Les nounours ont été jetés mais les Rockets de Kelowna tombent à Victoria

Les nounours ont été jetés, mais cela n’a pas suffi puisque les Rockets de Kelowna se sont inclinés 3-2 contre les Royals de Victoria vendredi soir (9 décembre).

Bien qu’ils soient les derniers de la Conférence de l’Ouest à entrer dans le match, les Royals se sont vengés pour commencer le match, prenant une avance de 2-0 à seulement 4:46 du début du match. Alex Thacker a marqué 1:33 dans le match et Tanner Scott a marqué quelques minutes plus tard pour porter le score à 2-0.

Les Rockets se sont retrouvés menés 3-0 après la première période alors que l’ancien Rocket Jake Poole a marqué un but en avantage numérique.

Ce n’est qu’à 14:55 de la deuxième période que Logan Peskett, âgé de 16 ans, a marqué son premier but dans la WHL pour inscrire les Rockets au tableau, portant le score à 3-1 et permettant aux partisans de lancer leurs ours en peluche. la glace.

Nous sommes presque sûrs que Colton Dach était la seule personne qui a choisi Logan Peskett pour marquer le but de Teddy Bear Toss ce soir. pic.twitter.com/uhpMb1pqET – Fusées de Kelowna (@Kelowna_Rockets) 10 décembre 2022

L’attaquant Max Graham a marqué son cinquième but de la saison à 8:18 du début de la troisième période, mais c’est tout ce que les Rockets ont pu inventer.

Le défenseur Ismail Abougouche a récolté deux passes dans la soirée pour les Rockets.

La gardienne Talyn Boyko a été poursuivie après avoir accordé les trois buts en première période. Kykkanen est entré dans le match et a effectué 20 arrêts.

Poole n’était pas le seul ancien Rocket à l’avoir apporté à son ancienne équipe vendredi soir alors que le gardien des Royals Nicholas Cristiano a effectué 31 arrêts dans la victoire.

Les Rockets sont de retour en action samedi soir, dans l’espoir d’empêcher les ours en peluche d’être jetés sur la glace alors que les Giants de Vancouver organisent leur propre soirée de lancer d’ours en peluche.

La mise au jeu aura lieu à 19 h au Langley Events Centre.

