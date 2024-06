Les nourrissons entendent plus de paroles que de musique à la maison

Résumé: Une nouvelle étude a comparé la quantité de musique et de parole que les nourrissons entendent à la maison. Les chercheurs ont découvert que les nourrissons sont davantage exposés à la parole qu’à la musique, cet écart augmentant à mesure qu’ils grandissent.

La plupart de la musique dans l’environnement des nourrissons provient de sources électroniques, contrairement à la parole, qui est souvent transmise en personne. L’étude, utilisant des enregistrements audio d’une journée, vise à comprendre l’impact de la musique sur le développement du nourrisson par rapport à la parole.

Source: Université de Washington

La parole et la musique sont les éléments dominants de l’environnement auditif du nourrisson. Même si des recherches antérieures ont montré que la parole joue un rôle essentiel dans le développement du langage des enfants, on en sait moins sur la musique que les nourrissons entendent.

Une nouvelle étude de l’Université de Washington, publiée le 21 mai dans Sciences du développement, est le premier à comparer la quantité de musique et de parole que les enfants entendent pendant la petite enfance. Les résultats ont montré que les nourrissons entendent davantage de langage parlé que de musique, l’écart se creusant à mesure que les bébés grandissent.

Étant donné que les enregistrements audio manquent de contexte, les chercheurs s’intéressent également au moment où les moments musicaux se produisent dans la vie des nourrissons. Crédit : Actualités des neurosciences

« Nous voulions avoir un aperçu de ce qui se passe dans l’environnement familial des nourrissons », a déclaré l’auteur correspondant Christina Zhao, professeur adjoint de recherche en sciences de la parole et de l’audition à l’UW.

« De nombreuses études ont examiné le nombre de mots que les bébés entendent à la maison et ont montré que c’est la quantité de parole dirigée par le nourrisson qui est importante dans le développement du langage. Nous avons réalisé que nous ne savons rien du type de musique que les bébés entendent et comment elle se compare à la parole.

Les chercheurs ont analysé un ensemble de données d’enregistrements audio d’une journée collectés dans les environnements familiaux des nourrissons apprenant l’anglais âgés de 6, 10, 14, 18 et 24 mois. À tout âge, les nourrissons étaient exposés à davantage de musique provenant d’un appareil électronique que d’une source en personne. Ce schéma a été inversé pour la parole. Si le pourcentage de paroles destinées aux nourrissons augmente considérablement avec le temps, il reste le même pour la musique.

« Nous sommes choqués par le peu de musique contenue dans ces enregistrements », a déclaré Zhao, qui est également directeur du Laboratoire de perception auditive précoce (LEAP), hébergé à l’Institut pour l’apprentissage et les sciences du cerveau (I-LABS).

« La majorité de la musique n’est pas destinée aux bébés. On peut imaginer qu’il s’agit de chansons diffusées en fond sonore ou à la radio dans la voiture. Une grande partie est simplement ambiante.

Cela diffère de l’intervention musicale très engageante et multisensorielle orientée vers le mouvement que Zhao et son équipe avaient précédemment mise en œuvre en laboratoire. Au cours de ces séances, de la musique jouait pendant que les nourrissons recevaient des instruments et les chercheurs enseignaient aux soignants comment synchroniser les mouvements de leurs bébés avec la musique. Un groupe témoin de bébés est ensuite venu au laboratoire juste pour jouer.

« Nous l’avons fait deux fois », a déclaré Zhao. « Les deux fois, nous avons constaté le même résultat : l’intervention musicale améliorait les réponses neuronales du nourrisson aux sons de la parole. Cela nous a fait réfléchir à ce qui se passerait dans le monde réel. Cette étude est la première étape vers cette question plus vaste.

Des études antérieures se sont largement appuyées sur des rapports parentaux qualitatifs et quantitatifs pour examiner l’apport musical dans l’environnement des nourrissons, mais les parents ont tendance à surestimer la quantité de paroles ou de chants qu’ils parlent à leurs enfants.

Cette étude comble l’écart en analysant les enregistrements auditifs d’une journée réalisés avec des appareils d’enregistrement Language Environment Analysis (LENA). Les enregistrements, créés à l’origine pour une étude distincte, ont documenté l’environnement sonore naturel des nourrissons jusqu’à 16 heures par jour pendant deux jours à chaque âge d’enregistrement.

Les chercheurs ont ensuite externalisé le processus d’annotation des données LENA via la plateforme de science citoyenne Zooniverse. Les volontaires ont été invités à déterminer s’il y avait de la parole ou de la musique dans le clip.

Lorsque la parole ou la musique étaient identifiées, il était ensuite demandé aux auditeurs si elles provenaient d’une source en personne ou électronique. Enfin, ils ont jugé si le discours ou la musique était destiné à un bébé.

Étant donné que cette recherche portait sur un échantillon limité, les chercheurs souhaitent désormais élargir leur ensemble de données pour déterminer si le résultat peut être généralisé à différentes cultures et populations. Une étude de suivi examinera le même type d’enregistrements LENA provenant de nourrissons des familles Latinx. Étant donné que les enregistrements audio manquent de contexte, les chercheurs s’intéressent également au moment où les moments musicaux se produisent dans la vie des nourrissons.

« Nous sommes curieux de voir si la musique est corrélée à des étapes de développement ultérieures pour ces bébés », a déclaré Zhao.

« Nous savons que la saisie vocale est fortement corrélée aux compétences linguistiques ultérieures. Dans nos données, nous constatons que la parole et la musique ne sont pas corrélées. Ce n’est donc pas comme si une famille qui a tendance à parler davantage aura également plus de musique. Nous essayons de voir si la musique contribue de manière plus indépendante à certains aspects du développement.

À propos de cette actualité sur la recherche en musique, langage et neurodéveloppement

Auteur: Lauren Kirschman

Source: Université de Washington

Contact: Lauren Kirschman – Université de Washington

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès fermé.

« Comparaison des apports vocaux et musicaux dans l’environnement familial des nourrissons nord-américains au cours des deux premières années de leur vie» par Christina Zhao et al. Sciences du développement

Abstrait

Comparaison des apports vocaux et musicaux dans l’environnement familial des nourrissons nord-américains au cours des deux premières années de leur vie

Les nourrissons sont immergés dans un monde de sons dès le moment où leur système auditif devient fonctionnel, et l’expérience avec le monde auditif façonne la manière dont leur cerveau traite les sons de leur environnement. Dans toutes les cultures, la parole et la musique sont deux signaux auditifs dominants dans la vie quotidienne des nourrissons.

Des décennies de recherche ont montré à plusieurs reprises que la quantité et la qualité de la parole jouent un rôle essentiel dans le développement du langage du nourrisson. On en sait moins sur l’apport musical que les nourrissons reçoivent dans leur environnement.

Cette étude est la première à comparer l’entrée musicale à l’entrée vocale tout au long de la petite enfance en analysant un ensemble de données longitudinales d’enregistrements audio d’une journée collectés dans les environnements familiaux des nourrissons apprenant l’anglais, à 6, 10, 14, 18 et 24 mois.

Grâce à une approche de crowdsourcing, 643 auditeurs naïfs ont annoté 12 000 courts extraits (10 s) échantillonnés au hasard à partir des enregistrements à l’aide de Zooniverse, une plateforme de science citoyenne en ligne. Les résultats montrent que les nourrissons reçoivent globalement beaucoup plus de paroles que de musique et que l’écart se creuse à mesure que les nourrissons grandissent.

À tout âge, les nourrissons étaient exposés à davantage de musique provenant d’un appareil électronique que d’une source en personne ; ce schéma a été inversé pour la parole. Le pourcentage d’intrants destinés aux nourrissons est resté le même au fil du temps pour la musique tandis que ce pourcentage a augmenté de manière significative pour la parole.

Nous proposons des explications possibles pour l’entrée musicale limitée par rapport à l’entrée vocale observée dans l’ensemble de données actuel (nord-américain) et discutons des orientations futures.

Nous discutons également des opportunités et des inconvénients liés à l’utilisation d’une approche de crowdsourcing pour analyser de grands ensembles de données audio.