Les notes vocales divulguées de Ferne McCann étaient malveillantes et cruelles, mais voici pourquoi elle ne devrait pas être renvoyée, déclare Ulrika Jonsson

L’admission de FERNE McCANN qu’elle a fait ces commentaires dégoûtants sur l’une des victimes de l’attaque à l’acide de son ex Arthur Collins était aussi choquante que décevante.

Dans une tentative de façonner une certaine forme de limitation des dégâts, Ferne dit que sa note vocale divulguée – où elle appelle la victime un « vilain putain de c *** » – a été « éditée, manipulée et prise entièrement hors de son contexte » .

Je ne doute pas que Ferne McCann soit maintenant mortifiée et pleine de regrets 1 crédit

Il y a eu des appels pour qu’ITV la mette à la hache, notamment de la part de la victime Sophie Hall elle-même

Ferne affirme qu’elle a dit ce qu’elle a fait afin de “protéger sa famille et elle-même contre des dommages graves et face à des menaces importantes” – un commentaire qui soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses.

Mais au moins, elle accepte une part de responsabilité dans la situation.

Nous disons tous des choses que nous regrettons. Si ce n’est pas le cas, soit vous mentez, soit vous êtes Mère Teresa.

Nous disons des choses en privé – non destinées à la consommation publique – dans les communications personnelles.

Je sais pertinemment que si l’honnêteté austère et parfois vulgaire qui est à la base de ma relation avec mon meilleur ami était un jour révélée, vous pourriez non seulement laisser tomber votre toast du matin, mais être complètement indigné par notre utilisation du langage.

Des trucs dommageables

Ma meilleure amie et moi pouvons dénigrer d’autres personnes. Nous pouvons les éliminer.

Nous nous plaignons d’eux – mais pas des personnes qui ont souffert ou qui sont incapables – parce que nous avons un besoin inné de faire entendre ou de décharger notre envie ou notre profonde aversion pour les autres.

Nous avons même une nomination hebdomadaire pour la boîte aux lettres dans laquelle nous aimerions tous les deux faire caca. Ce n’est pas joli.

Et nous ressentons parfois une pointe de honte. Mais nos échanges se veulent des conversations privées et si je n’avais pas accès à cette conversation informelle, je crains de perdre la tête. Il n’est pas né d’une méchanceté brute.

Je ressens de l’empathie pour Ferne pour cette raison même. Elle a supposé qu’elle parlait confidentiellement.

Mais comme la vérité est apparue, personne ne peut nier qu’appeler quelqu’un qui a subi des blessures qui ont changé sa vie à cause d’une attaque à l’acide ce qu’elle a fait n’est rien de moins qu’une honte.

Il y a eu des appels pour qu’ITV la mette à la hache, notamment de la part de la victime Sophie Hall elle-même. Et je compatis, jusqu’à un certain point.

Il y a une barbarie dans le commentaire qui le rend sans défense. Cela ne peint pas Ferne, qui se présente comme une mère dévouée et une femme de famille, sous un très bon jour.

Et il y a seulement quelques semaines, elle a également été exposée comme ayant appelé l’un de ses meilleurs amis, Sam Faiers, un “gros c ***” dans une autre vieille note vocale. Langage de choix et trucs dommageables.

Mais ITV a sûrement la responsabilité de faire preuve de diligence raisonnable lorsqu’elle emploie des “slebs” sur d’énormes contrats.

J’ai l’impression qu’ils sont tous trop rapides pour inscrire les gens à cause des suivis sur les réseaux sociaux – tout ce qu’ils peuvent voir, ce sont des signes dièse – et l’époque de la prudence et de la considération dans la prise de grandes décisions comme celle-ci est révolue depuis longtemps.

Maintenant, tout le monde prend le train en marche pour transformer les stars de la réalité en quelque chose qu’ils ne sont peut-être pas, ou les gens sont trop disposés à dépenser leur argent pour ceux qui ne sont pas nécessairement qualifiés ou dignes du travail.

Mais est-ce que je pense que Ferne devrait être licencié ? Non, vraiment pas. Nous sommes tous trop prompts à virer les gens de nos jours. Les gens n’ont qu’à se tromper d’un pied et des décennies de travail acharné et de carrière s’envolent.

Et je ne suis pas tout à fait sûr de ce que cela permettrait d’accomplir. J’ai perdu un contrat de mannequinat lucratif il y a environ 25 ans – un contrat dans lequel j’étais engagé depuis plusieurs années – simplement parce qu’il est apparu dans la presse que j’avais été infidèle à mon mari d’alors.

Sérieusement démoniaque

L’entreprise a choisi de prendre le dessus sur le plan moral. J’ai été extrêmement déçu et mon estime de soi a été gravement meurtrie. Ils ont fait leur choix juste – ils ne voulaient pas qu’un adultère soit associé à leur marque.

Mais à l’époque, il n’y avait aucune considération pour ce que je pouvais traverser personnellement. J’avais fait une erreur et je me sentais dépourvu mais, heureusement, un autre travail l’a rapidement remplacé et ma carrière s’est encore renforcée.

Je ne peux pas nier que les commentaires de Ferne étaient malveillants et cruels. Mais je ne peux pas croire une seconde qu’elle pensait réellement ce qu’elle a dit.

Il faudrait être fait de certaines caractéristiques sérieusement démoniaques, perverses, inhumaines pour, d’une manière détournée, approuver le fait de jeter de l’acide au visage de quiconque en insultant la victime. Et je ne pense pas qu’elle le soit.

Nous avons tous la capacité d’être méchants et cruels, même si ses commentaires vont bien au-delà. Nous ne saurons peut-être jamais ce qui l’a poussée à souffler un tel vitriol sur quelqu’un d’aussi vulnérable.

Mais Ferne est elle-même une mère et il n’y a aucun moyen au monde qu’elle puisse même envisager que quelque chose d’aussi horrible arrive à sa propre fille bien-aimée.

C’était une chose terrible, terrible à dire. Je ne doute pas que Ferne soit maintenant mortifiée et pleine de regrets.

Bien qu’il n’y ait aucune excuse, nous savons également que les gens sont capables de changer.

Et n’oublions jamais que l’erreur est humaine.

MICHELLE BODY IMAGE SOUCISEZ-VOUS TROP FAMILIER

MICHELLE OBAMA a dit franchement qu’elle n’aime pas son apparence.

Elle a révélé qu’elle se force à dire de belles choses sur son image tous les jours, lorsqu’elle se tient devant le miroir pour tenter de combattre le diable sur son épaule qui lui dit le contraire.

L’ancienne Première Dame Michelle Obama a révélé qu’elle se forçait à dire de belles choses sur son image tous les jours Crédit : Getty Images – Getty

Si cette brillante et étonnante ancienne Première Dame ne voit pas à quel point elle est fabuleuse, quel espoir y a-t-il pour nous tous ?

Mais le fait est qu’en tant que femmes, c’est vraiment notre lot.

Nous avons été programmés pour nous démarquer, pour nous dire que nous ne sommes pas assez bons ou pour trouver tous les défauts.

Parce que historiquement, culturellement et sociétalement, nous ne sommes jamais assez minces ou assez gros ou assez grands. Nous n’avons pas les seins ou les pommettes de la bonne taille ni les sourcils épais et pulpeux.

Vieillir n’est pas amusant

J’avoue que je le fais tous les jours. J’essaie d’éviter les miroirs pour cette raison même parce que je vais les regarder et séparer tout ce qui m’entoure.

Je me demande si ce n’est pas une question d’âge. Il va sans dire que le processus de vieillissement n’est pas aussi amusant que vous l’espérez. Ou aussi gracieux et indulgent que vous pensez qu’il le sera quand vous aurez la vingtaine.

Dans ma jeunesse, j’aurais peut-être été mécontent de la taille de mon museau, mais j’ai toujours su qu’un peu de fard à joues sur ma joue rendait le monde meilleur.

Avance rapide jusqu’à la cinquantaine et “mettre mon visage” prend une heure. Tout ce que je vois, c’est comment mon visage s’effondre et diminue – à l’exception des poils sur mon chinny, mon menton, mon menton. Il y en a plein.

Je suppose que c’est encourageant d’entendre qu’une femme belle et intelligente comme Michelle a les mêmes luttes esthétiques que le reste d’entre nous. Ça me donne l’impression qu’on est ensemble.

Mais cela ne change rien au fait qu’aucune quantité de me dire que j’ai l’air bien ne me fera croire que c’est le cas.

UN JOUR DE RECONNAISSANCE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAILLEURS TRANS

L’association caritative LGBT Stonewall exhorte les employeurs à autoriser leur personnel trans à avoir deux adresses e-mail afin qu’ils puissent « échanger des identités de genre à des jours différents ».

Il s’agit d’orientations recommandées pour des centaines d’organisations qui souhaitent gagner une place dans son indice d’égalité en milieu de travail.

C’est peut-être une simplification de ce qui se passe, mais ce genre de déclarations ne fait que causer une confusion de plus en plus grande à ceux d’entre nous qui se tiennent à l’écart et qui essaient si désespérément de comprendre et d’être empathiques.

J’ai supposé, à tort ou à raison, que l’intérêt des personnes luttant pour s’identifier au genre dans lequel elles sont nées (pas seulement les personnes transgenres mais aussi les non-binaires), était de convaincre le monde qu’elles sont, en fait, une autre.

Et qu’on leur accorde le droit de passer de l’un à l’autre sans préjugés, haine ou incompréhension.

Ce que je ne peux pas comprendre, c’est si le reste d’entre nous qui veulent aider et soutenir leur quête se fait dire qu’un jour ils pourraient être d’un sexe et le lendemain ils pourraient être un autre.

La grande majorité d’entre nous veulent les aider dans leur cheminement, et non les insulter en disant la mauvaise chose ou en suggérant quelque chose qui pourrait être considéré comme irréfléchi ou insultant. mais priez, dites-nous, comment pouvons-nous faire cela avec une proposition déroutante comme celle-ci ?

Ce ne sera sûrement qu’une question de temps avant que quelqu’un contrarie une personne trans et soit ensuite qualifié de “transphobe” parce qu’il ne pouvait pas savoir, prévoir ou anticiper le sexe de cette personne un mercredi, alors qu’il l’était un autre mardi.

VENDU UN RÊVE DE BÉBÉ

Dans un podcast récent, Kate Lawler parle de la maternité et du fait qu’elle n’avait aucune idée de la pression qu’aurait un bébé sur la relation avec son partenaire.

Franchement, qu’en a-t-elle pensé ? En tant que mère de quatre enfants, il est bon d’entendre l’articulation de telles vérités car j’ai été vendu le rêve d’une grossesse heureuse, d’un accouchement sûr et euphorique, d’un allaitement rêveur et de premières années joyeuses par toute la littérature disponible.

Kate Lawler raconte qu’elle n’avait aucune idée de la pression qu’aurait un bébé sur la relation avec son partenaire Crédit : Instagram

J’ai tout bu et j’ai cru que tout irait bien parce que les femmes ont eu des enfants depuis la nuit des temps.

Sauf que j’avais déjà beaucoup d’expérience avec les enfants. Je suis devenue sœur à l’âge de dix ans et mes frères et sœurs suivants sont devenus mes protégés. J’ai fait les quarts de nuit. J’ai eu le vomi sur mes vêtements.

Sanglant dur

J’ai passé des heures à essayer de les endormir. Mais j’ai pensé que quand viendrait mon tour, les choses seraient placées sur un fond d’arcs-en-ciel et de licornes et je me prélasserais dans la lumière chaude de ma réussite maternelle et j’aurais tout compris.

La réalité n’était pas du tout comme ça. J’ai trouvé les quatre, du début à la petite enfance, complexes, contradictoires et sacrément difficiles.

Je me demande si nous ne devrions pas avoir des contrôles de réalité appropriés avant de conclure cet accord avec Mère Nature pour procréer.

En tant que personne armée de plus d’expérience que la plupart, ce n’était rien de moins que difficile.

Et je n’aimais pas la vue des momies délicieuses qui traversaient avec toute la joie et la facilité des vacances de quinze jours à Marbs.

Je pense toujours que de nos jours, malgré de meilleures discussions sur les réalités, tant de femmes s’attendent à ce que les choses se passent bien.

C’est la manière moderne, nous avons tout à notre disposition. Mais le fait demeure, si vous avez un bébé, cela va avoir un effet profond sur votre vie.

Si ce n’est pas le cas, vous ne pouvez pas le faire correctement.