avoir eu moins de protection contre la maladie car de nombreuses mères ont reçu leurs vaccins avant la grossesse et l’immunité a diminué à mesure que plus de temps s’était écoulé depuis leur dernière dose. De plus, BA.5 et d’autres variantes émergentes sont simplement plus aptes à échapper à la protection offerte par les vaccins.