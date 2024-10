Les notifications d’apnée du sommeil de l’Apple Watch sont maintenant disponibles au Canada

Apple a déployé sa nouvelle fonctionnalité de notifications d’apnée du sommeil sur les Apple Watch Series 9, Series 10 et Ultra Watch 2 au Canada.

Comme dévoilée lors de l’événement iPhone 16 du mois dernier et approuvée par Santé Canada le mois dernier, la fonctionnalité permet à votre Apple Watch de surveiller vos habitudes respiratoires pendant que vous êtes au lit pour rechercher des signes d’apnée du sommeil. Pour ce faire, la montre utilise son accéléromètre pour détecter les petits mouvements associés à des interruptions des schémas respiratoires normaux. Apple note que certaines de ces perturbations peuvent être normales, l’idée est donc que l’Apple Watch les surveillera chaque nuit pour détecter des événements réguliers. Vous pourrez visualiser vos troubles respiratoires dans l’application Santé sur iPhone et iPad.

Tous les 30 jours, l’application Santé analysera les données collectées et informera l’utilisateur s’il existe des signes constants d’apnée du sommeil modérée à sévère. Ces notifications comprendront la période pendant laquelle une apnée du sommeil potentielle s’est produite, du matériel pédagogique sur l’importance de rechercher un traitement et un PDF fournissant trois mois de données sur les troubles respiratoires et d’autres informations pertinentes à consulter lorsque vous parlez avec un professionnel de la santé.

Comme le note Apple, jusqu’à 80 % des personnes souffrant d’apnée du sommeil ne sont pas diagnostiquées et ce trouble peut entraîner de l’hypertension, du diabète de type 2 et des problèmes cardiaques s’il n’est pas traité. La nouvelle fonctionnalité est destinée à détecter les cas légers à graves d’apnée du sommeil.

Pour recevoir les notifications d’apnée du sommeil, accédez à l’application Santé, visitez l’onglet Parcourir, sélectionnez « Sommeil » et activez la fonctionnalité. Il vous demandera ensuite si vous avez 18 ans ou plus et si vous avez déjà reçu un diagnostic d’apnée du sommeil.

Apple affirme que la fonctionnalité a été développée à l’aide d’apprentissage automatique avancé et de tests d’apnée du sommeil de qualité clinique, qui ont ensuite été validés par une étude clinique.