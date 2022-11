Les nourrissons en bonne santé font face à un risque considérable d’hospitalisation pour le VRS : étude

Même les nourrissons en bonne santé font face à un risque considérable d’hospitalisation à cause du virus respiratoire syncytial, selon une vaste étude européenne publiée jeudi.

Des scientifiques néerlandais et britanniques, dans une étude publiée dans Lancet Respiratory Medicine, ont découvert que 1,8 % des nourrissons en bonne santé sont hospitalisés avec le VRS avant leur premier anniversaire. Cela signifie qu’environ 1 nourrisson en bonne santé sur 56 est hospitalisé avec le virus chaque année.

Le Dr Louis Bont, l’un des auteurs de l’étude, a souligné que l’incidence des hospitalisations pour le VRS chez les nourrissons en bonne santé était environ deux fois plus élevée que ce à quoi s’attendaient les chercheurs.

Les scientifiques ont découvert que la majorité des nourrissons hospitalisés pour le VRS avaient moins de 3 mois. Environ 1 nourrisson sur 18 hospitalisé pour le VRS a nécessité un traitement en unité de soins intensifs.

Le VRS est un virus respiratoire courant qui provoque normalement des symptômes bénins semblables à ceux du rhume. Mais pour les nourrissons de moins de 6 mois, cela peut provoquer des infections pulmonaires qui entraînent une hospitalisation et, dans certains cas, nécessitent une respiration assistée.

Les scientifiques ont suivi plus de 9 000 nouveau-nés en bonne santé jusqu’à au moins leur premier anniversaire sur cinq sites en Espagne, en Finlande, en Angleterre, en Écosse et aux Pays-Bas.

Ils ont constaté que 145 des bébés en bonne santé étaient hospitalisés avec le VRS, dont huit nécessitaient un traitement en unité de soins intensifs, soit environ 5 %, et dont trois nécessitaient une ventilation mécanique, soit 2 %.

Bont a déclaré que les résultats soulignent l’importance de mettre sur le marché des vaccins qui peuvent réduire considérablement le nombre de maladies chez les nourrissons et soulager la pression sur les hôpitaux pédiatriques.

L’Agence européenne des médicaments a approuvé ce mois-ci un anticorps appelé nirsevimab, développé par AstraZeneca et Sanofi, pour prévenir les maladies des voies respiratoires inférieures dues au VRS chez les nouveau-nés et les nourrissons.

Pfizer développe un vaccin à dose unique administré aux femmes enceintes pour protéger leurs nouveau-nés contre une maladie grave due au VRS. Les essais cliniques ont révélé que le vaccin était efficace à environ 81 % pour prévenir les maladies graves des voies respiratoires inférieures au cours des 90 premiers jours de la vie du bébé.

Pfizer prévoit de soumettre une demande à la Food and Drug Administration d’ici la fin de 2022 pour l’approbation du vaccin aux États-Unis

Les États-Unis font face à une augmentation significative des cas de VRS chez les enfants dans presque toutes les régions du pays, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Environ 77% des lits d’hôpitaux pédiatriques sont occupés par le VRS et la grippe, selon les données du Département de la santé et des services sociaux.

Le CDC encourage les parents à consulter immédiatement un médecin pour leurs enfants s’ils présentent l’un des signes d’avertissement suivants : difficultés respiratoires, lèvres ou visage bleuâtres, douleurs thoraciques ou musculaires, déshydratation (bouche sèche, pleurs sans larmes ou absence d’urine pendant des heures ), ou ne pas être alerte ou interactif lorsqu’il est éveillé.

Les symptômes du VRS comprennent l’écoulement nasal, la perte d’appétit et une toux qui peut évoluer vers une respiration sifflante. Les nourrissons présentent presque toujours des symptômes, mais pour les bébés de moins de 6 mois, ces symptômes peuvent être plus subtils, selon le CDC. Le VRS ne se traduit pas toujours par de la fièvre.

Selon le CDC, l’irritabilité, une diminution de l’activité et de l’appétit, ainsi qu’une pause pendant la respiration, sont tous des signes qu’un nourrisson pourrait avoir le VRS.