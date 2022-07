Les nourrissons américains tombent malades avec le parechovirus, qui déclenche de la fièvre, du délire, des convulsions et une septicémie

Le CDC américain avertit que les paréchovirus se propagent dans “plusieurs États” de ce pays.

Alors que les enfants plus âgés souffrent généralement d’infections respiratoires bénignes, les virus peuvent mettre la vie des bébés en danger.

Au moins un nouveau-né a été tué en juin.

Les responsables fédéraux de la santé aux États-Unis avertissent les médecins et les parents qu’un virus dangereux se propage à travers ce pays, provoquant des fièvres, des convulsions, de la confusion et d’autres problèmes de type septicémie qui peuvent mettre la vie des jeunes enfants en danger.

Les Etats Unis Les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont déclaré mardi que le parechovirus circule actuellement dans de « multiples » États américains. Jusqu’à présent, le CDC n’a collecté que des échantillons positifs de PeV-A3, qui est le type spécifique de paréchovirus le plus souvent associé à une maladie grave. Au moins un nouveau-né est mort dans le Connecticut.

Le bébé Ronan avait environ 20 jours lorsque sa mère a commencé à remarquer qu’il devenait “très en colère” et “pleurait beaucoup”. WTNH New Haven signalé.

Sa poitrine est devenue rouge, puis son visage aussi, et il a été admis à l’hôpital, où il commencé à avoir des convulsions. Deux semaines plus tard, à 34 jours, le l’enfant était mort.

Il n’existe aucun traitement connu pour le paréchovirus. Les enfants plus âgés qui sont infectés peuvent « n’avoir qu’une maladie bénigne », comme un rhume, tandis que d’autres peuvent rester complètement asymptomatique pendant leur infection, et ne ressentent rien du tout, les CDC dit.

Le CDC dit aux médecins d’être attentifs aux signes de paréchovirus

Le CDC exhorte les pédiatres des États-Unis à considérer que le paréchovirus peut être le coupable lorsque de très jeunes patients présentent des symptômes inexpliqués :

L’agence fédérale de la santé exhorte les médecins à tester le PeV chez les nourrissons qui peuvent présenter de tels signes et symptômes “sans autre cause connue”.

La surveillance américaine du paréchovirus est inégale: le CDC enregistre généralement moins de 50 cas de paréchovirus à travers le pays chaque année.

Chez les tout-petits de moins de 5 ans, les symptômes courants peuvent inclure une infection des voies respiratoires supérieures, de la fièvre et une éruption cutanée. La plupart “des enfants sont infectés au moment où ils commencent la maternelle”, indique le CDC.

Les maladies chez les tout-petits et les enfants plus âgés sont généralement bénignes, mais il y a au moins quelques rapports d’enfants aussi âgés que 8 altérer les infections graves de parechovirus, avec fièvres, éruptions cutanées, vision floue, difficulté à marcher, maux de tête et confusion/altération de l’état mental.

Les parechovirus sont généralement les plus dangereux pour les bébés de moins de 3 mois, en particulier les nouveau-nés de moins d’un mois, comme l’était Ronan. Le liquide céphalo-rachidien prélevé chez les nourrissons atteints d’un paréchovirus contient souvent peu ou pas de globules blancs qui combattent l’infection.

“Il est important dans les premiers mois de la vie de garder votre bébé à l’écart de toute personne malade”, a déclaré le Dr Thomas Murray de l’hôpital pour enfants de Yale-New Haven à WNTH.