Michael Gove a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: « Ma propre fille doit passer un niveau A cette année, mon fils doit siéger au GCSE – je sais à quel point les étudiants à travers le pays entre les années 11 et 13 ont travaillé.

«Nous mettrons en place des dispositifs alternatifs afin de nous assurer que le travail acharné que les étudiants ont mis pour acquérir des connaissances et développer leurs compétences est correctement évalué, reconnu et récompensé.

Il a déclaré que tous les détails étaient en cours d’élaboration entre Ofqual et le secrétaire à l’éducation, Gavin Williamson.

M. Gove a ajouté: « L’une des choses à propos de l’évaluation est qu’elle implique nécessairement que les élèves accomplissent des tâches particulières que les enseignants évalueront. Le fait qu’ils soient ou non modérés d’une manière particulière par des organismes d’attribution particuliers ou par d’autres est un processus délicat. »

Les chefs d’établissement ont exhorté les ministres à éviter leur «approche shambolique habituelle» et à ramener les élèves à l’école le plus tôt possible. Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré que le verrouillage «perturberait les apprenants qui ont déjà été extrêmement perturbés».

«Les écoles et les collèges sont très préoccupés par la façon dont les examens peuvent être rendus équitables dans ces circonstances», a-t-il déclaré.

«Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement et l’organisme de réglementation des examens Ofqual pour rendre ce processus aussi équitable que possible.»

Un porte-parole d’Ofqual a déclaré: «Nous savons à quel point cela doit être difficile pour les étudiants, les enseignants et les professeurs.

«Nous souhaitons à tout prix éviter que les arrangements pour les GCSE, les niveaux A et les qualifications professionnelles et techniques de cet été ne pénalisent davantage les étudiants.

«Nous envisageons un certain nombre d’options pour garantir le résultat le plus juste possible dans les circonstances.»